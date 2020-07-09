DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15

Otomobil çalıştırılırken işte böyle alev aldıAntalya'nın Serik ilçesinde alev alan otomobil, sürücü ve çevredeki esnafın müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Otomobil çalıştırılırken işte böyle alev aldı

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Antalya'nın Serik ilçesinde alev alan otomobil, sürücü ve çevredeki esnafın müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Serik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bir işyerinde çalışan Barbaros Çavuş kendisine ait 07 AOP 42 plakalı otomobile binip kontak anahtarını çevirdiği sırada otomobil motor kısmından alev aldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sıra sürücü ve esnaf yangın söndürme cihazı ve hortumlarla araca müdahale etti. Esnafın müdahalesi yangının büyümesini önlerken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, otomobilde kısmi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otomobilin biranda alev alması

Çevreden yangın tüpü ile koşanlar

Yaşanan panik

***

İtfaiye ekibinin su sıkması

Yoldan ve caddeden genel

Yanan arabadan görüntü

Detay

HABER - KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK,(Antalya)

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Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 3'üncü katın balkonundan düşen Durmuş Beşcan (60) ağır yaralandı. Dedesini düşerken gören torunu Ömer Beşcan(12) ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi, Yasemen Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Torunu Ömer ile birlikte 3'üncü katın balkonunda oturan Durmuş Beşcan, balkon korkuluğuna tutunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekten beton zemine düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine gelen 112 Acil servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Torunu Ömer ise, dedesini öyle görünce gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü;

-Çocuğun ağlaması

-Olay yeri

-Dedenin hastaneye getirilişi

Haber-Kamera:  Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa)

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Elazığ'da girdiği evde kombi çalan hırsız yakalandı

ELAZIĞ'da girdiği bir evden 8 bin lira değerindeki kombiyi çalan Ö.E. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık amacıyla girdiği evden 8 bin lira değerindeki kombiyi çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda şüpheli Ö.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 17 suç kaydının olduğu belirlenen şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika
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