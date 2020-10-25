DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15

25.10.2020 17:08
DHA YURT BÜLTENİ - 15, System.String[]

Babasının kullandığı otomobilin altında kalan Can, öldüKAYSERİ'de evinin önünde oynarken babasının kullandığı otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Can B. (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Babasının kullandığı otomobilin altında kalan Can, öldü

KAYSERİ'de evinin önünde oynarken babasının kullandığı otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Can B. (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesindeki Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden çıkan İlhan B. (38), 38 AAB 460 plakalı otomobiliyle geri manevra yaptığı esnada aracın arkasında oynayan Can B.'ye çarptı. Ardından yere düşen çocuğunun üzerinden geçen baba, kazayı fark ederek araçtan indi. Oğlunun aracın altında sıkıştığını görünce büyük şok yaşayan baba, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Can B., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Can B., burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemede bulunan polis, çocuğunun ölümüne neden olan babayı da gözaltına aldı.

Melikgazi, Gültepe, Baba, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

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