DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

BİNGÖL'ün Genç ve Yedisu ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Genç ve Yedisu ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Eğitimli köpeğin de kullandığı arazi arama- tarama faaliyetinde ormanlık alanda teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınakta, toprağa gömülü mühimmat, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar, malzemelerle birlikte imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Sığınaklardan detaySığınak içerisinden çıkarılan malzemelerGenel ve detay

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,

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Hafta sonu kısıtlamasını yazlık evlerinde geçirecek Çeşme'yi hareketlendirdi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını yazlıklarında geçirmek isteyenler İzmir'in Çeşme ilçesinde hareketliliğe neden oldu. Pandemi nedeniyle yaz tatilini uzatıp yazlıklarında kalmaya devam edenlere, hafta sonunu geçirmek için gelenlerinde eklenmesiyle nüfusun iyiden iyiye arttığı ilçede, paket servis yapan bakkal, manav restoran ve kafeterya gibi birçok işletme siparişlerine yetişebilmek için ek hazırlık yaptı.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla pek çok kişi apartman daireleri yerine bahçeli ve yazlık evleri tercih ederek, yaz sezonunu uzattı. İzmir'in Çeşme ilçesinde de pek çok kişi bu sebeple yazlıklarını kapatmadı. Öte yandan hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bugün itibariyle vatandaşlar, kısıtlamayı yazlık evlerinde geçirmek için Çeşme'nin yolunu tuttu. Kent genelinde hareketlilik yaşanırken, paket servis yapan bakkal, manav restoran ve kafeterya gibi birçok işletme hafta sonu siparişlerine yetişebilmek için ek hazırlık yaptı.Çeşmeli pide salonu işletmecisi Selim Akbaykal, ""Normalde Çeşme'nin nüfusu 44 bin ancak bu yıl hem pandemi hem de deprem dolayısıyla yazlıkçılar Çeşme'de kalmayı tercih etti. Şehir merkezinde vaka sayıları yüksek olunca yazlık bölgede daha seyrek popülasyon olması sebebiyle burayı tercih edenler oldu. Bu doğrultuda nüfus 250 bin dolaylarına yükselmiş durumda. Çeşme tarihinin en kalabalık kışını yaşıyor. Önümüzde hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması var bu süreçte apartman dairesinde kalmaktansa yazlığı olan kişiler Çeşme'ye gelip bu süreci daha rahat geçirecekler. Dünden itibaren işimiz arttı. Bugün de işten çıkanlar Çeşme'ye gelecekler. Biz de üç gündür hafta sonu için broşür dağıtıyoruz. Daha çok iş yapacağımızı düşündüğümüzü için ek malzeme hazırladık ve personel takviyesi yaptık" dedi.'KALORİFER SİSTEMLERİ VE TADİLATLAR YAPILDI, YAZ- KIŞ OTURMAYA GEÇİLDİ'Çeşme'de pastane işleten Metin Demirdağ, "Yaklaşık 25 yıldır burada işletmeciyim. Bu yıl buradaki yazlıkçı vatandaşlarımız şehre dönmediler. Daha çok yaşı ilerleyenler burada kalıyor. Hafta sonu yasağının nasıl geçeceği konusunda bizler de meraklıyız. Bugünden itibaren yola çıkıp Pazartesi gününe kadar burada kalacak olanlar var. Bu yönde siparişler alıyoruz. Biz hafta sonu için hazırlıklıyız. Elimizden geleni yapacağız. Bu yıl burada 150'ye yakın kalorifer sistemi yapıldı, daha çok tadilat işleri oldu. İnsanlar yaz- kış burada oturmayı planlıyorö dedi.'KİRALIK DAİRE KALMADI'Çeşme'de gayrimenkul işiyle uğraşan Çağdaş Toptaş, "Hem koronavirüs hem de deprem dolayısıyla yatay mimarisi olan Çeşme genelinde kiralık dairelerde talep çok yoğun. Havasından dolayı Çeşme tercih ediliyor. İnsanlar dikey mimarilerden ve 40-50 yıllık inşaatlardan bıkmış durumdalar. Yaz-kış oturanların sayısında artış oldu. Şu anda kiralık dairelerde yüzde 30'luk bir artış var. Talep çok fazla. Alaçatı ve Ilıca'da hiç kiralık daire kalmadı. Hafta sonu kısıtlaması için de otoyollarda yoğunluk oluşacaktır" diye konuştu.'TORUNLARIMI MERKEZE GÖNDERMİYORUM'Çeşme'de yaz kış yaşayan vatandaşlardan Yusuf Ziya Gülcan, "Burası şehre göre daha güvenli bu yüzden torunlarımı İzmir merkeze göndermiyorum. Online derslerine burada devam ediyorlar. Benim gibi pek çok kişi aynı görüşte. Burada kendini koruma imkanları daha geniş. Çeşme'de geçen seneye göre çok büyük bir fark var. Burada artık mevsim 12 aya yayıldı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Muhabir anonsları-Esnafla röp.-Esnaf hazırlıklarından görüntüler-Çeşmeli vatandaşlarla röp.-Ilıca Plajı' ndan görüntülerHaber: Hande NAYMAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Nikah salonlarında 'cuma' yoğunluğu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çiftlerin hafta içinde kıyılan nikahları, salonlarda cuma gününde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.Koronavirüs salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, nikah salonlarında yoğunluğa neden oldu. Belediyeler, hafta sonu için nikah tarihi alan çiftleri arayarak, hafta içine gün veriyor. Muratpaşa Belediyesi Evlendirme Dairesi görevlileri aradıkları çiftlerden tarih değişikliğini kabul eden 20 nikahı için hafta içine gün verdi. Talebi kabul eden çiftlerin nikahları dünden itibaren kıyılmaya başlandı. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle nikah tarihini değiştirenler genellikle cuma gününü tercih ediyor. Nikah için salona gelen, gelin ve damat dahil herkesin ateşi ölçülüyor ve bu kişiler HES koduna bakıldıktan sonra salona alınıyor. HES kodu olmayan ve koda göre riskli bulananların salona girişine izin verilmiyor. Belediye ekipleri, normal zamanlarda 180 kişinin kabul edildiği salona, gelin damat dahil en fazla 25 kişinin girişine izin veriyor. Davetliler, koltuklar arasında boşluk bırakılarak oturtuluyor. Kalabalığın önlenmesi için nikah töreni bitirildikten sonra gelin, damat ve davetliler başka bir kapıdan çıkartılıyor. Her nikah işlemi arasına yarım saat süre bırakılarak salonun havalandırma ve dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor.Muratpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu Sorumlusu Umut Bozkurt, pandemi sürecinde hafta sonu için uygulanan yasaklardan dolayı yıl sonuna kadar olan 20 nikahın hafta içine alındığını belirtti. Hafta içine alınan tarihlerden genellikle çiftçilerin Cuma günün tercih ettiğini aktaran Bozkurt, "Cumartesi günü kıyılan nikahlarımız cuma gününe alındı. Amacımız hiçbir çiftimizin mağdur olmaması. Bu yönde elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya özen gösteriyoruz. Normalde 180 kişi kapasiteli solana kısıtlamadan dolayı 25 misafir alınıyor. Her yarım saatte bir nikah işlemi yapılıyor" dedi.Cumartesi gününe tarih alan Gulnihal Eliş ile Adem Erkılıç çifti, hafta sonu kısıtlamalarından dolayı cuma günü nikah işlemi yaptıklarını anlattı. Az sayıda misafirle nikah kıydıklarına değinen Erkılıç, "Cumartesi günü düşünüyorduk nikahı ancak pandemi kurallarından dolayı cumaya alındı. Saatimiz değişmedi. İzmir'den gelecek misafirlerimiz yasaklardan dolayı gelemedi. Bugün da az sayıda misafirle güzel bir nikah kıydık" dedi.Gelin Gülnihal Eliş ise pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini buna rağmen nikahlarının güzel geçtiğini belirtti. Eliş, düğün gününü pandemiye göre belirleyip, ilerleyen zamanda yapacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜÇiftin salona girişiYakınlarının cep telefonuyla görüntülemesiNikah töreninden ve konuklardan görüntüÇift ile röpUmut Bozkurt ile röp

Haber-Kamera: Tolga YILDIRIM/ ANTALYA,

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Tokat'ta pazar yerlerinde HES kodu uygulaması

TOKAT'ta hafta sonu açılması gereken pazar yerleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün açıldı. Pazar yerleri girişinde HES kodu uygulaması yapıldı.Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgede, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması getirilmesi nedeniyle Tokat ve ilçelerinde hafta sonu açılan pazar yerleri bugüne alındı. Pazar yerindeki esnaflar aralarında 3 metre boşluk bırakarak tezgahlarını açtı. İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri ve belediye zabıta ekipleri ilk olarak pazarcı esnafının HES kodunu sorgulayarak tezgahlarını açmalarına izin verdi. Daha sonra polis ekipleri kapalı pazar yeri girişinde HES kodu sorgulaması yaparak vatandaşları içeri aldı. Pazar yeri içerisinde de zaman zaman devriye atan polis ekipleri vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.Sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındığı günden itibaren izin almak için çalıştıklarını belirten Tokat Pazarcılar Dernek Başkanı Kadir Bozdemir, "Covid-19 salgını sebebiyle hafta sonu dışarı çıkma yasağı verildiği günden itibaren biz de çalışmalarımızı başlattık. Bu konuda valilik ve belediyeden bir de bilim kurulu ile yaptığımız görüşmelerimizde cuma gününe kapalı pazar yerimizi aldık. Sabahın erken saatlerinde de polis ve zabıta ekiplerimiz HES kodu uygulamasına başladılar. Bilim kurulunun verdiği karar doğrultusunda tezgah aralarında 2 ile 3 metre gibi bir boşluklar koyarak, insanların temasını daha çok uzak tutarak önlemler aldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Pazar yerinden görüntü-HES kodu uygulaması-Tezgahlardan görnütüler-Oda aşkanının açıklaması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/ TOKAT,

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Vakaların bir haftada ikiye katlandığı Hatay'da, denetimler de arttı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, Hatay'daki koronavirüs vaka artışının bir haftada yüzde 100 artığını söylemesinin ardından, kentteki denetimler artırıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Hatay'da koronavirüs vakalarının bir haftada yüzde 100 arttığını söylemesi üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentteki denetimlerini artırdı. Kent genelinde vatandaşları sık sık uyaran, maske, mesafe ve hijyen konusunda anons yapan polis ekipleri, araç trafiğine kapalı caddelerde ve Tarihi Uzun Çarşı girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması gerçekleştirdi.'VİRÜSÜ HAFİFE ALIYORLAR'Tarihi Uzun Çarşı'da esnaflık yapan Süleyman Kapçak, kentteki bazı vatandaşların virüsü hafife aldığını söyleyerek, "Her gün komşularımızdan, akrabalarımızdan, tanıdıklarımızdan ölen oluyor, bundan haberdarlar ama yine de hafife alıyorlar. Maske takıp, mesafe kurallarına uyma oranı çok düşük. Vakalara inanmıyorlar, hiç olmazsa ölen insanları da görmüyor musunuz? Bugün bakıyorsun sağlam adam, üç gün sonra yoğun bakımda, dört gün sonra ölmüş. Neden? Koronavirüsten. Yine de inanmıyorlar" diye konuştu.'HERKES DIŞARI ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR'Kent merkezinde ve Uzun Çarşı'da çok sayıda işletmenin kapalı olmasına rağmen vatandaşların dışarı çıkmaya devam ettiğini belirten Özlem Kasap ise "Sosyal mesafeye kimse dikkat etmiyor ve her yer kapalı olmasına rağmen herkes yine dışarı çıkıyor. Vaka artışların sebebi, sosyal mesafeye uyulmaması ve doğru maske kullanılmadığından kaynaklanıyor. Bence evde kalarak, sosyal mesafeye uyarak ve maskeyi doğru kullanarak bu hastalığı yenebiliriz" dedi."VAKA ARTIŞLARI BİZİ ÜZÜYOR"

Hatay halkını, daha dikkatli olmaya, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya ve kabalık yerlerden uzak durmaya davet eden Özkan Bozkurt da "Hatay'da yaşayan biri olarak kentteki bu vaka artışından dolayı çok üzgünüm. Buradan tüm Hatay halkına şunu söylemek istiyorum. Lütfen evimizde kalalım, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına elimizden geldiğince uyalım, çünkü bu işin şakası yok" ifadelerine yer verdi.