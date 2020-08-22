DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

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Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan yangına müdahale edilirken, alevlerin çevredeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Serik'e bağlı Tonguçlu Mahallesi Kaşıkçı mevkisinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Havanın da rüzgarlı olması dolayısıyla bir anda büyüyen yangın çevreye yayıldı. Kaşıkçı mevkisinden Aklar bölgesine doğru sirayet eden yangın hızla büyüdü. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yaptı.

Yangına 3 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'ne bağlı 20'nin üzerinde arazöz, itfaiye ve su tankeriyle 30'dan fazla işçiyle müdahale çalışmalarına başlandı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evler ve seralara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Öte yandan bölgede ikamet eden vatandaşlar ise alevlerin yerleşim yerleri ve seralarına sıçramaması için traktörlerle çalışma yaptı. Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu da olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ayrıca yangın dolayısıyla bölgedeki elektrik akımı dağıtım şirketi görevlileri tarafından kesildi. ÇEVREDEN DESTEK İSTENDİAntalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının büyüyerek devam ettiğine işaret ederken, poyraz şeklindeki rüzgarın etkisinin çok büyük olduğu ve yangına hem karadan hem de havadan müdahaleye başlandığını kaydetti. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesinin yanı sıra yakın çevre illerden de yangına müdahale için destek istenmeye başlandığı da dile getirildi.

GÖRÜNTÜ GELECEKANTALYA

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Mersin'de orman yangını

Mustafa GÜMÜŞ/BOZYAZI(Mersin), -MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bozyazı ilçesinin Tekeli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir andan dumanların yükselmesi üzerine vatandaşların ihbar ile bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip ile 3 helikopter, 8 arazöz ve iki su tankı yönlendirildi. 5 hektarlık alanda etkili olan yangın için ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.