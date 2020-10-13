DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15

5 TON SAHTE ETİL ALKOLÜN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYONDA ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ5 ton sahte etil alkolün ele geçirildiği operasyonda dağıtıcılar da yakalanmış (2)İzmir'de, 18 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına...

5 TON SAHTE ETİL ALKOLÜN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYONDA ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 5 ton sahte etil alkolün ele geçirildiği operasyonda dağıtıcılar da yakalanmış (2) İzmir'de, 18 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında, bugüne kadar gözaltına alınanların haricinde 150 kişinin ifadesinin alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca, ekipler son 1 haftada 32 adrese baskın düzenlerken, bu adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 16 ton sahte etil alkol ile 240 litre sahte içki ele geçirildi. Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen, 2'si sahte etil alkol dağıtıcısı olduğu tespit edilen 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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