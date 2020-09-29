DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

İzmir'deki yangın paniğe sebep oldu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir kafeteryanın baca kısmında çıkan alevler, çatıyı sardı. Çevrede paniğe neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saat 14.15 sıralarında, Bostanlı'daki bir kafeteryanın baca kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede çatıyı sardı. Müşteriler panikle kafeteryanın dışına çıkarken, personel de durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Çevrede paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.