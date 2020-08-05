DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR merkeze bağlı Beyyazı beldesinde, bir düğün merasimi sonrasında koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Beyyazı beldesinde koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanmasına karar verildi. Pozitif vaka sayısının 48 olduğu belirlenen 3 bin 300 nüfuslu Beyyazı beldesindeki karantina uygulamasının ilk gününde parklar, sokak ve caddeler boş kaldı. 48 pozitif vakanın aileleriyle birlikte toplam 1800 kişilik risk çemberi oluşturması üzerine karantina uygulaması kararı alındığı belirtildi.İl Hıfzısıhha Kurulu'nun konuyla ilgili aldığı kararda, "Merkez ilçemize bağlı Beyyazı beldesi merkezinde ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle Beyyazı'da hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kurulumuzca tedbirlerin arttırılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda Beyyazı beldesinin 04.08.2020 tarihi saat 23.58 itibarıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına, beldede yaşayan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamasına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her evden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına karar verilmiştir" denildi.