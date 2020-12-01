DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini, giydirip kapı önüne bıraktı (GENİŞ HABER - YENİDEN)

Bursa'da Yusuf A. (37), evinde geceyi birlikte geçirdiği evli Nuray E.'yi (32) fenalaşması üzerine kıyafetlerini giydirip, kapının önüne bıraktı. Polisi arayıp, 'kadın bayılmış' ihbarında bulunan Yusuf A., Nuray E.'nin öldüğünü öğrenince kaçtı. Kadının cep telefonunu da alan Yusuf A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, geçen pazar günü, Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Orhaneli ilçesindeki evinden, eşine, halasına gideceğini söyleyerek çıkan Nuray E., sevgilisi Yusuf A.'nın evine gitti. Çift geceyi birlikte geçirmeye karar verdi. Nuray E. eşini arayarak, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle halasında kalacağını söyledi. Çift, birlikte olduktan sonra Yusuf A., duşa girdi. İddiaya göre Yusuf A., yatak odasına geri geldiğinde kadını hareketsiz yatarken buldu. Yusuf A., Nuray E.'yi kıyafetlerini giydirip, evin bulunduğu apartmanın girişine bıraktı.

Yusuf A., 112'yi arayarak, kapısında bir kadının baygın yattığını bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Nuray E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süre sonra ekiplerin yanına gelen Nuray E.'nin öldüğünü öğrenen Yusuf A., korkuyla kadının cep telefonunu alıp, kaçtı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonunda Nuray E.'nin gece Yusuf A. ile birlikte kaldığını, kadını, bina girişine Yusuf A.'nın bıraktığını tespit etti.Yusuf A., Orhangazi ilçesinde, çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.'KIYAFETLERİNİ GİYDİRİP, KAPIYA BIRAKTIM'Yusuf A.'nın polisteki ifadesinde, "Nuray'la aramızda ilişki vardı. Evli olduğunu biliyordum. Gündüz buluştuk. Geceyi de birlikte geçirmek istedik. Eşini arayıp, halasında kalacağını söyledi. Gece birlikte olduk. Ben cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım ama o kullanmadı. Duşa girdim. Çıktığımda Nuray'ın fenalaştığını gördüm. Yanına gittiğimde bilinci kapandı. Kendine getirmeye çalıştım ama olmadı. Ben de üstünü giydirip, kapıya bıraktım ve polisi arayıp, olay yerinden ayrıldım. İlişkimiz ortaya çıksın istemiyordum. Sonra ne olduğunu merak edip, geri döndüm. Öldüğünü söylediler. Korkup kaçtım. Nuray'ın evimde kalan telefonunu da aldım ve götürüp bir yere attım. Ben öldürmedimö dediği öğrenildi. Yusuf A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, savcılık sorgusu devam ediyor.'KÖPEĞİMİ GEZDİRMEK İÇİN ÇIKTIĞIMDA GÖRDÜM'Olayın yaşandığı apartmanda oturan Muharrem Örnek, "Sabah köpeğimi gezdirmeye götürmek için çıktığımda kadının kapının önünde yattığını gördüm. İlk başta oturur vaziyetteydi.Tanımıyoruz ama üzüldük, Allah rahmet eylesinö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------------------Derya EVREN anons-Olay yerinden görüntüler-Apartman sakini ile röportaj-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı-Ölen kadının fotoğrafları-Detaylar

Haber: Derya EVREN-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Mezarlıkta karşılaştığı kardeşi ve yengesini pompalı tüfekle vurdu MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Tugay A. (48), dün ölen halasının mezarı başında karşılaştığı kardeşi Murat A. (41) ile eşi Ayşegül A.'yı (35) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Murat- Ayşegül A. çifti hastaneye kaldırılırken, Tugay A. gözaltına alındı.Olay, saat 12.30 sıralarında, Turgutlu Mezarlığı'nda meydana geldi. Dün yaşamını yitiren halasının mezarını ziyarete giden Tugay A., iddiaya göre, "Halamın mezarında seni görmeyeceğim, görürsem vururum" dediği kardeşi Murat A. ve eşi Ayşegül A. ile karşılaştı. 2 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine TIR sürücüsü Tugay A., aracındaki pompalı tüfeği alıp, kardeşi ile yengesine ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine mezarlığa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan Murat- Ayşegül A. çifti, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çift, tedaviye alındı. Yaralılardan Murat A.'nın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Tugay A. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yerinden görüntü-Polis ekiplerinin mezarlıkta inceleme yapmasından görüntü-Yaralıların ambulansla hastaneye kaldırılmasından görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Devletimize karşı eline silah alma

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 456'ncı günde de sürüyor. 5 yıl önce 20 yaşındayken kaçırılan oğlu Doğan için oturma eylemini sürdüren Hacı Güger, evladına çağrıda bulunarak, "Şu anda beyinleri yıkanan çocuklar var. Sakın kimsenin lafına kanmasınlar ve inanmasınlar. Bu vatan hepimize yeter. Devletimize karşı eline silah alma" dedi.Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'BEYİNLERİ YIKANAN ÇOCUKLAR VARDiyarbakır'da yaşayan Hacı Güger, 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Doğan için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyleyen Güger, oğluna da çağrıda bulundu. Güger, "Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Her şeye rağmen biz HDP'yi rahat bırakmayacağız. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Bizim saf olan çocuklarımızı dağa götürüyorlar ve orada Amerika'ya, Rusya'ya ve İsrail'e köle yapıyor. Devletimize karşı ellerine silah tutuşturuyorlar. Bizler artık kardeşlik içerisinde yaşamak istiyoruz. Ay yıldızlı bayrak hepimizin bayrağıdır, kimsenin şahsi malı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletinindir. Şu anda beyinleri yıkanan çocuklar var. Sakın kimsenin lafına kanmasınlar ve inanmasınlar, bu vatan hepimize yeter. Devletimize karşı eline silah alma. Silah yerine ellerine kalem alsınlar, okuyarak bürokrat, avukat olsunlar. İyi yerlere gelmemiz için bu insanlara destek olalım. Bizler buradayız buradan da hiçbir yere gitmeyeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------HDP il binası önüAilelerin bekleyişiHacı Güger'ın konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serhat Özdemir - Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Hafif kar yağışının olduğu Tekirdağ'da kış lastiği denetimi

YÜKSEK kesimlerinde hafif kar yağışının yaşandığı Tekirdağ'da polis ekipleri kış lastiği uygulamasında bulundu.Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Yerlerin beyaza büründüğü kentte bugün başlayan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ kavşağında araçlara tek tek durdurup, kontrol ettikleri lastiklerde ölçüm yaptı. Sürücülere broşür veriliği kış lastiği uygulamasıyla ilgili bilgilendirilirken, polis ekipleri kış lastiğinin nasıl olması gerektiğini de anlattı. Kar lastiği olmayan ticari araçlara ise 715 lira para ceza uygulandı. Sürücülerin büyük bölümü yapılan uygulamadan memnun olduklarını, kış lastiklerini taktıklarını söyledi. Öte yandan ise asayiş ekipleri de durdurulan araçlarda, pandemi kuralları gereği Maske ve Mesafe denetiminde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yol üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri-Durdurulan yolcu ve ticari araçlar-Lastik dişlerini kontrol eden polis ekipleri,-Sürücün uygulama hakkında söyledikleri-Trafik ekiplerinin sürücüleri bilgilendirmesi-Uygulamadan detay görüntüler-Kardan beyaza bürünen tarlalar-Malkara Tekirdağ yolu ve etrafındaki karlar-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

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Yarım asırlık 7 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki ekonomik ömrünü tamamlayan 7 katlı un fabrikası binası, kontrollü şekilde yıkıldı. Binanın büyük bir gürültü ve toz bulutu eşliğinde yerle bir olması görüntülere yansıdı.Sandıklı- Hocalar karayolu üzerindeki 7 katlı un fabrikası binasının sahipleri, ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkılmasını kararlaştırdı. Yıkım işlemi için fabrika ve çevresinde polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınarak, bir süre fabrika çevresine girişlere izin verilmedi. Ardından mühendisler tarafından hazırlanan yıkım planı çerçevesinde 50 yıllık bina kolon çökertme yöntemi ile kontrollü bir şekilde yıkıldı.Yıkım esnasında ise güvenlik güçleri tarafından anonslar yapılarak bölgeye yaklaşılmasının önüne geçildi. Kontrollü bir şekilde yapılan yıkım çalışmasında yarım asırlık koca fabrika sadece 10 saniye içerisinde yerle bir oldu. Yıkım anında ortaya çıkan toz bulutu ise uzun süre dağılmadı. Yıkımın ardından bölgede hafriyat çalışması başlatıldı. Fabrikanın yerine ne yapılacağı ise henüz bilinmiyor.Öte yandan fabrikanın yıkım anı anbean görüntülere de yansıdı. Görüntülerde binanın büyük bir gürültü ve toz bulutu eşliğinde yerle bir olması yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Binanın yıkım anı görüntüsüYıkımdan sonra ekiplerin molozları kaldırma çalışması

HABER: Ahmet DAĞLI- KAMERA: SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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Palandöken'de kar altında kayak keyfi

PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde kayakçılar kar altında kayak keyfi yaşadı. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar kayak pistinde gezi yaparken selfie çekilmeyi de ihmal etmedi. Kasım ayının ortalarından itibaren havaların soğumasıyla birlikte beyaza bürünen Palandöken'e bugün öğleden sonra lapa lapa kar yağdı. 3 bin 271 metre yüksekliğindeki Palandöken'de kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Telesiyejlerle zirveye çıktıktan sonra kendilerini piste bırakan vatandaşlar, saatlerce kayak yaptı. Snowboardıyla kayağa gelen gençlerden Bilal Alakurt, bu sezon ilk kez Palandöken'e çıktıklarını belirterek, "Bereket yağıyor. Bugün yeni başladık, ayağımız bereketli geldi, kar yağmaya başladı. Bütün sporculara sesleniyorum kayak takımını alan Palandöken'e gelsin" dedi. Emin Orhan ise Erzurumlulara seslenerek, "Sadece soğuğunu, cefasını çekmesinler, güzelliğinden de yararlansınlar" diye konuştu.Yoğun karın bir süre etkili olduğu Palandöken'e gelen bazı vatandaşlar ise kayak pistlerini gezdi, selfie çekildi. Selfie çekilirken küçük kazalar da atlatan vatandaşlar lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı. Samsun'dan geldiği arkadaşıyla kısa kollu tişörtöyle karda selfie çekilen Engin Önder ise kar yağışını fırsat bilerek fotoğraf çekilmek istediklerini söyledi. PİSTLERDEN İNEK SÜRÜSÜ GEÇTİBu arada Palandöken Dağı'nın eteklerinde bulunan yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlar, kesime götürdükleri ineklerini kayak merkezinin pistinden geçirdi. Yoğun kar yağışı altında pistlerden geçen inekleri gören vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. 2 çobanın güttüğü inekler kayak pistlerinden inerek yolunu devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Palandöken'de kar yağışı-Kar yağışından detaylar-Kayak için hazırlanan gençler-Bilal Alakurt ve Emin Orhan'la röp-Pistte kayak yapanlar-Kayak yapan vatandaşla röp-Palandöken'de kayak yapanlardan genel ve detay-Selfie çekilen Engin Önder ve arkadaşının görüntüsü-Engin Önder ile röp-Kayak pistinde fotoğraf çekilen aileler-Kayak merkezini gezen vatandaşlar-Kayak pistinde yürüyen inekler-İneklerin kayak merkezinin önüne gelmesi-Çobanların inekleri sürerek götürmesi-İnekleri izleyen bir vatandaşın konuşmasıHaber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Koronavirüsten ölen Selver hemşirenin mesai arkadaşı: Ne olur maske takın KONYA'da pandemi hastanesinde görev yaparken koronavirüs yakalanıp, yaşamını yitiren hemşire Selver Kuşçu Ünal (36), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ünal'ın mesai arkadaşı İsmihan Uçar, koronavirüs nedeniyle sürekli tedirgin bir hayat sürdürdüklerini belirterek, " Ne olur maskenizi takın, mesafenizi koruyun. Yalvarıyoruz size, bize destek olunö dedi.Kentteki pandemi hastanelerinden biri olan Beyhekim Devlet Hastanesi'nde görev yapan 13 yıllık hemşire 2 çocuk annesi Selver Kuşçu Ünal, 11 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Kronik astım hastası olan Ünal, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Ünal, 22 Kasım günü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ünal, doktorların tüm müdahalesine karşın dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDISelver Kuşçu Ünal için bugün görev yaptığı Beyhekim Devlet Hastanesi'nin bahçesinde tören düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen törende, ayakta durmakta güçlük çeken polis memuru eşi Metin Ünal gözyaşlarını tutamadı. Törene katılan Selver Kuşçu'nun mesai arkadaşları da gözyaşı döktü.'SIRA NE ZAMAN BİZE GELECEK BİLMİYORUZ'Selver Kuşçu Ünal ile yıllarca birlikte çalışan hemşire İsmihan Uçar, Selver hemşirenin sevgi dolu bir kişi olduğunu belirtti. Herkesin koronavirüsle ilgili alınan tedbirlere uyması için çağrıda bulunan Uçar, şunları söyledi: "Selver Hanım ile omuz omuza çalıştık. Çok iyi, sevgi dolu bir arkadaşımızdı. Çok merhametliydi. Hastalara elinden geldiğince yardımcı olan bir insandı. Acımız, kaybımız çok büyük. Lütfen insanlara yalvarıyoruz artık. Bize destek olsunlar. Şu an yapabileceğimiz tek şey maske ve mesafe kurallarına uymak. Selver hemşirenin 2 çocuğu var. Biri 9, diğeri 2,5 yaşındaydı. 2,5 yaşındaki çocuğunun annesiyle anısı olmayacak, hatırlamayacak. Ne olur maskenizi takın, mesafenizi koruyun. Yalvarıyoruz size, bize destek olun. Buraya servise gelen hastalara, kendi annemiz, kendi kardeşimiz gibi davranıyoruz. Bizim gördüklerimizi onlar görse, eminim dışarıya çıkmazlar. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Arkadaşlarımız sırayla virüse yakalanıyor. Sıra bize ne zaman gelecek bilmiyoruz. Bu tedirginliği yaşıyoruz. Eve gittiğimde çocuğuma daha sıkı sarılıyorum"

Törenin ardından Yazır Mezarlığı'na götürülen Selver Kuşçu Ünal'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.