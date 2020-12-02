DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Şehit Sözleşmeli Onbaşı Güler, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler 'in (25) cenazesi memleketi Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çukurca ilçesinde üs bölgesinde ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Güler'in Türk bayrağına sarılı cenazesi dün gece Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Kütahya'ya getirildi. Şehit Güler için Tavşanlı ilçesine bağlı Ömerbey Mahallesi Beke Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası Nazım Güler, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve ilçe halkı katıldı. İkindi vakti İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy tarafından koronavirüs tedbirlerine uyularak kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Osman Güler, Ömerbey Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene katılanlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Cenazenin camiiye getirilmesi-Cenazeye katılanlar-Şehit Güler'in ailesi-Cenaze namazı-Mezarlığa götürülmesi-Havadan drone ile cenaze namazı

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVANLI(Kütahya),

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Cemile Hemşire, koronavirüs gerekçesiyle kendisinden alınan oğluna kavuştu (2)

AVUKAT DEMİR ÇOK MUTLUYUZ

Ordu'da itirazı üzerine mahkemece verilen ara kararla velayetini alarak çocuğuna kavuşan hemşire Cemile Deniz'in avukatı İrfan Demir, kararın bu şekilde verilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Avukat Demir "Ekim ayı içinde çocuğun velayetinin annesine verilmesine karar verilmişti. Ancak 20 Kasım tarihinde mahkeme, kararını değiştirdi ve velayeti babaya verdi. Bizi burada ilgilendiren esas konu ise çocuğun velayeti anneden alınırken, annenin çalıştığı iş itibariyle 'koronavirüs yüksek risk' taşıdığından bahisle, çocuğun velayetinin babaya verilmesiydi. Bu karar toplumda da infial yarattı, önemli olan çocuğun velayetinin annede olmasaydı. Mahkemeye itirazda bulunduk, bunun üzerine sosyal inceleme raporu düzenlendi. Raporda, 'Çocuğun, annenin ilgi ve şefkatine muhtaç olduğu, annenin yanında çok daha mutlu olduğu gözlemlenmiştir' dendi. Bu rapor üzerine çocuğun velayeti yeniden anneye verildi dedi.