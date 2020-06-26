DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDIYunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak- Polatlı kavşağında meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 12  KİŞİ YARALANDI

Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan,  Yunak- Polatlı kavşağında meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Demirhan, "İlçemizde üzücü bir kaza meydana geldi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı tarım işçilerini taşıyan minibüs, kavşakta TIR ile çarpıştı. Kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum."dedi.

KONYA

=====================

Maske cezası yazan polisle tartışmasını sosyal medyada canlı yayınladı

BURSA'da, yasak olmasına rağmen caddede maskesiz dolaşan Taner U., polisler kendisine ceza keserken, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Taner U., polis ekiplerine, "O ceza kağıdını yırtacağım. Beni maskeden dolayı içeri mi atacaklar? Maske kolumdaydı" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde maske takmadan dolaşan Taner U., denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Polisler, maskeyi kolunda taşıyan Taner U.'ya, 900 liralık idari para cezası uyguladı. Polislere zorluk çıkaran Taner U., bu sırada sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

'ADRESİM DE YOK, YIRTACAĞIM O CEZAYI'

Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Taner U., "Yaptırım yapacaklar maske olduğu halde, ağzımda neden değilmiş? Telefon numaram yok. Adresim de yok, sokakta kalıyorum. Yasayı bana öğretme. Yırtacağım o cezayı. İçeri mi atacaklar maskeden dolayı? Burada hangi insanda maske var? Maske kolumdaydı, taktım işte. Ceza kağıdını imzalamıyorum. Yazsan ne olacak sanki? Kimlik istedin kimlik verdim, bilgilerimi söylemeye mecbur değilim. Sen Türkçe anlamıyor musun? İmzalamıyorum, var mı bir mecburiyetim?" dedi.

Bir yakını ise Taner U.'dan yaptığı yayını sonlandırmasını isteyerek, "Kapat şunu, kapat diyorum. Memur işini yapıyor. Canımı sıkma" dedi.

Sosyal medyada yayın kaydından paylaşılan görüntüleri izleyenler, Taner U.'ya tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

=======================

Kavgada bıçakla yaralandı

DENİZLİ'de, uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen 1 kişi çıkan kavgada bıçakla bacağından yaralandı. Polis, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Bugün, saat 14.00 sıralarında iddiaya göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir apartmanın önünde M.Ç. ile veresiye olarak uyuşturucu madde almak isteyen E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, E.K. yanındaki bıçakla M.Ç.'yi bacağından yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ç. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan E.K.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerindeki suç aleti bıçak ve bir miktar eroine el konuldu. Tedaviye alınan M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Son Dakika

00:10 Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek 22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
22:52
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
22:50
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
22:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 00:20:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]