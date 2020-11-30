DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

KADİR ŞEKER'İN BABASI: OĞLUMUN MASUM OLDUĞU BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı kadın, eroinle yakalandı (3)

Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, oğlunun kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın araçta 900 gram eroinle yakalanmasını değerlendirdi. Cengiz Şeker, telefonla yaptığı açıklamada oğlunun oradaki kadını annesi ve ablasının yerine koyarak yardıma koştuğunu belirterek, "Kadir, Kurtuluş Savaşında cepheye mermi taşıyan, sırtındaki battaniyeye merminin üzerine örten kadınları düşünerek o kadına yardıma gitti. Aynı durumda annesi olabileceğini düşünerek,o kadını ablası olarak görüp yardımına koştu. Kadir şu an bir bedel ödüyor. Bu bedelin boşa gittiğini düşünmüyorum. Çünkü oradaki mağdur olan bir kadındı. O kadının yakalandığı suçla ilgili de adli mercilerimiz gerekli işlemi yapacaktır. Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı. "diye konuştu.

Haber: KONYA

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Koronavirüsün faciasını kurbanı ailenin yakını: Murat'ın kronik hastalığı yoktu, grip şüphesiyle yattı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde koronavirüs sonuçları pozitif çıkan ve tedavi sırasında hayatını kaybeden Fadime Karabulut (67) ile çocukları Şehriban (45), Murat (37) ile Selda Karabulut'un (40) yakınları konuştu. Şehriban, Murat ve Selda Karabulut'un amcası Abbas Karabulut (64), "Tüm insanlar dikkatli olsun, maske kullansın. Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor" dedi. Karabulut, tüm insanlardan virüse karşı dikkatli olmalarını isterken, "Murat'ın kronik hiçbir hastalığı yoktu. Grip şüphesiyle yattı daha sonra bununla karşılaştık" diye konuştu. Tarsus'ta yaşayan iş insanı Murat Karabulut, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve Covid-19 testi pozitif çıkan Karabulut'un annesi Fadime Karabulut ile kız kardeşi Selda Karabulut'a da test yapıldı. Testleri pozitif çıkan anne-kız da durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Murat Karabulut, 14 Kasım'da hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören anne Fadime Karabulut da oğlundan 2 gün sonra öldü. Sivaslılar Derneği'nde yönetici olan Selda Karabulut ise 24 Kasım'da aynı hastanede hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızı, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.Murat Karabulut'un ablası olan ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Şehriban Karabulut da dün hayatını kaybetti. Şehriban Karabulut'un ölümüyle, aynı aileden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayıdı 4'e çıktı.ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ KAYBETTİEşini, kayınvalidesini ve 2 görümcesini kaybeden Murat Karabulut'un eşi 7 aylık hamile Buket Karabulut, yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle geçen günlerde bebeğini kaybetmişti.YAKINLARI KONUŞTU: HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYORŞehriban, Murat ve Selda Karabulut'un amcası Abbas Karabulut, tüm insanlardan virüse karşı dikkatli olmalarını isterken, "Murat'ın kronik hiçbir hastalığı yoktu. Grip şüphesiyle yattı daha sonra bununla karşılaştık. Annesinde en son duyduğumuza göre zatürre belirtisi vardı. Küçük kız kardeşi hiç doktora bile bugüne kadar gitmiş değil. Sevda ile annesi bizimle yaşıyordu diğerleri de ayrıydı. Ayrı ayrı evlerde yaşıyorlardı. Birlikte, ailece görüşüyorduk. Tüm insanlar dikkatli olsun, maske kullansın. Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor" dedi.BİRBİRLERİNE BULAŞTIRMIŞLAR

Kuzenleri Fırat Karabulut ise, bir ailenin yok olduğunu ve üzgün olduklarını belirtirken, şunları söyledi: "Murat abi çok şen şakraktı işinde gücünde insandı. İşi gereği insanlarla haşır neşir olmak zorunda kalıyordu. Nasıl kapmış bilmiyoruz. Nasıl oldu biz de anlamadık. Birbirlerine bulaştırmışlar. Bir aile yok oldu üzgünüz. Kendilerine çok iyi bakan insanlardı. Ama annelerinde zatürre olduğunu öğrendik. Sağlığına çok dikkat eden insanlardı. Üzgünüz Allah kimsenin başına vermesin."