DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Çakıl yüklü kamyon devrildi, sürücüsü yara almadan kurtuldu
Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kayan çakıl yüklü kamyon yol kenarına devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Nalbant idaresindeki 41 ADS 981 plakalı çakıl yüklü kamyon toprak yolda giderken, sürücüsünün yağışın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Nalbant yara almazken, kamyondaki çakıllar yol kenarına döküldü.
Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.
- Kaynak: DHA
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