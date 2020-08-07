DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika

Acil servis önüne park edilen otomobilde açık unutulan oksijen tüpü, patladı

BURSA'da Bilal Ceylan'ın (43), solunum rahatsızlığı çeken yakınını götürdüğü hastanenin acil servisi önüne park ettiği otomobilinde açık unuttuğu oksijen tüpü patladı. Patlamanın ardından otomobil yanarken, acil servise dolan dumandan hastalar etkilendi.

Olay, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin acil servisi önünde yaşandı. Bilal Ceylan (43), solunum rahatsızlığı olan bir yakınını otomobiliyle hastaneye getirdi. Otomobilini acil servisin önüne park eden Ceylan, yakınıyla birlikte içeri girdi. Ancak otomobilindeki oksijen tüpünü açık unuttu. Yaklşık yarım saat sonra geri gelip bindiği otomobilinde, oksijen tüpünden gelen sesi fark eden Ceylan'ın araçtan inmek istediği sırada patlama meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede otomobili sardı.Ceylan alevlerden son anda kurtulurken, yükselen siyah dumanlar, acil servise doldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis çevre güvenliği aldı.

Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Dumanlar, acil servisteki hastaları etkiledi.

Otomobilin alev alma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.