DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika

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Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı DOĞU Akdeniz bölgesinde son günlerde etkisini gösteren sıcaklıklar, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'yi etkisi altına aldı.

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Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı

DOĞU Akdeniz bölgesinde son günlerde etkisini gösteren sıcaklıklar, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'yi etkisi altına aldı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, saat 14.00 itibariyle ölçülen 45 derecelik sıcaklıkla Adana'da Eylül ayının son 26 yıllık rekorunun kırıldığı bildirildi. 15 Eylül 1994'te en yüksek sıcaklık 43,2 derece olarak ölçülmüştü. Kentteki güneş altındaki termometreler ise sıcaklığı 50 derece olarak gösterdi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle haftasonundan bu yana yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Adana'da bugün saat 14.00 itibarıyla hava sıcaklığı 45 derece ölçüldü. Yetkililer, bölgede Eylül ayının 26 yıllık sıcaklık rekoru kırıldığını belirterek, 15 Eylül 1994'te en yüksek 43.2 derece ölçüm yapıldığını kaydetti. Hava sıcaklıklarının birkaç gün daha mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyredeceği kaydedildi.

GÜNEŞ ALTINDA 50 DERECEYİ GÖSTERDİKent merkezinde saat 14.00'da Atatürk Parkı'ndaki termometrelerde sıcaklık, güneş altında 50 dereceyi gösterdi. Sıcaklardan kaçarak parklara sığınan vatandaşların gölge banklarda uyuduğu görüldü. Dershaneden çıkarak gölge bir bankta arkadaşı ile yemek yiyen Nazlı Uyanarık, "Dershaneden çıktık, klimalar çalışmıyor. Burada gölge bir bank bulduk serinleyelim, yemek yiyelim dedik. Ama burası da sıcak. 10 dakika gölge oluyor, sonra başka yerlere gidiyoruz" dedi.

BÖYLE SICAK OLMUYORDU Yürüyüşe çıkmak için parka gelen ancak yüksek sıcaklıklardan etkilenerek bankta dinlendiğini söyleyen Malik Gelekgil ise "Sıcaktan dolayı bulduğumuz gölgede oturuyoruz. Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla böyle bir sıcağımız olmuyordu. Klimanın önünde oturuyoruz. Şu an çarşıya çıktık. Mecbur kalıp sıcaktan kaçtık" diye konuştu.

'HASTANELİK OLURLAR'37 yıl önce Elazığ'dan Adana'ya gelerek burada yaşayan Suat Umar da şöyle konuştu:  "Bu sıcaklara artık alıştık. Allah o yayla insanlarını buraya düşürmesin. Onlar bu sıcağa dayanamaz, hastanelik olurlar. Bir de pandemi var. İnsanlar tedirgin halde geziyorlar. Otobüs ve dolmuşlara biniyoruz, çok kalabalık. Allah milletin yardımcısı olsun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Banklarda uyuyanlarTermometrenin görüntüsüMuhabir anonsuVatandaşlarla röportajlarGenel ve detay görüntülerHaber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: ADANA,

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Kastamonu'daki orman yangını, 21 saatte kontrol altına alındı (2)

YANGIN, BAZI BÖLGELERDE YENİDEN BAŞLADIKastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleriyle 21 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını, bazı bölgelerde yeniden başladı. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, yeniden yükselen alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 70 hektar alanın zarar gördüğü belirtilen yangında, özellikle ağaçların ve bitki örtüsünün küle döndüğü görüldü.

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY- Zeynep Irmak ÖCAL/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu),

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Düğüne 3 gün kala kazada ölen bekçi, son yolculuğa uğurlandı

Bursa'da, düğününe 3 gün kala nişanlısı ve onun akrabaları ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, mahalle ve çarşı bekçisi Mahmut Varol (32), toprağa verildi. Varol'un nişanlısı Seren Taşdemir'in (25) hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Bursa- İzmir yolunda meydana geldi. Mutlu Varol ve Seren Taşdemir, Aydın'da kına gecesini yaptıktan sonra akrabaları Gaye Taşdemir (22) ve Bircan Taşdemir (42) ile birlikte düğün için Bursa'ya doğru yola çıktı. Mutlu Varol'un kullandığı 16 LTN 23 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, Numan E. (40) yönetimindeki 35 NNV 50 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü Mutlu Varol ile Seren Taşdemir, Gaye Taşdemir ve Bircan Taşdemir araç içinde sıkıştı. Mahalle ve çarşı bekçisi olan Mutlu Varol, kazada hayatını kaybederken, nişanlısı Seren Taşdemir ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olan Taşdemir, kazada yaralanan akrabaları Gaye Taşdemir ve Bircan Taşdemir ile hastanede tedaviye alındı. Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği bünyesinde görevli Mutlu Varol için bugün Kuyulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Varol'un mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazede, Mutlu Varol'un annesi Şengül ile babası Fevzi ve kardeşi Mertcan Varol'un ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Mutlu Varol'un cenazesi, kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Doğu Akdeniz, Osmaniye, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika

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