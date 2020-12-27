DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika

HASARLI 4 KATLI BİNA, TAHLİYE EDİLDİ

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem (5)

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde orta hasar gören, Rüstempaşa Mahallesi Günbatımı Sokak'taki 4 katlı Şeker Apartmanı, bugün 5.3'lük deprem sonrası tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından apartmanda kalmaya devam edenler, dışarı çıkarıldı. Apartman sakinleri, yakınlarının yanına giderken, binanın giriş kapısı ve etrafı güvenlik şeridi ile kapatıldı. Yapılacak incelemenin ardından apartmanla ilgili son durum belli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------Apartmandan ve polis ekiplerinden detay-Vatandaşlardan detay-Genel ve detay

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Kalorifer kazanını yakmak isterken yangın çıktı; anne- oğul yaralı, 3 inek öldü ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Abdulkerim Akman'ın (52) kalorifer kazanını yakmak istediği sırada sıçrayan kıvılcımlar, samanları tutuşturunca yangın çıktı. Akman ve annesi, hafif yaralanırken, 3 inek de telef oldu.

Buruncuk Mahallesi'nde, saat 13.00 sıralarında, Abdulkerim Akman'ın kalorifer kazanını yakmaya çalıştığı sırada çıkan kıvılcım, saman ve odunlara sıçradı. Bu nedenle 2 katlı evin kazan dairesi ve ahır olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale eden Akman ve mahalleli, itfaiyeye de haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Abdulkerim Akman ve annesi Türkan Akman (79), yangına müdahale ettikleri sırada hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu anne ve oğlu, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaş 2 hayvan kurtarılırken, arka kısmındaki 3 inek ise dumandan zehirlenerek, telef oldu.

Yangını görünce yardıma geldiğini anlatan Hüseyin Yılmaz, "Ben evde, hanım dışarıdaydı. Sesleri duyunca biz de geldik. Alevler yükselmişti. Halk toplanmıştı. O telaşla elimizden gelen yardımı yaptık. Bayanlar kovalarla su taşıdı. İtfaiye geldi. Hayvanlar telef oldu. Diğerlerinin iplerini çözüp kurtardık" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.