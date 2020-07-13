DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Dokuzuncu kattan önce bebeğini attı, sonra kendi atladı (1)

Antalya'da dokuz katlı apartmanın çatısına çıkan Gülay G. (27), 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı attıktan sonra kendisini boşluğa bıraktı. Anne ve bebeği yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Akkuyu Mahallesi'ndeki Onursal Konut Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki apartmanın birinci katında oturan Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alarak, 9 katlı binanın çatısına çıktı. Önce bebeğini binadan atan Gülay G., ardından kendisini boşluğa bıraktı. Anne ile bebeği, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yapılan incelemede, Gülay G.'nin bileğinde kesik izi olduğu görüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sitenin dış plan ve genel

Polis ve ambulanstan görüntü

Cesedin (anne) ve bebeğin cesedin üzeri örtülü

Polislerin çalışmasından görüntü

Komşu kadınların polise bilgi verirken

Ölen kadının anne ve babasının olay yerinde sinir krizi

Annesin ağıt yakması

Ölen ve çocuğun fotoğrafı

HABER: Adem AKALAN -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA

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Tatvan ve Ahlat'ta sel zarara neden oldu

BİTLİS'in Tatvan ve Ahlat İlçelerinde aniden bastıran yağmur sele neden oldu. Sağanağın yol açtığı sel nedeniyle Tatvan ilçesinde 30 ev ve 4 işyeri sular altında kalırken, Ahlat'ın Ovakışla Beldesi'ne bağlı Burcu Kaya köyünde sel suları arasında kalan 1 araç ve içindeki sürücü mahsur kaldı. Belediye, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede yoğun bir çalışma başlattı.

Tatvan ile Ahlat ilçelerinde saat 15.00 sıralarında aniden bastıran sağanak, sele ve su baskılarına yol açtı. Taşan dere, Tatvan ilçesi'nin Kale Mahallesi'nde 30 ev ve 4 işyerini sel suları altında bıraktı. Sağnak Tatvan'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ahlat İlçesi'nde de yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçenin Ovakışla Beldesi'ne bağlı Burcu Kaya köyünde taşan dere, karayolunu sel suları altında bırakınca araç ve içindeki sürücü bir süre mahsur kaldı. Sürücü olay yerine gelen AFAD ekipleri kurtardı.

Sel suları Tatvan-Ahlat Karayolu'nu da trafiğe kapattı. Sel suları nedeniyle yüzlerce araç yolun açılmasını bekledi. Bölgedeki sel nedeniyle Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de Tatvan'ın Kale Mahallesi ile selden etkilenen bölgeleri gezerek incelemelerde bulundu. Sel suları altında kalan ev ve işyerlerinin kurtarılması için itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri de bölgeye sevk edildi. Belediye Başkanı Geylani, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtirken, yapılan çalışmalar sonucu Tatvan-Ahlat karayolunun da 1 saat süren çalışmaların ardından açıldığını söyledi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/ TATVAN (Bitlis),

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Burdur'da, 33 askerde koronavirüs tespit edildi

BURDUR'da, 58'inci Piyade Alayı'nda Covid-19 testleri pozitif çıkan 33 askerin tedaviye alındığı, temaslı oldukları 221 askerin de öğrenci yurdunda karantinaya alındığı açıklandı.

Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan askerler arasında Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.

Öte yandan Gölhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile pozitif vakaya rastlanan Yusufça beldesinde 4 ev karantinaya alındı. Çavdır ilçesinin Kızıllar köyünde de pozitif vakaya rastlanması üzerine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Askeriye nizamiye dış görünüş

Yurt dış görünüş

Pencerelerden bakan asker

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Fabrikada üretime 3 gün ara verildi, 1000 işçiye test yapıldı

BOLU'da, organize sanayi bölgesindeki tekstil fabrikasında, bazı işçilerde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle üretime 3 gün ara verildi. Fabrikada çalışan 1000 işçiye test yapıldı.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki organize sanayi bölgesinde bulunan tekstil fabrikasında, bazı işçilerde koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine fabrikada üretime 3 gün ara verildi. 1000 kişinin çalıştığı fabrikanın yetkilileri, özel laboratuvar ile anlaşarak, işçilere test yapılmasını istedi. Verilen onayın ardından fabrikada çalışan işçilerin tamamı, Sosyal Güvenlik Kurumu 'na (SGK) ait kullanılmayan boş binada testten geçirildi. İşçilere, sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçüldükten sonra sırayla kan alınıp, antikor testi yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Test yaptıran işçiler

-Sıra bekleyenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU

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Kırkdilim Geçidi'nde ulaşımı rahatlatacak tünellerden birinde ışık göründü

TÜRKİYE'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, Çorum- Osmancık karayolu üzerindeki 40 keskin virajı bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde yapımına başlanan 3 tünel ve bağlantı yollarının yapımı devam ediyor. 1578 metre uzunluğundaki ilk tünelde ışığın görüldüğü proje tamamlandığında, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

Çorum- Osmancık karayolu üzerindeki 40 keskin virajın bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde meydana gelen kazalar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle 1979'da tünel projesi gündeme getirildi. Kentte 41 yıllık hayal olan proje için 2 yıl önce harekete geçildi. Kırkdilim Geçidi'nde toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünel projesi için çalışma başlatıldı. 570 milyon liraya mal olacak proje, bağlantı yollarıyla birlikte 2021 yılında tamamlanacak. Projeyle İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

İLK TÜNELDE IŞIK GÖRÜNDÜ

Bölgede T1, T2 ve T3 adlarıyla inşa edilen tünellerde bugüne kadar toplam 4 bin 100 metrelik ilerleme sağlandı. Ekiplerin çalışma yürüttüğü bölgede tüneller arasında geçişi sağlayacak menfez inşaatları da sürüyor. Uzunluğu 1578 metre olan T3 tünelinin gidiş istikametinde ilk ışık göründü. Tünelde ışık göründü töreni düzenlendi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve diğer yetkililer katıldı. Tünelin açılmasıyla diğer tarafından çıkan işçilerden biri, elindeki Türk bayrağını Vali Mustafa Çiftçi'ye teslim etti. Vali Çiftçi, bayrağı öpüp, alına koyduktan sonra teslim aldı.

Vali Çiftçi, "Çorum için çok önemli ve tarihi bir devlet yatırımının ilk ışığını görmüş bulunuyoruz. Şu anda T3 tünelindeyiz. Burası en uzun tünellerden birisi. İnşallah paraleli olan diğer tünelin de açılışı 3 ay sonra olacak. Ardından T2 tünelinin de Kasım ve Aralık ayında açılışı olacak. Önümüzdeki yıl tüm çalışmalar bitirilecek ve halkın hizmetine açılacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Görevlilerin altın aramaları

-Tünel içi

-Tünel'de ilk ışıkla birlikte görevlinin Türk bayrağı ile valinin yanına gelmesi

-Çorum Valisi Mustafa Çiftçi açımlama

Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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HDP önündeki eylemde 315'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 137 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak 315'inci günde de sürdürdü. 2015 yılında kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip, nöbet tutan Necibe Çiftçi, evladına kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini belirtti.

Diyarbakır 'da oturan Mehmet Akar , geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar , 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül 'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

14 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar,Sait Açar'ın oğlu Haşim ve Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 14'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 13 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BİR OĞLUMU DA ÖLDÜRDÜ'

2015 yılında kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip, eyleme katılan Necibe Çiftçi, evladına kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini belirtti. Oğlu Sami'nin de PKK'lı teröristler tarafından öldürüldüğünü belirten Çiftçi, Roşat'a teslim olması için çağrıda bulundu. Çiftçi, "Oğlum, HDP tarafından kandırılarak PKK'ya teslim edildi. 22 Temmuz 2017'de oğlum Sami'yi de gece yarısı evden alıp götürdüler bir ahıra, ellini kolunu arkadan bağlayarak infaz ettiler. Bugün 315 gündür biz bu çadırın altında bu mücadeleye devam ediyoruz. Biz bu mücadeleye de devam edeceğiz. 300 sene de geçse biz bu çadırın altından geçmeyeceğiz. Biz çocuklarımızı HDP'den almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlum Roşat dön gel, orada kalma, orası senin yerin değil" dedi.