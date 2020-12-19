DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15

19.12.2020 16:21
DHA YURT BÜLTENİ - 15, System.String[]

Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemediKOCAELİ Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki(GOSB) fabrikalar, sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi

KOCAELİ Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki(GOSB) fabrikalar, sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Pandeminin üretimi etkilemediğini söyleyen GOSB Başkanı Vahit Yıldırım, "İnşallah geçen seneye göre ihracatta yüzde 15, toplam ciroda da yüzde 20 gibi bir artışla bu seneyi kapatacağızö dedi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen çarklar durdumadı. Fabrikalardaki üretimin devam ettiği GOSB'da, koronavirüse karşı fabrikalar alınabilecek tüm önlemleri alarak işçilerini korumaya çalışıyor. Üretim anlamında pandeminin GOSB'da bulunan fabrikaları etkilemediğini söyleyen GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, işletmelerin pandemiye rağmen ara vermeden çalıştığını belirtti.

'11 MİLYAR DOLAR İHRACAT VE 30 MİLYAR DOLAR BİR CİRO İLE BU SENEYİ KAPATACAĞIZ'

Pandemi sürecinde fabrikaların üretim anlamında olumsuz bir etkilenme yaşamadığını söyleyen GOSB Başkanı Vahit Yıldırım, "Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde pandemi öncesi ve pandemi sonrasını değerlendirmek gerekirse, organize sanayi bölgemiz pandemiye rağmen 2 veya 3 vardiya olarak, işletmelerin çalışma şeklinde göre, ara vermeden çalışmaya devam ediyor. İnşallah geçen seneye göre ihracatta yüzde 15, toplam ciroda da yüzde 20 gibi bir artışla bu seneyi kapatacağız. 11 milyar dolar ihracat ve 30 milyar dolar bir ciro ile bu seneyi kapatacağız. Aslında son 3 aydır hem Türkiye genelinde, hem de organize sanayi bölgemizdeki firmalarda ham madde kaynaklı sorunlar var. Belki bu sorunları aşabilseydik daha iyi cirolara ulaşacaktık. Hatta vardiyalarımız tam kapasite ile devam edecekti. Metal sanayisine baktığımızda, önceden fiyatı 650 dolar olan ham madde sac fiyatı şu anda 950 dolar seviyesinde ve ürün yokö dedi.

'PANDEMİ ÜRETİMİMİZİ ETKİLEMEDİ'

GOSB'da 30 bin çalışan olduğunu ifade eden Yıldırım, "Gebze Organize Sanayi Bölgesi özelinde, 30 bin çalışanı ve bu anlamdaki katma değer üretimi ile ülkeye mal olmuş, çok farklı bir organize sanayi bölgesi burası. Diğer bölgelere rol model olan bir bölge. Pandemi bizim üretimimizi ve üretimdeki istihdamımızı hiç etkilemedi diyebilirim. Gerçekten bu anlamda OSB yönetimi olarak zamanında aldığımız önlemler, katılımcılarımızı zamanında bilgilendirmemiz olumsuz şekilde etkilenmememizin başlıca sebepleri.ö diye konuştu.

Pandeminin ikinci döneminde çalışanların yüzde 15'inin testinin pozitif çıktığını açıklayan Yıldırım, açıklamasına şöyle devam etti: "Pandemi sürecini ikiye ayırmamız lazım. İlk kısım ve ikinci kısım olarak bölmeliyiz. İlk kısımda, medyadaki yoğun açıklamalar nedeniyle herkes azami ölçüde önlem alıyordu. Risk daha fazla görülüyordu. Daha sonraki aşamalarda Türkiye'nin bunu iyi yönettiği ve sorun olmadığı yönündeki açıklamalar, insanları biraz daha rahatlattı. Bu ikinci dönemde, benim şirketim de dahil olmak üzere Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamındaki çalışanların yüzde 15'inin testleri pozitif oldu. Gerçekten pozitif çıkarak istirahat alan işçilerimiz oldu. Bir de bu durumu suiistimal etmeye çalışanlar oldu. Bir anda bakıyorsunuz 10-15 kişi, 'Karşı komşumda korona çıktı' deyip istirahat alıyor. Bir anda 15 kişinin işletmenin o biriminden ayrılması otomatikman işinizi etkiliyor. Anında, ertesi gün oraya adam bulamıyorsunuz ve işiniz aksıyor. Bunlarla da uğraştık.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜFabrikada çalışan işçilerin görüntüleri İşçi Aras Nesimi Arslan ile röp.GOSB Başkanı Vahit Yıldırım ile röp.DetayHABER: Mesut IŞIK-KAMERA: Dinçer AKBİR/GEBZE(Kocaeli),

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AK Parti'li Özhaseki'den CHP'li Özel'e 'diktatör' tepkisi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' sözlerine ilişkin, "Tayyip Bey buraya askeri güçle mi geldi? 'Diktatör' diyecekler ise askeri güçle gelip oraya oturan Cumhurbaşkanlarına söylesinler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Kapalı Çarşı'da restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Vezir Han ile Gön Han'da incelemelerde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Özhaseki, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' sözlerine ilişkin "Özgür gibiler 'nasıl hakaret ederim, ortalığı nasıl karıştırırım, ortamı nasıl gererim de burada nasıl kavga çıkartırım' bunun peşindeler. Herkes elini vicdanına koysun; Tayyip Bey buraya askeri güçle mi geldi? 'Diktatör' diyecekler ise, askeri güçle gelip oraya oturan Cumhurbaşkanlarına söylesinler. Hepsi CHP'nin hatasıydı. Tayyip Bey seçime girdi, alnının akıyla yüzde 50'den fazla oy aldı, geldi oturuyor. Yalanı, iftirayı bırakın; insanlara ne yapacağınızı söyleyin, insanlar sizi sevsinler. Ömürleri yalan, her konuştukları yalan" diye konuştu.

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Özhaseki, "Düşünün, CHP'de ağzını açanı dışarıya atıyorlar. Adam 10 kere seçim kaybediyor, hala o koltukta oturmaya devam ediyor. Neden? Delegeleri ayarlamış, kendi adamlarını getirmiş. O diktatör olmuyor, her seçimde aslanlar gibi Türk milletinin oyunu almış gelmiş insana 'diktatör' diyorsunuz. Buna ne denir? Ne söylenebilir? Allah iyiliklerini versin. Allah bizi bu hastalıktan kurtarsın" ifadelerini kullandı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, Organize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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