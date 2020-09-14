DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü soymaya çalışan şüpheli tutuklandı

TOKAT'ta Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'nde hard diskleri çalmaya çalışırken yakalanan Özkan P. (37) tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Büyükbeybağı Mahallesi'ndeki Tokat Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'nde meydana geldi. Binanın arka kapısını zorlayarak açan Özkan P., içeri girdi. Daha sonra binadaki odalarda bulunan bilgisayarların hard disklerini sökmeye başladı. İl müdürlüğünde çalışan görevliler Özkan P.'nin hırsızlık yaptığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin geldiğini fark eden Özkan P. binanın arka kapısından kaçtı. İl müdürlüğüne yakın bir eve giren şüpheli Özkan P. polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Özkan P., Tokat Devlet Hastanesinde 14 gün gözetim altında tutulduktan sonra Çamlıbel Cezaevine gönderilecek.

Öte yandan Özkan P.'nin hırsızlık suçlarından 9 yıl cezaevinde yattıktan sonra infaz yasasından yararlanarak serbest denetimlik şartıyla tahliye edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------Şüphelinin görüntüsü-Götürülüşü

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Dilendiği parayı az bulup, camiye zarar veren şüpheli kamerada

SAMSUN'da cemaatten para isteyen ancak istediği tutarı alamayan kimliği belirsiz şüpheli, kovayla namaz kılınan alana su attığı caminin camlarını kırıp, kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen şüphelinin, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki Baruthane Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz erkek şüpheli, iddialara göre cami cemaatinden para istedi. Umduğu miktarı alamayan şüpheli caminin bir camını kırarak, namaz kılınan alana da kovayla su attı. Ardından su kovasını ve cami önündeki sakısıyı da kıran saldırgan, kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı. Şüphelinin verdiği zarar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü---------------------Güvenlik kamerası kayıtları-Camiden detaylar

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,

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Elazığ'da intihar etmek için çatıya çıktı, polis ikna etti

ELAZIĞ'da, 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Erdal G. (38), polislerin 3 saat süren çabaları sonunda ikna olup, aşağıya indi.Rüstempaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşanan olayda Erdal G., Ali Bahadır Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen G.'yi görenler polisi aradı. Adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis memurları, itfaiye aracının merdiveniyle G.'nin bulunduğu çatıya çıktı. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonunda G. çatıdan indi. Erdal G., sağlık kontrolü için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.