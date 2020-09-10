ANTALYA Fotokapana yakalanan avokado hırsızı karı koca tutuklandı - Son Dakika

Fotokapana yakalanan avokado hırsızı karı koca tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden piyasa değeri toplam 32 bin TL olan 4 bin adet avokado çaldığı belirlenen 1'i kadın 4 şüpheli, kurulan fotokapanla tespit edildikten sonra jandarmanın çalışmasıyla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden karı koca olduğu belirlenen 2'si tutuklanırken, 2'si serbest kaldı.

Alanya'nın İsbatlı Mahallesi'nde İlhami Yetkin'e ait bahçeden piyasa değeri toplam 32 bin TL olan 4 bin adet avokado çalındı. Yetkin durumu jandarma ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Karakolu ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri harekete geçti.

FOTOKAPANLA YAKALANDILAR

Avokadoların çalındığı bahçeye fotokapan cihazları yerleştiren jandarma hırsızlık şüphelilerini bir süre sonra aynı bahçeye tekrar gelerek avokado çalmaya çalışırken, tespit etti. 1'i kadın 4 hırsızlık şüphelisi fotokapana takılırken, jandarma ekipleri şüphelilerin Halil K. (35), eşi Pembe K. (29) ile Haşim I. (53) ve E.G. (17) olduğunu belirledi. Jandarma kimliği tespit edilen şüphelilerden Pembe K.'yi Gazipaşa ilçesinde sahilde, Haşim I.'yı piknik yaptığı esnada, Halil K.'yi gizlendiği adresinde, E.G.'yi de yaya olarak gezdiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haşim I. ve E.G., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Halil K. ve eşi Pembe K. sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.