DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15

16.12.2020 15:07
DHA YURT BÜLTENİ - 15, System.String[]

Akçakale Gümrük Kapısı'na yeni x-ray cihazı kuruldu ŞANLIURFA'nın Suriye'ye açılan Akçakale Gümrük Kapısına son model sistemlerle donatılmış mobil x-ray cihazı kuruldu.

Akçakale Gümrük Kapısı'na yeni x-ray cihazı kuruldu

ŞANLIURFA'nın Suriye'ye açılan Akçakale Gümrük Kapısına son model sistemlerle donatılmış mobil x-ray cihazı kuruldu. Tampon bölgeye konulan cihazla araçların daha hızlı ve ayrıntılı taranmasına imkan tanıyıp, terör olaylarına geçit  vermeyeceği kaydedildi.

Barış Pınarı Harekatının ardından yoğun bir trafiğin yaşandığı Akçakale Gümrük Kapısı'nda son model sistemlerle donatılmış mobil x-ray cihazı kuruldu. Suriye'nin Tel Abyad kentinden gelen araçların giriş ve çıkışları için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca gönderilen mobil x-ray cihazı, tampon bölgeye konuşlandırıldı. Günlük ortalama 100-150  aracın kontrol edilebildiği kapıda yeni cihazla birlikte bu sayının  200-300'a çıkması planlanıyor. Başta patlayıcı ve uyuşturucu  olmak üzere her türlü kaçak malzemenin anında tespit edilmesini sağlayan sistemle, araçlar sökülmeden kısa sürede kontrol edilebiliyor. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı Akçakale Gümrük Kapısından Tel Abyad'a giriş çıkış yapan araçlar, titizlikle kontrol ediliyor.

Barış Pınarı Harekatının hemen ardından Akçakale Gümrük Kapısında modernizasyon işlemlerine başladıklarını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Uzun yıllar kapalı olan sınır kapımız, hızla gerçekleştirilen onarım ve saha düzenlemelerinin ardından geçişlere açılmıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle bugün uluslararası standartlarda bir gümrük kapısı hizmete sunulmuş oldu. Kurulan teknolojik güvenlik sistemleri ve gümrük personelinin tecrübeleriyle buradan geçiş yapan araçlar hızla kontrol edilerek ülkemize veya karşı tarafa güvenli şekilde geçiş yapabiliyor. Şanlıurfa'ya ve Barış Pınarı bölgesine hayırlı olsunö dedi.

Araçların röntgen benzeri görüntüsünü çekerek bilgisayar ekranına aktaran x-ray tarama sistemleri sayesinde, araçların boşluk ve zulalarında bulunması muhtemel kaçak veya sakıncalı eşyalar anında tespit edilebiliyor.Akçakale sınır kapısında 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana, çoğunluğu telefon ve sigaradan oluşan 118 kaçakçılık olayı tespit edildiği, ele geçirilen kaçak malzemenin toplam tutarının 6 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Gümrük kapısına gelen araçlarDedektör köpeklerle arama yapılan araçlarMobil x-ray cihazından geçen araçlarGümrük kapısında işlem yapan görevlilerGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı (2)

MİNİBÜSÜN DEVRİLME ANI KAMERAYA YANSIDI

Diyarbakır-Şanlıurfa yolundaki Yenihal köprülü kavşakta, Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0223 plakalı yolcu minibüsünün, yan yoldan aniden önüne çıkan hafif ticari araç nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, 1,5 metre yükseklikteki yan yola devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçakale Gümrük Kapısı, Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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