DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

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Edirne'de hayvanların zehirlenmesine tepkiEDİRNE'nin Keşan ilçesinde zehirli et verildiği iddia edilen 1 köpek ölürken, 4'ü köpek 1'i kedi 5 hayvan, klinikte tedavi altına alındı.

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Edirne'de hayvanların zehirlenmesine tepki

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde zehirli et verildiği iddia edilen 1 köpek ölürken, 4'ü köpek 1'i kedi 5 hayvan, klinikte tedavi altına alındı.

Olay, bugün, öğle saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Adalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan zehirli etten yiyen köpek ve kediler bir süre sonra fenalaştı. Olayda, 'Samuray' isimli 10 yaşındaki sahipli köpek ölürken, zehirlenen 4'ü köpek, 1'i kedi 5 hayvan, çevredekiler tarafından özel araçlarla kliniğe götürülerek, tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de inceleme yaptı. Mahalle sakinleri ise olaya tepki göstererek, hayvanları zehirleyen kişi yada kişilerin kimliklerinin tespit edilerek, yakalanmasını istedi. Ölen köpekten alınan numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderileceği bildirildi.

'TEHDİT ETMİŞLERDİ, ÖLDÜRECEKLERİNİ SÖYLEMİŞLERDİ'Ölen köpeğin sahibi Adilhan Karabulut, köpekleri 'Samuray'la ilgili daha öncede tehditler aldıklarını belirterek, "Annemin sesiyle uyandım. Bağırışlar vardı mahallede. Dışarı çıkıp baktığımda köpeklerin ağzından köpük geliyordu. Onları veterinere götürdük. Kendi köpeğimizi bulamadık. Yaklaşık yarım saat sonra bulduğumuzda da ölmüştü. Birinin zehirlediğinden şüpheleniyoruz. Çünkü daha önce şikayet ve tehdit etmişlerdi, öldüreceklerini söylemişlerdi" dedi.'ŞİKAYETÇİYİZ VE SONUNA KADARDA TAKİPÇİSİYİZ'Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyesi ve mahalle sakini Sakine Serin de, yaşananlara tepki göstererek, "Telefonla arayarak bana olayı bildirdiler. Hem sahipli hem de sokakta bakılan kedi ve köpekler zehirlenmiş. Daha öncede bazı komşular, köpeklerin havlamalarından rahatsız olduğunu belirtmişler. Şikayetçiyiz ve sonuna kadarda takipçisiyiz" diye konuştu.'HAYVANI SEVMEYEN, ALLAH'I DA SEVMEZ'Şahabettin Torun ise Türkiye'de hayvanlara sahip çıkılmasını isteyerek, "Bunlar evladımız gibi. Bir insan çocuğuna zehir verebilir mi? Veremezsin çünkü o da bir can. Burada çok sayıda köpek vardı. Şu an bir tane bile köpek yok" ifadelerini kullandı.Veteriner hekimi Barış Kasımoğlu da, zehirlenen 4 köpek ve 1 kedinin tedavisinin sürdüğünü belirterek, sağlık durumlarının kritik olduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Ölen köpeğin çevresinde toplanan mahalleli-Mahallelinin olaya tepki göstermesi-Polisin olay yerine gelmesi-Polisin incelemesi-Zehirlenen bir kedinin bulunması-Kedinin kliniğe götürülmesi-Çevrede toplananlar genel gör.-Klinikte tedavi gören köpekler ve kedi-Ölen köpeğin sahibi Adilhan Karabulut röp.-Dernek üyesi ve mahalle sakini Sakine Serin röp.-Mahalle sakini Şahabettin Torun röp.-Veteriner hekimi Barış Kasımoğlu röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Kardeşi ile 2 yeğenini pompalıyla yaralayan ağabey, teslim oldu

ELAZIĞ'da, arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşi ile 2 yeğenini pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra kaçan C.Ş., polise teslim oldu.Olay, dün Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre C.Ş., arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşi A.Ş.'nin evine gitti. İki kardeş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. C.Ş. beraberinde getirdiği pompalı tüfekle kardeşi A.Ş. ile kardeşinin 2 oğlunu, vurarak yaraladı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

Polis ekipleri ise olaydan sonra kaçan C.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin her yerde aradığı C.Ş., dün gece polis merkezine gelerek, teslim oldu. C.Ş., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:38 - Kaynak: DHA

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