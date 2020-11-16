DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

İstanbul'da çalınan sondaj makinesi Tokat'ta bulundu

İSTANBUL Sultanbeyli ilçesinde 10 ay önce çalınan yaklaşık 2 milyon liralık sondaj makinesi Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir depoda bulundu.

İstanbul Sultanbeyli ilçesinde İlker Balık'a ait sondaj makinesi 10 ay önce çalındı. Çalışma başlatan polis ekipleri, makinenin Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olduğunu belirledi. İlçede bir depoda olduğu belirlenen sondaj makinesi Reşadiye İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi. İfadesi alınan depo sahibi M.Ş., depoyu kiraya verdiğini söyleyince savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 2 milyon lira değerinde olan sondaj makinesi ise sahibine teslim edildi. Şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Sondaj makinesine kavuşan İlker Balık, "Dün gelen haberle adeta tekrar hayata döndüm. Reşadiye polisinin çalışması sonucu sondaj makinem sanayi sitesinde bulundu. Polisimize çok teşekkür ediyorum, Rabbim devletimize zeval vermesin" dedi.