DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Van depreminde 9 yakınını kaybetti; '3 bin 285 gün oldu, acıda eksilen bir şey yok'

VAN'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde aralarında anne baba ve kardeşleri ile eşinin de bulunduğu 9 yakınını kaybeden Murat Bakay (54), "3 bin 285 gün oldu, acıda eksilen bir şey yok" dedi.

23 Ekim 2011 tarihinde yaşanan, 604 kişinin hayatını kaybettiği 7,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 9 yıl geçti. Yıllar geçse de yakınlarını kaybeden depremzedelerin acıları dinmiyor.

Gözyaşı dinmeyen depremzedelerden biri de Erciş ilçesinde yaşayan ve depremde eşinin de aralarında bulunduğu 9 yakınını kaybeden Murat Bakay. Bakay, Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Çelibağı Mezarlığı'na giderek, yakınlarının mezarlarına çiçek bırakıp, dua etti.

2 kızı ile parktayken depreme yakalanan Murat Bakay, "Deprem anında çocuklarla parktaydım. O anda deprem oldu. Koşarak geldim eve, ev yıkılmıştı. Ailemden 9 kişiyi kaybettim. Annemi, babamı, eşimi, kız kardeşimi, biraderimi, yengemi ve 3 yeğenimi. Allah kimseye göstermesin çok acı. O gün acımız ne ise bugün de acımız aynı. 3 bin 285 gün oldu, acıda eksilen bir şey yok" dedi.

ÇOCUKLARIN ANNE ÖZLEMİ BİTMİYOR

Yıkılan evlerinin yerine yapılan dükkanda tuhafiye işleten Bakay, "Şu anda dükkanımın bulunduğu yerdeydi evimiz. 6 dairemiz ve 4 tane iş yerimiz vardı. Hepsi depremde gitti. Ben ve 2 kızım kaldık. O zaman kızımın biri 5 diğeri 8 yaşındaydı. Şimdi üçümüz birlikte yaşıyoruz. 9 yılda acımız değişmedi ve çocukların anne özlemi. Çocuklarımın her şeyiyle ilgileniyorum. Şu anda TOKİ'de kalıyoruz. Orda kendimizi güvende hissediyoruz" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Deprem görüntüleri-Mezarlıkta çiçek bırakma, dua etme-Murat Bakay'ın konuşması-Genel detaylar

VAN

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'Gençlik aşısı' nedeniyle hastanelik olduğunu iddia eden kadın: Amacım sadece yüzümü nemlendirmekti

İZMİR'de sosyal medyadan iletişim kurduğu bir güzellik merkezinde, yüzünü nemlendirmek isterken uygulanan 'gençlik aşısı' nedeniyle hastanelik olduğunu ileri süren 24 yaşındaki Seline Ferah Çalışkan, hastanedeki tedavisinin ardından avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yüzünde yaralar oluşan Çalışkan, "Amacım gençleşmek değil sadece yüzümü nemlendirmekti" dedi.

Güzellik uğruna merdiven altı merkezlerde operasyon geçirerek mağdur olanların son durağı İzmir oldu. Konak ilçesindeki bir güzellik merkezi ile sosyal medya hesabından iletişim kuran 24 yaşındaki Seline Ferah Çalışkan, 'gençlik aşısı 'adı altında yüzünü nemlendirmek için yapılan uygulama sonucu hastanelik oldu. Yüzünde çok sayıda yara oluşan genç kadın, tedavisinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'CİLDİNİ NEMLENDİRMEK İSTEDİ'

Başından geçen talihsiz olayı DHA'ya anlatan Çalışkan, "Yaz döneminde yoğun bir tempoda geçirdim, cildimin yorulduğunu düşündüm. İzmir'de 2,5 hafta önce bir güzellik merkezine gittim. Cildimin nem kazanması için 'gençlik aşısı' denilen bir işlem yapabileceklerini söylediler. Kabul ettim. Ama yan etkilerini hiçbir şekilde söylemediler. Astım hastası olduğumu ve alerjimin olduğunu belirtim. Ancak, sıkıntı olmayacağını söylediler. Gençlik aşınını yaptırdığım günün gecesinde fenalaştım, hastaneye kaldırıldım" dedi.

Uygulama sonrasında yüzünün şiştiğini ifade eden Çalışkan, "Yüzüm komple şişti, nefesim daraldı. Uzunca bir süre nefes alamadım. Tüm gece hastanede kaldım. Sonrasında ise doktor, doktor gezdim. Halen de tedavi görüyorum. Antibiyotik kullanıp, kortizon alıyorum. Doktorlar kontrol etti, boynumda kistler olduğunu söyledi. Bunların geçmesinin aylar sürebileceği ve ya hiç geçmeyebileceğini belirttiler. Yaşadıklarımdan sonra suç duyurusunda bulunduk. Avukatım konuyu takip ediyor" dedi.

Gittiği güzellik merkezini önceden tanımadığını belirten Çalışkan, "Sadece sosyal medya hesaplarından görüştüm. Sonrasında gidip, bilgi aldım. Ardından bir arkadaşıma danıştım o da tavsiye de bulundu. Bunun üzerine iyi olacağını düşünerek yüzüm için 'gençlik aşısı' adı altında bir uygulama yaptırdım ama sonuç iyi olmadı. Çünkü her kadın güzel olmak ister, her kadın güzel olmayı da hak ediyor. Ben 24 yaşındayım gençleşmek için değil, bu uygulamayı yüzümü nemlendirmesi için yaptırdım ancak başıma böyle bir şey geldi" diye konuştu. .

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Genç Kadının Avukatı Bahar Yıldırım ise savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayıp, "Hukuki süreç ile araştırmalar başlayacaktır. Kadın haklarının korunması için güzellik uğruna daha fazla kadının mağdur edilmesini istemiyoruz. Seline hanımın başına gelen bu talihsiz olayın tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Amacımız Seline hanımın mağduriyetinin bir nebzede olsa giderilmesi, hafifletilmesidir. Tabii ki bu sürecin takipçisi olacağız sonuna kadar, aynı zamanda toplum bilincinin de artmasını istiyoruz. Müvekkilime gençlik aşısı denilerek bu işlem yapılmış. Uygulamanın adı her ne kadar gençlik aşısı olsa da yani bunu gençleştirmek için değil, müvekkilim cildini tazelemek için yaptırmış karşı taraf bu şekilde bir öneride bulunmuş. Cildinin nemlenmesini istiyor. Karşı tarafın bununla ilgili bilgisi var, bu işlemi müvekkilime önermişler. Burada amaç gençleşmek değildir. Zaten 24 yaşındadır müvekkilim inşallah elde edeceğimiz sonuç örnek olur, toplumuza iyi bir netice elde etmeyi bekliyoruz. Karşı tarafın bir kusuru varsa cezalandırılmasını istiyoruz. Kim haklı kim haksız dava sürecinde belli olacaktır. Yargı sürecinin sonuçlanmasını bekleyeceğiz" dedi.

DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANI GÖZETİMİNDE YAPILMALI

Konu hakkında konuşan Uzman Ülker Delihıdırlıgil de 'gençlik aşısı' olarak tabir edilen uygulamanın güzellik merkezlerinde değil genellikle kliniklerde doktor veya sağlık çalışanları gözetiminde yapılması gerektiğini söyledi. Delihıdırlıgil, "Gençlik aşışı dediğimiz olay, kişilerin cilt yapısını güçlendirmek ve daha aydınlık ve parlak görünmesini sağlayan ve mezoterapi tekniği ile yapılan bir işlemdir. Bir çok firmanın kendi içerisinde kendi formasyonu ile ürettiği hazır serumları alıyoruz. Uygulama ise 15 gün aralıklarla kişinin cildine, minik iğnelerle mezoterapi tekniği ile uyguluyoruz. İlk bir yarım saatte hafif bir yanma meydana geliyor, kan dolaşımı hızlandığı için. Sonrasında ise ertesi gün ciltteki aydınlanmayı ve toparlamayı, kişi fark ediyor. Hergün bunun üzerine koyarak devam edilen bir uygulamadır. Bu uygulama tamamen risksiz bir uygulama en çok sevdiğimiz ve uyguladığımız tekniklerden biridir. Yapılan ve firmaların geliştirdiği bütün serumların formasyonlarının içerisine saf biyonik asit var. Bazı firmalar amine asitler farklı, grofaklar, eklenebiliyor. Bunlar hazır formülasyonlar olduğu için vücudun tanıdığı enzimler olduğu için her hangi bir alerjik riski çokta mümkün değil. Çünkü bu uygulama da kullanılan madde vücudun tanıdığı bir uygulama, eğer farklı bir alerjik reaksiyon gerçekleştiyse, farklı bir serum uygulanmıştır cilt altına diye düşünüyorum" dedi.

'YAPILAN ŞEY BİR ESTETİK MÜDAHALEDİR'

Yaşanan sıkıntının yapılan uygulamadan kaynaklanmış olabileceğinin altını çizen Delihıdırlıgil, " "Çokta gençlik aşısından olabileceğini düşünmüyorum açıkçası, ancak şunu da ifade etmek istiyorum ki bu uygulama cildin aydınlanmasını ve toparlanmasını sağlayacak olan vücutta eksik olan enzimlerin proteinlerin, serumla cilt altına mezoterapi uygulamasıdır. 15 20 dakika sürüyor, iğne ile enjekte ediliyor. Bunun güzellik merkezi değil bir klinikte uygulanması gerekir çünkü yapılan bir estetik müdahaledir. Ayrıca, uygulama da kullanılacak olan ilaçları kişinin de görmesi ve ona göre karar vermesi gerekiyor" diye konuştu.

'KADINLARIN BEĞENİLME İSTEĞİ ONLARI ESTETİĞE İTİYOR'

Yaşanan bu gelişme üzerine DHA'ya konuşan Uzman Psikolog Nurcihan Körpe ise, her bireyin temel ihtiyaçlarından biri olan beğenilme; sevilme, kabul görme arzusu, nedeniyle, bu tür davranışların sıklıkla görülebildiğini belirtip, "Bu da aslında 'halo etkisi'i dediğimiz şey. Yani bir kişinin bir tek özelliğine bakarak, diğer bütün özellikleri hakkında olumlu veya olumsuz bir çıkarımda bulunma durumudur. İnsanlar bunu sık sık yapıyor, Bu nedenle de kadınlarımız estetik merkezlerimize gidiyor, kuaförlerde vakit geçiriyor, makyaj yapıyorlar. Kadın aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Kendini güzel gören ne oluyor, kendini daha güçlü hissediyor. Kendini güçlü hisseden kadınlar kendini güven duygusunu ön planda oluyor. Kadın kendine güvendiği içinde estetik merkezlerine giderek daha da özgüvenini yerine getiriyor. Toplumlarda popülerleşen estetik algısı kadınların maalesef kendiyle barışık olmamasına neden oluyor. Kadın tekrar soluğu estetik merkezinde alıyor. Bazı çeşitli estetik operasyonlar yaptırıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Seline Ferah Çalışkan'ın fotoğrafları

-Çalışkan'ın gençlik aşısı uygulanmadan önce çekilmiş videosu

-Seline Ferah Çalışkan ile röp.

-Çalışkan'ın gençlik aşısı uygulandıktan sonraki halinden görüntü

-Avukat Bahar Yıldırım ile röp.

-Güzellik Uzmanı Ülker Delihıdırgil ile röp.

-Uzman psikolog Nurcihan Körpe ile röp.

Haber : Hasan AKYILDIZ – Kamera: Cemal YILDIRIM/ İZMİR,

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3 otomobilin karıştığı kaza kameralara yansıdı

*- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir otomobilin dikkatsizliği nedeniyle 3 otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

*- Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Altıgöz Köprüsü Kavşağı'nda meydana gelen ve 3 otomobilin karıştığı kaza güvenlik kameralarıyla görüntülendi. Yolun sol tarafından gelen bir araç kavşakta dönen araca çarptı. Ardından iki araç çarpışmanın etkisi ile kırmızı ışıkta bekleyen başka araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------(güvenlik kamerası)

- Kavşakta bekleyen araç,Araç dönerken gelen diğer araçBeyaz ve gri aracın çarpışması, Işıkta bekleyen araca çarpma

HABER-KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

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İnşaat işçilerinin para ve cep telefonlarını çalan şüpheli yakalandı

ELAZIĞ'da inşaat işçilerinin para ve cep telefonlarını çalan S.D., polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, bir inşaatın şantiyesinde işçilerin para ve cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yapılan araştırmada işçilere ait 5 cep telefonu ile 360 lira para ve banka kartlarını S.D.'nin çaldığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.D.'yi gözaltına aldı.

19 suç kaydı bulunan S.D., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.