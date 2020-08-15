DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

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Cezayirli iş insanını kiracıları öldürmüşANTALYA'da ortadan kaybolduktan 11 gün sonra otomobilinin bagajında cansız bedeni bulunan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi (44) kiracısı olan Rus vatandaşı V.S. (19) ile Cezayirli M.L.M.'nin (25) öldürdüğü ortaya çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 15, System.String[]

Cezayirli iş insanını kiracıları öldürmüş

ANTALYA'da ortadan kaybolduktan 11 gün sonra otomobilinin bagajında cansız bedeni bulunan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi (44) kiracısı olan Rus vatandaşı V.S. (19) ile Cezayirli M.L.M.'nin (25) öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden M.L.M., Mekki'yi, otomobilin kapısını hızlı kapatması üzerine kendisine 'öküz' dediği için öldürdüğünü söyledi. V.S. ise poliste susma hakkını kullandı.

Mekki ile 2 kiracının, olay gecesi birlikte görüldükleri güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Antalya'da emlak işi yapan Cezayirli Mohammed Mekki, Kurban Bayramı'nın son günü olan 3 Ağustos gecesi, saat 22.30 sıralarında otomobiliyle kayboldu. Eşinden haber alamayan Sarah Deramchi Mekki (31), 4 yaşındaki kızıyla birlikte adliyeye giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Sarah Deramchi Mekki, savcılığa, eşi Mohammed Mekki'nin evden, birlikte kalan kiracıları V.S. ve M.L.M.'den kirayı almak için çıktığını ancak geri dönmediğini anlattı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, kiracıların yaşadığı dairenin olduğu sitenin güvenlik kameraları mercek altına alındı. Görüntülerde, Mekki'nin 2 kiracısıyla birlikte siteden çıkıp, otomobiline bindiği görüldü. Emlak zengini olduğu öğrenilen Mekki, kaybolduktan 11 gün sonra, önceki gece, evine 2 kilometre uzaklıkta  tek edilmiş halde olan 07 MA 8918 plakalı otomobilinin bagajında ölü bulundu.Kayıp olayının cinayet olduğunun ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurarak bölgedeki 150 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.Özel ekip,  güvenlik kamerasından birlikte otomobile bindikleri görülen Mekki'nin kiracıları Rus vatandaşı V.S. ve Cezayirli M.L.M.'yi gözaltına aldı. Rus vatandaşı V.S. poliste susma hakkını kullanarak ifade vermezken, Cezayirli M.L.M. suçunu itiraf etti. Cezayirli şüpheli, ifadesinde, ev sahipleri Mekki'nin kirayı istemek için evlerine geldiğini anlatarak, "Üzerimizde 200 lira vardı. Para çekmek için Mekki'nin otomobiliyle ATM'ye doğru hareket ettik. Cam açıkken telefonumu dışarı düşürdüm. Mekki'den otomobili durdurmasını istedim. İnip, telefonumu aldım ve otomobilin kapısını kapattım. Otomobilin kapısını hızlı kapattığım gerekçesiyle bana 'öküz' diyerek, hakaret etti. Tartışma çıktı. Bana yumruk atınca kavga başladı. Yanımda bulundurduğum bıçakla bıçakladım. Kaç bıçak darbesi attım hatırlamıyorum" dedi.Ev arkadaşı V.S. ile cesedi, otomobilin bagajına koyduklarını kaydeden M.L.M., "Otomobili bir yere park ettik. Anahtarını da çevredeki yeşillik alana attık. Sonra cesedi gömmek ve otomobilin yerini değiştirmek için geldik ancak anahtarı bulamadık. Bu nedenle otomobil ve cesedin yerini değiştiremedik" şeklinde konuştu.İki şüpheli, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'nin cenazesinin ise pazartesi günü Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, ülkesine gönderileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ1: --------------- Emniyet Müdürlüğü dış planZanlıların şubeden çıkarılmasıZanlıların araçlara bindirilmesiAracın gidişi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ2---------------Zanlıların öldürdükleri Cezayirli ile güvenlik kamerası görüntüsü

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Çeşme'deki yangında boşaltılan sitenin sakinleri konuştu

İZMİR'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında, alevlerin 500 metre yaklaştığı Termal Kent Sitesi sakinleri, yaşadıkları paniği anlattı. Site yöneticisi Tahir Çetmili, "İnsanlar büyük panik yaşadı. Jandarmalar ve orman ekipleri sitenin içinde geziyordu. Herkes eşyasını alıp arabalarına koşunca, site kapısının önünde yığılma oldu. Alevler 500 metre yaklaştı ancak yangın bölgesiyle aramızda kalan boş arazide durdu. O arazi olmasaydı, çok daha kötü şeyler yaşanabilirdi" dedi. Ildır Mahallesi yakınlarındaki Turna Boğazı Küme Evleri içerisinde kalan bazı metruk binaların ise yandığı görüldü.Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda başlayıp önce makilik, sonra ormanlık alana sıçrayan yangına 15 helikopter, 2 uçak, 56 arazöz ve çok sayıda orman işçisi havadan ve karadan müdahale etti. Yaklaşık 16 saatte kontrol altına alınan yangında, Ildır Mahallesi yakınlarındaki Turna Boğazı Küme Evleri içerisinde kalan bazı metruk binalar yandı. Alevlerin yaklaştığı Termal Kent Sitesi boşaltıldı.Sitede oturanlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Site yöneticisi Tahir Çetmili, "Yangının büyümesi ve sitemize doğru gelmesiyle beraber jandarma ve kolluk kuvvetleri sitemizi komple boşalttı. Aslında boşaltılma esnasında yangının sitemize uzaktı. Ancak yoğun duman ve sis vardı. Ancak daha sonra alevler bize 500 metre kadar yaklaştı. Yangın bölgesiyle aramızda boş bir arazi vardı, alevler orada durdu. O arazi olmasaydı, çok daha kötü şeyler yaşanabilirdi. Sakinlerimiz oldukça endişelendi. Çoluk çocuk alıp arabaya bindiler ve sabaha kadar güvenli bir yerde arabada beklediler. Endişelenmemek mümkün değil" dedi.'SİTE KAPISINDA 80-100 TANE ARABA YIĞILDI'Yangınla birlikte elektriklerin ve suların kesilmesiyle birçok kişinin siteden ayrıldığını belirten Çetmili, "8-10 jandarma aracı, sürekli siren çalarak ve anons yaparak dolaşıyordu. Arazözler sitenin kapısına yığılmış vaziyetteydi. Çeşme yarımadasında bazen ufak tefek yangınlar çıkar, ancak bu çok başkaydı. Herkes bir anda kıymetli eşyasını alıp arabalarına koştu. Site kapısında bir anda 80-100 araç yığıldı. Artı olarak köy tarafından gelen arabalar, geri dönmek için bizim sitenin içinden tur attılar. Büyük yoğunluk oluştu" dedi.Site sakini İsmail Gülbir, yangın sırasında sitenin çiftliğinde olduğunu belirterek, "Her taraf olduğu gibi yandı. Çok can gitti. Yılan, kaplumbağa, kuş hepsi telef oldu. Alevler o kadar hızlı ilerliyordu ki; koşarak değil uçarak bile kurtulamazdınız. Yırtabilmek için Usain Bolt olmak lazım" dedi. Site sakinlerinden Sedat Yerli ise yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Saat 22.00 gibiydi. Önce siren sesleri duyduk. Ben önce ambulans sesi zannettim. Bir trafik kazası var diye düşündüm. Ancak daha sonra komşularımızın uyarılarıyla yangını fark ettik. Çok şiddetli bir yangındı. Tehlike arz ettiği belliydi. Eve geldim, aileme durumu anlattım. Terk etmemiz gerektiği belli olduğundan hemen hazırlık yaptık. Eşyalarımızı toplayıp evi terk ettik. Jandarma da zaten uyardı. Herkes panik havasını yaşadı. Aşağıda güvenli bir bölgede site sakinleri olarak biriktik ve gelişmeleri izledik. Sabaha karşı döndüğümüzde yangın hala devam ediyordu. 15-20 helikopter havada uçuyordu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖÜMÜ: Yanan yerlerden görüntüTermal Kent Sitesi'nden görüntülerSite yöneticisi Tahir Çetmili ile röp.Site sakini İsmail Gülbir ile röp.Site sakini Sedat Yerli ile röp.

Yangından arşiv görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Kömürlükte çıkan yangın 1 dönüm ormanlık alanı yaktı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde, bir evin kömürlüğünde çıkan yangın ormana sıçradı. Yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediye ve kurum itfaiyeleri söndürdü.

Muslu Beldesi Emirköy Mahallesi'nde İlyas Korkmaz'a ait evin kömürlüğünde saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına, Muslu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, çevre ilçeler ve kurum itfaiyeleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. AFAD ve Kızılay'da bölgede inceleme yaparken 1 dönümlük ormanlık alanın yangında zarar gördüğü tespit edildi.

Zonguldak Vali Vekili Turgut Subaşı, erken müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına alındığını ifade ederek, "Tüm ekipler anında olay mahalline gelerek yangına müdahale ettiler. Evin eklentisindeki yangın söndürüldü. Ormandaki yangın da ekiplerce söndürüldü. Şimdilik tehlike bitti diyebiliriz. Adli ve idari tahkikatımız da sürdürülecek." dedi.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 16:52

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika
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