DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Erdoğan: Türk Ordusu'nun hiçbir birliğinin sancağı, son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hamdolsun, Türk Ordusunun hiçbir birliğinin sancağı, son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir. Vatan topraklarında bin yıldır kesintisiz devam eden mücadelemizin her anında, her cephesinde ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 105'inci Topçu Alay Komutanlığı'nda düzenlenen '41'inci Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4'inci. Komando Tugay Komutanlığı sancağını, Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Süleyman Akbay'a teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sancak teslimi sırasında, "Bu sancak yüce Türk milletinin tugayınız şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref timsalidir. Türk ordusu tarihi boyunca dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna severek şehit olmuştur. Sizin de onun tertemiz, parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Onu şimdi teslim aldığınız gibi sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak size teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Sancak teslim töreninin ardından katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlikte sancağın anlamını, önemini, gerektiğinde can pahasına korunması gereken kutlu bir emanet olduğunu en iyi Türk askerlerinin bildiğini vurguladı. "Hamdolsun Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Vatan topraklarında bin yıldır kesintisiz devam eden mücadelemizin her anında, her cephesinde ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır. Bugün de sizler elde ettiğiniz zaferlerle o şanlı ecdadın, şanlı torunları olduğunuzu her gün, yeniden ispatlıyorsunuz. Böyle bir ordunun Başkomutanı sıfatını taşıyor olmaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir mutluluk yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin her unsuru, her askeri kazanılan zaferlerin ve onun şerefinin elbette ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihleri boyunca her cephenin en önünde mücadele eden, dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Sizler inancınızla, yüreğinizle, bileğinizle, cesaretinizle ve kararlılığınızla ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduğunuzu cephelerde göstermiş kahramanlarımızsınız."Cumhurbaşkanı Erdoğan, bastığı dağları titreten ve geçtiği ovalara huzur iklimi getiren komandoların düşmanın ve teröristin korkusu, milletin ve dostların güven kaynağı olduğunu söyledi.'HER KİM MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNE GÖZ DİKERSE BİLSİN Kİ KARŞISINDA KOMANDOLARIMIZI BULACAKTIR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur. Her kim milletimizin birliğine, beraberliğine, geleceğine göz dikerse bilsin ki karşısında komandolarımızı bulacaktır" diye konuştu.İstiklal Marşı'nda vücut bulan hissiyatı inşa eden ve ilelebet muhafaza edecek olan milletin daima komandoların yanında olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüreğiyle ve bileğiyle konuşan komandoya çok söz gerekmeyeceğini kaydetti.Komandolara hitaben "Gazanız mübarek, yolunuz açık, atışlarınızı isabetli, yüreğiniz ferah, zaferiniz bol, Allah yardımcınız olsun" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin yıldır bu toprakları vatan olarak muhafaza etmek için bir gül bahçesine düşercesine toprağa giren tüm şehitleri, gazileri ve kahramanları rahmetle yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır boylarında ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarına katılan ve harekatlarda görev başında olan tüm güvenlik güçlerine de mücadelelerinde muzaffer olmaları temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından askerleri selamladı.CUMA NAMAZINA GEÇTİÖte yandan buradaki törenin ardından Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Tekirdağ Saffet Konmaz Camii'ne geçti. Namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve merkez Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camiyi yaptıran Saffet Konmaz ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Tekirdağ Valiliği ile merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Törenden görüntüler-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması -Genel ve detay-Erdoğan'ın cuma namazı çıkışı-Erdoğan'ın beraberindekilerle konuşması-Camiden ayrılışCamiden detaylar

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

============================

Bakan Pakdemirli: "İzmir tarihinin en büyük dönüşümü şimdiden hayırlı olsun" (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ, KARABURUN'DA HASAR GÖREN EVLERE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDUİzmir İl Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki basın toplantısının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kösedere Mahallesi'ni ziyaret ederek, evleri zarar gören mahalleliyle görüştü. Bakan Pakdemirli, vatandaşlara Karaburun'a çelik ev projesi yapılacağının müjdesini verdi. Seferihisar ilçesi açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Karaburun'da 1 bina yıkılırken, 44 bina ağır hasar görmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mahalledeki evleri ziyaretten detay görüntülerMahalle sakinleriyle sohbetten görüntülerHaber: Melis KARAKUZULU- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

===========================

Ara tatilin de gözdesi Bodrum

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitime bir haftalık ara verileceğini açıklamasının ardından, turizmin gözde merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde hareketlilik başladı. Koronavirüs endişesi ve İzmir depreminin yarattığı tedirginlik nedeniyle de geçmiş yıllara göre bahçeli evleri tercih ederek ilçeye yerleşenlerin sayısı artarken, sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşların denize girdiği görüldü.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 16-20 Kasım tarihlerinde eğitime bir hafta ara verileceğini açılamasının ardından, vatandaşlar Cuma gününden itibaren yola koyulunca turizmin gözde merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde hareketlilik başladı. Hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle vatandaşlardan bazılarının denize girdiği, bazılarının izole tekne tatilini tercih ettiği görüldü. Haftalık tatilin yanı sıra, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını sebebiyle geçmiş yıllara göre bahçeli evleri tercih ederek ilçeye yerleşenlerin sayısı artarken, İzmir depreminin de etkisiyle apartman dairelerinin yerine müstakil evleri tercih edenler de Bodrum'un yolunu tuttu.'YERLEŞİK YAŞAYAN KİŞİ SAYISI ARTTI, MEKANLAR KAPATMIYOR'25 yıldır Bodrum'da yaşayan Ozan Erdal, "Havalar çok güzel gidiyor bunun da etkisiyle Bodrum normale göre daha hareketli. İşler de güzel gidiyor. Önümüzde ara tatil var bu yüzden işler daha iyi olur diye düşünüyoruz. Çok yoğun bir artış yok ama geçen yıllara kıyasla Bodrum biraz kalabalıklaştı. Depremde önemli bir faktör oldu çünkü Bodrum'da iki kattan, üç kattan fazla ev yok. Hava müsait. Çok sıkışık bir nüfusumuz yok. Pandemide insanların gezmesi daha kolay bu yüzden tercih ediliyor. Pandemi başladığında İstanbul, İzmir ve Ankara'dan yoğun bir insan akışı oldu. Şu anda, normalde çoğu mekan bu tarihlerde kapatmaya başlardı ama ara tatilin etkisiyle kapatmama kararı aldı. Yerleşik yaşayan ortalama 200 bin kişinin şu an 600 binlere yükseldiği tahmin ediliyor" dedi.'YERLEŞMEYE GELDİK, EV BAKIYORUZ'Bodrum'a yerleşmek için İstanbul'dan gelen Furkan Berk Kıran, "İstanbul'un yoğun hayatından, kalabalığından, kötü havasından sıkıldık. Pandemide en yoğun yerlerden bir tanesi İstanbul. Buranınsa yeşilliği bol, temiz havası fazla, insan sayısı daha az bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettik. Ev arıyoruz ama bulamıyoruz. Üst üste depremler de yaşanıyor bahçeli evde yaşamak bizim için bir avantaj olacak burası da deprem bölgesi ama yüksek binalar yok. Yıkılsa da kurtulma ihtimalimiz yüksek" diye konuştu.'VİRÜSTEN KORKANLAR BURAYA GELDİ'Bodrumlu esnaflardan İbrahim Yaşar Güneri, "41 yıllık esnafım. Diğer yıllara göre buraya yerleşmek için gelen kişilerin sayısında artış var. Pandemi dolayısıyla kaçıyorlar ve kendilerini burada izole etmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki hafta başlayacak ara tatilde bir artış bekliyoruz ama inşallah herkes sağlam gelip sağlam döner" dedi.72 yaşındaki Bodrumlu Hamit İri, "Bodrum'da ciddi bir kalabalık yok ama virüsten korkanlar buraya geldi. Gelen burada kalıyor, gitmiyor. Ben 40 sene önce Bodrum'a 10 günlük tatile geldim ve senelerdir burada yaşıyorum. Buraya gezmeye gelmiştim beğendim ve kaldım. Hava çok güzel. Buraya gelenler dönemiyor. İyot bol, oksijen bol" şeklinde konuştu.Teknede izole bir tatili tercih eden Burak Karayetim ise, "Bizim için güvenli. Teknedeyiz, çok fazla insanla muhatap olmuyoruz. Sürekli deniz üzerinde olduğumuz için depremi de hissetmedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Muhabir anonsuVatandaşlarla röp.Teknede tatil yapanlarla röp.Bodrum genel detay görüntülerDeniz kenarında güneşlenenlerden görüntü

Haber: Hande NAYMAN- Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ BODRUM (Muğla),

============================

Karantinada kızına söz verdiği köpeği almak isterken dolandırıldı

ANTALYA'da Covid-19 testi pozitif çıkınca birlikte karantinaya alındığı 5 yaşındaki kızı Meyra Uçar'a (5) söz verdiği Pomeranian cinsi köpeği almak isteyen laboratuar tekniksiyeni Gülay Bilgili (47), dolandırıldı. Hastalık nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Bilgili, "Kızıma verdiğim sözü tutamadığım için çok üzgünüm" dedi.Kepez Devlet Hastanesi'nde laboratuvar tekniksiyeni olan Gülay Bilgili, yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evinde kızı Meyra ile karantinaya alındı. Bu süreçte kızına pomeranian cinsi köpek alma sözü verdi. Kısa süreli araştırma sonunda da sosyal medyada Müslüm Demir tarafından verilen ilanı gördü. İlandaki cep telefonunu arayan Bilgi'ye, Demir yurt dışına çıkacağı için köpeklerini sattığını söyledi. Demir, Bilgili'nin hesabına 2 bin 400 lira gönderdi. Kısa süre sonra yeniden Müslüm Demir'e ulaşmak isteyen Gülay Bilgili, aradığı telefon yanıt vermeyince dolandırıldığını anladı.Eşinden boşandıktan sonra kızıyla birlikte yaşamaya başladığını anlatan Bilgili, "Kendisi ile anlaştık. Bana 'Size nasıl güvenebilirim?' diye sordu. Ben de köpeğe en iyi şekilde bakabileceğimi söyledim. Köpeğin 400 lira yol masrafı ile secere sorgulaması olan 2 bin lirayı göndermemi, daha sonra bana iade edeceğini söyledi. Hesabına parayı gönderdim. Daha sonra aradığımda telefon numaram engellenmişti. Dolandırıldığımı anladım" dedi.Polis ile savcılığa başvuracağını belirten Bilgili, kızı Meyra'ya verdiği sözü tutamamanın kendisine büyük acı verdiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Anne Gülay Bilgili'nin görüntüsüKızı Meyra Uçar'ın görüntüsüAnne ve kızının birlikte görüntüsüAnne ve kızı parkta yürürken görüntüsüRÖP: Gülay BilgiliKöpeğin resmi

HABER: Bülent TATOĞULLARI - KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

============================

Mehmet Özhaseki: Ak belediyelerimiz tarihe sahip çıkıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Harf devriminden sonra sırf eski yazı olduğu için kütüphanelerdeki eserlerin Haliç'e döküldüğünü, tarih kitaplarından okuyoruz. Çok şükür, özellikle ak belediyelerimiz bu konuda tarihe sahip çıkmaya devam ediyorö dedi.Bursa'da temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan, 614 yıllık Yıldırım Bayezid Türbesi'nin açılışına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa milletvekillerinin eşlik ettiği Özhaseki, daha sonra 'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti. Özhaseki, müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak, Osmanlı'nın ilk akçesinden bastı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ziyaretin anısına Özhaseki'ye biblo hediye etti.'ESERLERİMİZ TAPU SENEDİMİZDİR'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Yıldırım Bayezid Türbesi'nde konuştu. Özhaseki, insanoğlunun ilk olarak topluca yaşamaya başladığı iki yerden birinin Mezopotamya diğerinin de Anadolu toprakları olduğunu söyledi. Böyle bir coğrafyanın dünyanın hiçbir yerinde olmadığını dile getiren Özhaseki, "Bu coğrafyanın her bir köşesinde yaşamış olan onlarca kavimden ve kurulan medeniyetlerden kalan eserleri açığa çıkarsak ve adına da kocaman bir 'açık hava müzesi' desek yeridir. Bu tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması bizim için iftihar vesilesidir. Geçmişte maalesef tarihi kültürel mirası koruma bilinci yoktu. Harf devriminden sonra sırf eski yazı olduğu için kütüphanelerdeki eserlerin Haliç'e döküldüğünü tarih kitaplarından okuyoruz. Çok şükür özellikle ak belediyelerimiz bu konuda tarihe sahip çıkmaya devam ediyorlar. Selçuklu biziz, Osmanlı biziz, Cumhuriyet de biziz. Ama geçmiş zamanlarda tarihe o kadar kötülük edilmiş ki. Bu eserlerin korunması, geleceğe aktarılması bizim için çok önemli. Belediye başkanı arkadaşlarımız bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Alinur başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bursa'da tarihi, doğal ve kültürel mirasımıza sahip çıkıldığını, ecdadın eserlerinin yenilendiğini ve gelecek nesillere aktarıldığını görmek bizde iç huzur yarattı. Allah kendilerinden razı olsun. Bu eserlerin hepsi bizim geleceğimizdir, bizim tapu senedimizdir, istikbalimizdir, istiklalimizdirö diye konuştu.'FETİH MÜZESİ'Nİ GEZİNCE İNSANIN İÇİ FERAHLIYOR''Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde de konuşan Özhaseki, "Ancak bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Gezince etkilenmemek mümkün değil. Müthiş bir sanat eseri olmuş. Belediyelerimiz park ve yol yapmak, çöpleri toplamak gibi temel hizmetlerini yerine getirirken bir yandan da tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkıyor. Tarihi ve kültürel değerlerimizi de bu tür eserler ile vatandaşlarımıza aktarmalarını da takdire şayan buluyorum. Bu eserler, bize belediyeciliğin geldiği noktayı gösteriyor. Bundan 20-30 sene önceki belediyeler çöpleri toplamakta dahi sıkıntılar yaşarken, bizim misyonumuza sahip arkadaşlarımızın görevlere gelmesiyle birlikte şehirlerimiz Avrupalı şehirler ile yarışacak düzeye geldi. Bunun en güzel örneklerinden birisi de Bursa'da yaşanıyor. Artık her türlü sıkıntının kendi imkanları ile kalkabilen belediyelerimiz var. Gördüklerimiz karşısında çok mutlu oluyoruz. Değerli başkanımız Mustafa Dündar'ı bu güzel eseri Bursa'ya ve ülkemize kazandırdığı için tebrik ediyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Restorasyonu tamamlanan 614 yıllık Yıldırım Bayezid Türbesi'nden görüntüler-Detaylar-Mehmet Özhaseki konuşması

Haber: Muammer İRTEM/BURSA,

============================

Telefon dolandırıcısı otel odasında yakalandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak aradığı kişiden 4 bin 500 lira para ve 5 çeyrek altın alan telefon dolandırıcısı, Ankara'da bir otel odasında yakalandı.

Gölcük'te yaşayan kişiyi arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı, 4 bin 500 lira para ve 5 çeyrek altın aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kimliğini belirlediği A.Y'nin Ankara'da bir otelde kaldığını belirledi. Polisin baskını ile A.Y. otel odasında yakalandı. Yapılan aramada 3 adet cep telefonu ve 4 farklı numaraya ait sim kart ele geçirildi. A.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.