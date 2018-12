Dha Yurt Bülteni -16

Burdur'da eşi Nilüfer ile kızı Gizem Nur Danış'ı öldürdüğü tabancayla intihar eden emekli astsubay Muzaffer Danış da toprağa verildi.

Burdur'da eşi Nilüfer ile kızı Gizem Nur Danış'ı öldürdüğü tabancayla intihar eden emekli astsubay Muzaffer Danış da toprağa verildi. Burdur Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemi tamamlanan Muzaffer Danış'ın cenazesi yakınları tarafından alındıktan sonra Ulu Cami'ye getirildi. Danış için Ulucami'de ikindi vakti kılınan cenaze namazına İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, Danış'ın yakınları ve arkadaşları katıldı. Danış'ın tabutunun üzerine görevi sırasında giydiği kepi konuldu.



'24 SENEDİR GÖRMEDİM'



Muzaffer Danış'ın yakınları tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Anne Şerife Danış helallik alınması sırasında "Yerden göğe kadar helal olsun kuzum. 24 senedir görmedim. Mekanın cennet olsun" diye ağladı.



Muzaffer Danış'ın cenazesi Sultandere mezarlığında toprağa verildi.



ELAZIĞ'DA 30 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA



ELAZIĞ'da kimliği belirsiz 3 kişi, kepenk kilidini demir kesme makasıyla kırdıkları sakatat dükkanına girerek, 30 bin TL'yi çaldı. Sakadatçıdaki hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Olay, 10 Aralık gecesi Çarşı Mahallesi'nde bulunan Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Ali Uğur'a ait sakatatçı dükkanının kepenk kilidini, kimliği belirsiz 3 kişi kırıp, içeri girdi. Hırsızlar çekmecede bulunan 30 bin TL'yi alıp, kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde soyulduğunu gören Ali Uğur, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde 3 kişinin demir kesme makasıyla kepenk kilidini kırıp içeri girdiği ve çekmecedeki parayı alıp, kaçtığı görüldü. Polis, 3 kişinin kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.



KAHRAMANMARAŞ'TA TIR, YANGINDA KULLANILMAZ HALE GELDİ



Kahramanmaraş'ta hareket halindeyken motoru alev alan, kısa sürede büyüyüp dorsesine de sıçrayan yangında TIR kullanılmaz hale geldi.Kahramanmaraş-Göksun karayolu 25'inci kilometresinde, dün akşam saatlerinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen TIR, motor bölümünden alev aldı. Şoför aracı durdurup itfaiyeye haber verirken, alevler dorseye de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. TIR kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



EMPATİ İÇİN ELLERİNİ KULLANMADAN BOYAMA YAPTILAR



Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan 'Engellileri Anlamak' isimli proje kapsamında, ilkokul öğrencileri engellilerle empati kurmak için ayakları ve ağızlarıyla fırça kullanarak boyama yaptı.



Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Atatürk İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek bir farkındalık etkinliğine imza attılar. Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Kök, gazetecilere açıklamada bulunarak minik öğrencilerin engellilerle empati kurmasını amaçladıklarını dile getirdi. Kök, "Sosyal hizmet dersimiz kapsamında Metin Öksüz hocamızın yönetiminde bu etkinlikleri başlattık. Çocuklarımız engellilerin halinden anlamaları için pek çok eğitime tabi tutuluyor ancak pek çok derste gördükleri eğitimler boyunca anlamadıkları, belki de kavrayamadıkları engellilerin halinden anlamaları, ne tür zorluklar yaşadıklarını anlamaları için çocukların kendilerinin bizzat yaşayarak öğrenmelerini istedik. Yaşayarak öğrenmeleri için nasıl müziği duymadan dans edebiliyorlar, aynı o şekilde ellerini kullanmadan resim yapsınlar istedik. Onlar eminim ki engellilerin halinden anlayacaklar ve bu sefer çok farklı bakacaklar. Engellilerin özel çocuklar olduklarını, özel insanlar olduklarını fark edeceklerö dedi.



Atatürk İlkokulu Müdürü Ceyhun Öztürk ise, "Yalova Üniversitesi sosyal hizmet öğrencileri bize geldiğinde, engellileri anlamak ve engellilerin yaşadıklarını biz nebze de olsun yaşayabilmek adına bir farkındalık oluşturma amacıyla projeden bahsettiklerinde açıkçası biz çok heyecanlandık. Bu projede onlara destek olmak istedik ve okulumuzu onlara açtıkö diye konuştu.



Sınıf öğretmeni Tülay Karadeniz de yaptığı açıklamada yapılan etkinliğin öğrenciler üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu söyledi. Karadeniz, "Çocuklarımız engellerini nasıl aşabileceklerini öğrendiler. Her biri kendilerinin de engelli adayı olduklarını söylediler. Özellikle çocuklarımızın, 'Öğretmenim demek ki bazı uzuvlularımız olmasa da bazı şeyleri yapabiliriz' demeye başladılar. Bu bizim için gurur vericiö dedi.



Öte yandan uygulamanın yapıldığı 2'nci sınıf öğrencileri de ellerini kullanmadan resim yaparken zorlandıklarını söylediler.



ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE YANGIN TATBİKATI YAPILDI



AÜ Hastanesi Acil Servis ve B Blok'ta, olası bir yangına karşı tatbikat yapıldı. Hazırlanan senaryo gereği, çıkan yangın sonrasında B Blok'taki hastaların güvenli bölgelere alınması canlandırıldı.



AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, yaptığı açıklamada, başarılı bir tatbikat geçirdiklerini, tespit ettikleri eksiklerin giderildiğini ifade etti. Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği (HAP) kapsamında 26 Haziran 2018'de deprem tatbikatı yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, "Tatbikatta yasal zorunlulukların yerine getirilmesinin yanı sıra afet ve acil durumlar karşısında yeteneklerimizi ve iyileştirmeye açık alanlarımızı gördük" dedi.



Amaçlarının her türlü olağan dışı duruma karşı olabildiğince hazırlıklı olabilmek, risk faktörlerini önceden tespit edebilmek, mümkünse ortadan kaldırmak, can ve mal kaybını aza indirmek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Afet durumlarında ilk 72 saatte hastanenin kendi kendine yetebilmesi için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek ve gerekli durumlarda dış kurumlarla sürekli iletişim halinde olmamızı gerekecektir" diye konuştu.



84 YAŞINDA BÖBREK NAKLİYLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde 84 yaşında böbrek nakli olan Ümmü Tuna, sağlığına kavuştu. ÇOMÜ Organ nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Ümmü Tuna'nın, Türkiye'nin en yaşlı böbrek nakli olan hastalardan biri olduğunu söyledi.



Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ümmü Tuna'ya 20 yıl önce, hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı kondu. 7 yıl ilaç tedavisi gören Ümmü Tuna, böbrekleri iflas edince diyalize girmeye başladı. Böbrek nakli için umutları her geçen gün tükenen Ümmü Tuna, 3 ay önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Tuna, böbrek nakli için sıra beklemeye başladı.



12 Aralık günü Ümmü Tuna'ya beklediği haber geldi. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbreği, Ümmü Tuna'ya, yapılan testlerde doku uyumu olumlu çıkınca nakledildi. Sağlığına kavuşan Ümmü Tuna, 13 yıldır bağlı yaşadığı diyaliz makinesinden kurtulmanın sevincini yaşarken, kana kana su içti.



TÜRKİYE'NİN, BÖBREK NAKLİ OLAN EN YAŞLI HASTALARINDAN BİRİ



ÇOMÜ Organ nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Ümmü Tuna'nın, Türkiye'nin en yaşlı böbrek nakli olan hastalardan birisi olduğunu söyledi. Ümmü Tuna'nın yaşı itibariyle kendilerinde birtakım endişeler oluştuğunu belirten Doç. Dr. Cabir Alan, şöyle konuştu:



"Ameliyat sırasında ve sonrası sıkıntı yaşar mıyız gibi endişelerimiz oldu. Ama Ümmü Hanım o süreçte çok motiveydi. Biz de gerekli testleri yaptık. Diğer doktorlar da ameliyat olmasında sakınca görmeyince 3 saatlik operasyonla ameliyatını gerçekleştirdik. Yaşlı bireylerde böbrek nakli konusunda birtakım sakıncalar vardır. Genel olarak, yaklaşık 65 yaş üstündeki hastaların böbrek nakli çok uygun olmadığı yönünde. Ancak son yıllardaki çalışmalar, ilaç ve teknolojik anlamdaki ilerlemelerle bu hasta grubunda da böbrek nakli işlemi başarıyla gerçekleşmektedir. Özellikle, ameliyat sonrası kalp ve akciğerde çıkan hastalıklardan, takılan böbreğin ömrünün kısa olmasından veya takılan böbreğin hastanın ömrüne çok bir katkısı olmayacağı düşünüldüğünden, genel yaklaşım 70 yaş üstü hastalara böbrek takılmaması yönünde. Kendisi, Bakanlıktan aldığım verilere göre, Türkiye'de böbrek nakli yapılan en yaşlı hastalardan biri. Hastamıza yeni böbreğiyle daha sağlıklı, daha uzun ömürler diliyorum."



'100 YAŞINA KADAR YAŞARIM'



Nakille sağlığına kavuşan Ümmü Tuna ise, "Ben 100 yaşına kadar yaşarım. Çok mutluyum, sevinçliyim, iyiyim. Torunlarımı görmek istiyorum. Umreye gitmek istiyorum. Organ bağışı yapanlardan Allah razı olsun. Sağlığım yerinde. Doktorlarımız, hemşirelerimiz bana çok iyi bakıyor. Herkesi organ bağışı yapmaya çağırıyorum. Organlarımız toprakta gömüleceğine, bağışla canlar kurtulsun. Allah bana bu şansı verdi. Böbrek nakli bekleyen herkese versin" dedi.



KUSMAYA ÇALIŞIRKEN DİŞ FIRÇASINI YUTTU



Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki H.İ.F., yediği yemeğin ardından rahatsızlanınca kusmak amacıyla boğazına 15 santimetre uzunluğundaki diş fırçasını soktu. Bir anlık refleksle fırçayı yutan H.İ.F.'nin midesindeki fırça, endoskopiyle çıkarıldı.



Geçen cumartesi günü yaşanan olayda özel sektörde satış danışmanı olan H.İ.F., akşam eşiyle mangal yapıp yediği yemeğinin ardından rahatsızlandı. Rahatlamak amacıyla kusmak için lavaboya giden H.İ.F., diş fırçasını boğazına sokarak kusmaya çalıştı. Bir anlık refleksle fırça, H.İ.F.'nin boğazından girip midesine kadar gitti. Kocasına bir şey söylemeyen kadın, ertesi gün rahatsızlanınca durumu eşiyle paylaştı. Eşi tarafından Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülen H.İ.F, buradan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Özşeker tarafından tedaviye alındı. Özşeker, "Kendisini kusturmak amacıyla diş fırçasını kullanmış. Kazayla diş fırçasını yutmuş. Cumartesi günü diş fırçasını yutmasına rağmen bir gün sonra hastaneye müracaat etmiş. Üzerinden 15-16 saat geçmiş. Yaklaşık 15 santimetrelik olan bu cismin 3'te 2'lik kısmı mideyi geçmiş durumdaydı. Cerrahi müdahale gerektirecek bir bölgeye kadar uzanmıştı. 12 parmak bağırsağındaydı. Anestezi ekibi ve nöbetçi hemşire arkadaşımızla birlikte hastamızın endoskopi işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Diş fırçasını çıkartırken herhangi bir organ zarar görmedi. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettiğimiz için mutluyuz" dedi.



Hastaneden 2 günde taburcu olan H.İ.F de yediği yemeğin ardından rahatsızlandığını belirterek, "Kusmak için lavobaya gittim. Diş fırçası kullanarak öğürerek kusmaya çalıştığım sırada fırçayı yuttum. Olayın şoku ile kimseye bir şey söylemedim. Ertesi gün midemde ağrı olunca hastaneye gittim. Acil olarak Muğla'ya sevk edildim. Operasyonumu gerçekleştiren doktoruma teşekkür ediyorum" diye konuştu.



YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANAN 2'Sİ PKK'LI 3 KİŞİ TUTUKLANDI



Edirne'nin Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede sınır birliği askerlerince yakalanan 2'si PKK'lı 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Meriç ilçesine bağlı Seren köyünde bulunan hudut karakolu askerlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen 3 kişinin 'silahla tehdit', 'mala zarar verme' ve 'basit yaralama' suçlarından kaydı bulunan D.O. (22), Siirt 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' ve Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından kaydı bulunan ve Siirt Sulh Ceza Hakimliği ve Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 'tahdit' kararı uygulanan F.A. (24) ile Mersin 2 ve 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak', Mersin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'kamu malına zarar verme' suçlarından kaydı bulunan ve Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da hakkında 'tahdit' kararı bulunan B.K. (21) olduğu tespit edildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.O., F.A. ve B.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



BUDO SEFERLERİ OLUMSUZ HAVA NEDENİYLE İPTAL



Bursa Deniz Otobüsleri işletmesi BUDO, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.



BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklama göre, 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 16.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19. 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



Haber: İsmail AKGÜL/BURSA, -

