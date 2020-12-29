DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15

29.12.2020 13:43
DHA YURT BÜLTENİ - 15, System.String[]

BM'den İdlib'e 104 TIR yardımBİRLEŞMİŞ Milletler(BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan sivillere 104 TIR'dan oluşan konvoyla insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e 104 TIR yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler(BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan sivillere 104 TIR'dan oluşan konvoyla insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 104 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde konvoy halinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından konvoy İdlib'e hareket etti. Konvoydaki TIR'larda bulunan insani yardım malzemeleri kentte yaşayan savaş mağduru sivillere dağıtılacak.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Tır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika


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