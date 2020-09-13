DHA YURT BÜLTENİ -15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ -15

Konya'ya şehit ateşi düştü HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın (28) acı haberi, memleketi Konya'nın Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi'nde oturan ailesine verildi.

DHA YURT BÜLTENİ -15, System.String[]

Konya'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın (28) acı haberi, memleketi Konya'nın Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Evli olan şehit Aktay'ın 2 ay önce de baba olduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın acı haberi, Yunak ilçesinin Kuzören Mahallesi'ndeki annesi Nevruz ve babası Salih Aktay'a, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Aktay ailesinin yakınları da eve akın etti. Kuzören ve Akşehir ilçesindeki evlere Türk bayrağı asıldı. 4 kardeş olan şehit Aktay'ın, 2 ay önce baba olduğu öğrenildi. Şehit Aktay'ın cenazesinin yarın Kuzören Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------Akşehirdeki evinin dışından detayYakınları Şehidin fotoğrafları Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA))

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HDP'li Buldan ile Sancar, Edirne'de Demirtaş'ı ziyaret etti

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Sancar, Demirtaş'ın yeni parti kurma iddialarına çok üzüldüğünü söylediğini belirterek, "Bu tartışma köpürtüldükçe kendisinin de kısa bir açıklama yapma ihtiyacı doğdu. O kısa açıklama gereği bile kendisine çok ağır gelmiş, bunu söylüyor. HDP dışında herhangi bir mecrada adımın geçmesi bile beni üzer hatta öfkelendirir diyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ve Hakkari eski Milletvekili Abdullah Zeydan'ı ziyaret etti. Buldan ve Sancar'ın bulunduğu heyet ziyaretten sonra basın açıklaması yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demirtaş'ın parti kurma tartışmalarına çok üzüldüğünü ifade ederek, "Bazı spekülasyonlar ve tartışmalar yaşandı bu süre içinde. Selahattin Demirtaş ismi etrafında yeni parti iddiaları ortaya atıldı. Aslında kendisinin de, bizim de bunları cevaplandırmaya değer görmediğimiz ortada. Böyle bir iddiayı ciddiye almayız, cevap vermeye değer bile görmeyiz. Fakat bu tartışma köpürtüldükçe kendisinin de kısa bir açıklama yapma ihtiyacı doğdu. O kısa açıklama gereği bile kendisine çok ağır gelmiş, bunu söylüyor. HDP dışında herhangi bir mecrada adımın geçmesi bile beni üzere hatta öfkelendirir diyor. Demirtaş etrafında üretilen spekülasyonları bizim de ciddiye almamız bizim için zaten ayıp olur. Aklımızın ucundan geçmez" dedi.

'BARIŞI KONUŞTUK'

Pervin Buldan ise ziyaretin detaylarını aktararak, ağırlıklı olarak barışı konuştuklarını belirtti. Buldan, "Ağırlı olarak Türkiye'nin barışı üzerine sohbet ettik. Türkiye'nin barışa olan ihtiyacı olan ihtiyacı üzerine konuştuk. 1 Haziran itibarıyla HDP'nin başlattığı, 3 aylık, 3 aşamadan oluşan halklarla bir araya gelme, Edirne ve Hakkari'den başlayan yürüyüş, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelme, tematik buluşmalar, halkla buluşmalar. Bütün bu süreçlerin sonunda da 1 Eylül tarihinde partimizin deklarasyonunun çok anlamlı olduğunu özellikle ifade etti. O deklarasyon içinde yayınlanan tüm maddelerin bugün Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu ifade eden bir konuşma da yaptı. Kısacası biz barışı konuştuk. Bütün konuşmamız barış üzerineydi. Bu barış sürecini örebilmenin, geliştirebilmenin yol ve yöntemlerini konuştuk. Barış deklarasyonunu toplumsallaştırmanın yol ve yöntemlerini konuştuk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------HDP heyetinden detaylar-Mithat Sancar'ın açıklaması-Heyetin kendi aralarında konuşması-Pervin Buldan'ın açıklaması-Heyetin araçla ayrılması

Haber-Kamera: Olgay GÜLER- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, -

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Eskişehir'de akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti

ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nce bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 15 kadar akrobasi pilotunun katıldığı hava gösterileri heyecanlı anlar yaşattı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz ve merkezin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan gösterilerde pilotlar yaptığı dumanlı manevra hareketleriyle büyük beğeni topladı.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, bu yıl 5'inci kez hava gösterileri düzenledi. Geçen yıllarda yaklaşık 80 bin kişinin izlediği gösteriler bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz olarak yapılırken, 10 kamera ile merkezin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Gösterilerde Türk Hava Kuvvetleri 201'inci filo paraşüt atlayışının yanı sıra İngiliz pilotlar Martin Lovell, Bob Pooler, Andrew James Goodall ile Lee Proudfoot, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'na bağlı S-70 sikorsky helikopterleri, Mor Menekşe isimli akrobasi uçağıyla Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter yer aldı. Gösterilerin finalini ise Solotürk yaptı. Ayrıca M.S.Ö. Havacılık ve Uzay Müzesi, envanterinde bulunan DC-3 Turkish Delight, Mustang P-51D Ferocious Frankie, T-6 G Texan Happy Hour, Antonov AN-2 ve Boeing Stearman A-75 uçakları da gösteride yer aldı.

GÖSTERİSİ NEFES KESTİTürkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener, önceki gün 'Pars' adını verdiklerini erkek bebeğini dünyaya getirdiği için bu yılki gösterilerde yer almadı. Yine Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk'ün gösterisi de büyük beğeni topladı.

TORUNU İÇİN KALP ÇİZDİHavada yaptığı zor manevralarla izleyenlerin büyük beğenisini toplayan Öztürk, torunu Pars için dumanlı manevrayla kalp şekli çizdi. Pandemi dönemine rağmen gösterileri de seyircisiz de olsa yaptıklarını ifade eden Ali İsmet Öztürk, "Çok güzel bir uçuş oldu. Hava da sıcak, 32 derece gibi bir ısı vardı ama mor menekşe çok güzel performans veriyor. Sıcak havalarda performansın daha düşük olması beklenir. Aynı zamanda sıcak hava beni de çok etkiliyor. O sebeple sıcak hava uçuşları bir hayli zor oluyor. Bugünkü Sivrihisar hava gösterileri çok önemli. 5'inci defa düzenleniyor. Bütün dünyada hava gösterilerinin yüzde 99'u pandemi sebebi ile iptal olmuşken, burada bu şekilde bir organizasyon yapmak mümkün oldu. Ayrıca ben iki gün önce dede oldum, o yüzden havada çizdiğim kalbi bugün Pars için yaptım" dedi.

FİNALİ SOLOTÜRK YAPTI

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde bu yıl 5'incisi düzenlenen hava gösterilerinin finalini ise Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği olan Solotürk yaptı. Solotürk'ün havadaki müthiş gösterisi büyük beğeni topladı.

Jandarma, Hakkari, Şehit, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 20:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ -15 - Son Dakika

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