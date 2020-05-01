DHA YURT BÜLTENİ - 15 (YENİDEN) - Son Dakika

İzinsiz yürümek isteyen gruba polis müdahalesi

İZMİR'in Konak ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebiyle izinsiz yürümek isteyen 5 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari işlem yapıldı.

İzmir'de Halkevleri üyeleri Barış H., Tunvay O., Evrim Ç., Gizem Ç. ve Erdem E., koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkıp izinsiz yürüyüş yapıp, açıklama yapmak istedi. Alsancak Semtinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden Gündoğdu Meydanı'na yürüyen grup ellerindeki pankartlarla, 'Yaşasın 1 Mayıs; alanlardayız' sloganıyla yürümek istedi. Meydana girmelerine izin verilmeyen 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden haklarında idari işlem yapılan şahıslar serbest bırakıldı.