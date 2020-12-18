DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti

RİZE'de 5 kişinin 1 ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybettiği aileden bir kişi daha koronavirüse yenik düştü. Fatma Duman (53), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aileden 6 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca götürüldükleri hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak Genç ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

BABASI DA KURTARILAMADI

Oğlu Burak Genç'in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç ise 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta koronavirüse yenik düşerek, hayatını kaybetti. Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve Ali Genç'in kardeşi Fatma Duman da dün hayatını kaybetti. Aynı aileden 6 kişinin de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

CENAZE VE TAZİYEDE VİRÜS BULAŞMIŞRize'de, yaklaşık 1,5 ay içinde koronavirüsten yaşamını yitiren aynı aileden 6 kişi ile tedavisi süren 6 akrabalarının, taziyede virüs kaptıkları ortaya çıktı. Covid-19 tedavisi gördüğü evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Burak Genç'in cenaze ve taziyesinde bir araya gelen aile bireylerine virüsün yayıldığı öğrenildi.

'BU İŞİN ŞAKASI YOK'Eşi Fatma Duman'ı kaybeden Mehmet Duman eşinin yaklaşık bir ay önce koronavirüsten ölen Burak Genç'in cenazesine geldiğini belirterek, "O cenazeye katıldık. Orada oturuldu konuşuldu artık nasıl temas sağlandı bilmiyorum. İki gün sonra eşim rahatsızlandı. Test yaptırdık ve pozitif çıktı. Evde tedaviye başlandı ilaçlar içiyordu gece rahatsızlandı hastaneye kaldırdık. 7 gün normal serviste yattı, sonra fenalaşınca yoğun bakıma aldılar. Bir daha onu görmedim. Dün yüzünü bile göremeden toprağa verdik. 6 gün önce erkek kardeşini defnetmişti ondan önce de yeğenini toprağa vermişti" dedi.

Kız kardeşin de yoğun bakımda olduğunu söyleyen Duman, "Bu işin şakası yok. Herkes aile ilişkilerine bile mesafe koysun. Çocuklarına anne babasına gitmesin gelmesin. Ben eşimle 7 gün hastanedeydim en son orada gördüm. 15 gün yoğun bakımda kaldı mezara defnettik. Yüzünü bile görmedim. Herkes bu hastalığı ciddiye alsın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Mezardan detaylar-Mehmet Duman ile röp.-Detaylar

Haber: Arzu ERBAŞ - Kamera: Selman KUTLU RİZE-DHA

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Sağlık çalışanı kayıplara karıştı

Antalya'da yalnız başına yaşayan Mehmet Sinan Çiçek (28), isimli yüzde 70 görme engelli sağlık çalışanı, sabah işe gelmeyince yakınları ve birlikte mesai yaptığı arkadaşları polise başvurdu. Bir yakının yardımı ile eve giren polis, tüm aramalara rağmen Çiçek'e ulaşamadı. Sosyal medya hesabından "Yalan olduysa ömrüm sensiz, senle gerçek yaşanmadıysa her şey ansız, bırakıp gittiysen umarsız, bil ki; ben de yaşarım sensiz" notu paylaşan genç aranıyor.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Kepez Devlet Hastanesi'nde engelli kadrosunda çalışan yüzde 70 görme engelli Mehmet Sinan Çiçek, sosyal medya hesabından, "Yalan olduysa ömrüm sensiz, senle gerçek yaşanmadıysa her şey ansız, bırakıp gittiysen umarsız, bil ki; ben de yaşarım sensiz" notunu paylaştı. Ancak, işe gitmeyen Mehmet Sinan Çiçek'i merak eden mesai arkadaşları, evine giderek kapısını çaldı. Çiçek'in kapıyı açmaması üzerine durumu arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra eve gelen Çiçek'in akrabasının yardımıyla kapı açıldı. İçeride arama yapan ekipler Çiçek'e ulaşamadı.

Aynı hastanede çalıştığı mesai arkadaşı Dilek Orak Arlı, her sabah 'günaydın' diye mesaj attığını belirterek, "Dün ve bugün mesaj atmadı. Öğleden sonra görmedim, çıkışta mutlaka uğrardı ama aramadı. Komşuları da görmemişler. Yakın arkadaşlarıyız. En son dün öğlen gördüm. 'Abla benim gitmem lazım, aşağıdan çağırıyorlar' dedi. Bir daha kendisini görmedim" dedi.Polis, Mehmet Sinan Çiçek'i bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Binadan genel görüntüPolisin kapıyı çalma görüntüsüMesai arkadaşlarının polise anlatması Polisin evde arama yapması Detaylar

Fotoğrafı

HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Bursa'da inşaatta çökme: Enkaz altına kalan 4 işçi kurtarıldı

Bursa'da, inşaatın 1'inci katında, beton dökümü sırasında meydana gelen çökme nedeniyle 4 işçi, enkazın altında kaldı. Çevredekiler ve itfaiye ekiplerince enkazdan çıkarılan yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. 4 işçi, Hasan Aksu'ya ait inşaatın 1'inci katında beton dökmeye başladı. Beton dökümü sırasında katın zemini çöktü. İşçiler Selami Alpsoy (43), Mevlüt Çelik (41), Nazmi Demir (42) ve Safi Seyhan (46), çökmeyle birlikte enkaz altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Enkazda kalan 4 işçi, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili açıklama yapan inşaat sahibi Hasan Aksu, "Beton dökümü sırasında kalıplar yerinden çıkıyor ve çöküyor. Beton döken işçiler de aşağıya düşüyor. Durumları iyi, geçmiş olsun" dedi.