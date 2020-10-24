DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15
24.10.2020 21:15
Kastamonu'da orman yangını (2)SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORKastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisi ile Taşköprü ilçesi sınırındaki Koru Yaylası'nda orman yangınları devam ediyor.
Kastamonu'da orman yangını (2)
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisi ile Taşköprü ilçesi sınırındaki Koru Yaylası'nda orman yangınları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 400 personel, çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, iş makinesi, 2 yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleriyle yangına aralıksız müdahale ediyor. 2 gündür çalışan orman yangınıyla mücadele ekipleri, nöbetleşe dinlenerek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Araç girişinin olmadığı pek çok noktada, işçilerin uğraşları ile söndürme çalışması sürdürülürlen, iş makineleriyle de orman içine yeni yollar açılarak müdahale ağı genişletiliyor.
Son Dakika Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin S-400'lerle ilgili sığındığı tek bahaneyi çürüttü: NATO sistemine entegre edilmeyecek Oyunu kullanan ABD Başkanı'ndan ilginç sözler: Trump adında bir adama oy verdim Uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya döndü! Feci kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek Sağlık Bakanlığı'nın korona raporunda İstanbul ile birlikte alarm veren 3 şehir dikkat çekti Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı