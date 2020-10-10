'Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor' - Son Dakika

'Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor'

10.10.2020 15:31
'Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor', System.String[]

İZMİR'de 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de hastanede tedavi gördüğü sahte içki zehirlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında baskın düzenlenen iş yerlerinin çoğunun aktar ve baharat dükkanı olduğu belirtildi.

İZMİR'de 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de hastanede tedavi gördüğü sahte içki zehirlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında baskın düzenlenen iş yerlerinin çoğunun aktar ve baharat dükkanı olduğu belirtildi. Alsancak'ta aktar dükkanı bulunan Emin Göktekin, bazı aktarların yüksek kar getirdiği için etil alkol sattığını belirterek, "Biz duyuyoruz, adamlar bu alkol işinden 6-7 ayda villa sahibi oluyor" dedi.

İzmir'de 6 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, baskın düzenlenen 11 iş yerinin birçoğunun aktar ve baharat dükkanları olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kişilerin yakınlarının verdiği ifadeler doğrultusunda operasyon yapan polis ekipleri, birçoğu aktar sahibi ve personeli olan 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet yetkilileri, ev yapımı içki yapmak için bu tarz yerlerden etil alkol alan kişilerin ellerindeki malzemeyi kullanmaması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Konak ilçesindeki köklü aktarlar dükkanlarına gelen bazı kişilerin kendilerine etil alkol satması için teklifte bulunduklarını, ancak bunu kabul etmediklerini söyledi.

'BU İŞ SAYESİNDE 6-7 AYDA VİLLA SAHİBİ OLUYORLAR'Alsancak'ta aktar dükkanı bulunan Emin Göktekin, "İçimizden çıkan bazı aktarlar bu etil alkolleri satmaya başladı. Sattıkları ürünlerin de ne olduğunu bilmiyorlar. Yüzde 300 kar bırakıyor ve temiz para gözüyle bakılıyor. Bizim 4-5 mağazamız olduğu için zamanında bunu bize de teklif edenler oldu. Ancak biz böyle teklifleri kabul etmeye tenezzül edemeyiz, insan sağlığıyla oynayamayız. Biz şifa dağıtıyoruz ve o şekilde ürünler satmaya katiyen karşıyız. Satanları kınıyoruz, çünkü tüm aktarların ismini lekeliyorlar. Dün haberlerde gördük, 18 kişi hastalanmış, ölüler var. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum ve bir tek ceza yemişliğimiz yok. Şimdi insanlar bütün aktarları sahte alkol satıyor gibi görüyor. Aktarlarda anason yağı gibi aromatik yağlar satılmaya başlandı. Biz duyuyoruz, adamlar bu alkol işinden 6-7 ayda villa sahibi oluyorlar. Bize de hep teklif ediliyor bu etil alkolleri satmamız için. Bazı firmalar getiriyor ya da gezici kişiler geliyor ayaküstü, 'Alkol var' diyorlar. Ne sattığını bilemezsiniz, etil mi, metil mi belli değil. Bir de birbirleriyle rekabete giriyorlar. Ucuz olsun diye çaba sarf ediyorlar" dedi.

Bir diğer işletmeci Murat Akduman ise, "Biz bu etil alkolleri hiçbir şekilde alıp satmayız. Bizim işimiz ayrı, o iş ayrı. Devamlı karşı çıktığımız bir konu. Aktarların sattığını duydum ama kimler satar, kimler satmaz bilemem. Hiçbir alakamız olmadığı ve bu etil alkolü satmaya yönelik bir isteğimiz olmadığı için bu zamana kadar hiç ilgilenmedik. Bizi arayan bazı kişiler etil alkolü neden satmadığımızı, kar marjının çok yüksek olduğunu, çok para kazanabileceğimizi söyledi. Ancak biz bunu ne vicdani ne de hukuki olarak kabul edemeyiz. Elimizden geldiği kadar temiz bir şekilde 70 yıldır dükkanımızı açıyoruz ve tertemiz bırakıyoruz" diye konuştu.


'Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor'
'Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor'
'Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor'

İtfaiye, Gölcük, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor' - Son Dakika

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