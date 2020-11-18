DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Türkiye'ye suikast ve bombalı eylem için gönderilen PKK'lı tutuklandı

Suriye'den Türkiye'ye suikast ve bombalı eylem için geçtiği belirlenerek Malatya'da yakalanan PKK/KCK'lı terörist M.A., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinasyonunda yürütülen çalışmada, terör örgütü PKK/KCK üyesi M.A'nın, başkası adına kimlik kullanarak Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Şüpheli M.A.'yı, polisin Akçadağ ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Üzerinde eylem amaçlı patlayıcı madde hazırlama tarifinin yazılı olduğu doküman ele geçirilen M.A'nın 5 yıldır faaliyet yürüttüğü terör örgütünde 'özel kuvvet' mensubu olduğu ve Türkiye'ye suikast, bombalı saldırı gibi eylemler için gönderildiği belirlendi. Yapılan araştırmada teröristin, keskin nişancı tüfeği kullanma, el yapımı patlayıcı hazırlama, suikast ve sabotaj yapma ile son dönemde örgütün Türkiye geçiş için kullandığı paramotor eğitimleri aldığı anlaşıldı. Kendisine gösterilen çok sayıda örgüt mensubunu teşhis ederek deşifresini sağlayan terörist M.A., sevk edildiği adliyede tutuklanarak ceza evine konuldu.