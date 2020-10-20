DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

TIR, kırmızı ışıkta duran bir kamyon ve TIR'a çarpınca bir araç yandı: 3 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde freni boşalan bir TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyon ve TIR'a çarpması sonucu bir araç yanarken 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Mustafa Pidek yönetimindeki 34 LC 0004 plakalı freni boşalan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Duman kontrolündeki 33 ZV 168 plakalı kamyona arkadan çarptı. Duman'ın kontrolündeki TIR daha sonra kamyonun yan şeridinde kırmızı ışıkta bekleyen 44 NE 233 plakalı TIR'a çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Mustafa Pidek, Süleyman Duman ve ismi açıklanmayan TIR sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Mustafa Pidek'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Trafik polisleri tarafından bir süre kapatılan karayolu daha sonra tekrar açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.