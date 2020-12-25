Osmaniye'de DEAŞ'ın sözde 'emir'i ile 2 örgüt üyesi yakalandı - Son Dakika

OSMANİYE'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, biri DEAŞ'ın sözde 'emir'i olduğu ileri sürülen örgüt üyesi Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yılbaşı öncesi ülke içinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde 'emir' konumunda bulunan M.M. ile silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen örgüt üyesi Suriye uyruklu Y.A. ve H.S. düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. 3 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.