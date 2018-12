Dha Yurt Bülteni -16

Evinde komaya giren genç basketçi, hastanede öldüEDİRNE'deki evinde fenalaşan, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Edirnespor Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Kemal Mazlum Zahra (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Evinde komaya giren genç basketçi, hastanede öldü



EDİRNE'deki evinde fenalaşan, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Edirnespor Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Kemal Mazlum Zahra (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Komaya girdiği iddia edilen Zahra'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.



Edirne'de yaşayan ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Edirnespor Basketbol Takımı'nda geçen yıl oyuncu kurucu olarak görev alan Kemal Mazlum Zahra, dün gece evinde komaya girdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç basketçi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Yüksek tozda uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girdiği iddia edilen Kemal Mazlum Zahra'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Zahra'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



TOPRAĞA VERİLDİ



Edirne'de uyuşturucu komasına girmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Edirne Belediyesi Edirnespor Basketbol takımı eski oyuncusu Kemal Mazlum Zahra, toprağa verildi. Zahra için 1'inci Murat Mahallesi Hacılarezanı Camisi'nde kılınan cenaze namazına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Zahra'nın ailesi ve yakınlarının yanısıra spor camiasından çok sayıda isim de katıldı.



Kemal Zahra'nın cenazesinde başta ailesi olmak üzere yakınları üzüntüden güçlükle ayakta durdu. Zahra'nın babası Murat annesi Ümran ve Enis Zahra, taziyeleri kabul ederken, büyük üzüntü yaşadı. Cenazede konuşan Edirnespor Kulübü Başkanı Savaş Üner, büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, "Hepimizin başı sağolsun. Ben de dün olayı öğrendikten sonra hastaneye gittim. Geç saatlere kadar hastanedeydik. Yüksek ateşi olduğu söylendi ve şu anda da otopsi raporları inceleniyor, henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Ama vefatından dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Hepimizi çok üzdü, çünkü Edirnemizin genç ve yetenekli sporcularındandı kendisi. Ben ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.



Murat Zahra, Yenişehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Görüntü dökümü:



Ailenin taziyeyi kabulü



Kalabalıktan detay



Savaş üner ile röp.



Cenaze namazı kılınması



Cenazenin gidişi



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,



=============



Motosiklet kazasında ölen oğlunu 'Sat şunu' diye uyarmış



ANTALYA'nın Kemer ilçesinde motosikletiyle yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak yaşamını yitiren Hasan Uzdemir'in (35) cenazesini almaya gelen baba Selahattin Uzdemir'in, oğlunu 9 ay önce "Oğlum sat şunu" diye uyardığı ortaya çıktı.



Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi İnceözü mevkisi D400 karayolu üzerinde dün meydana gelen kazada arkadaşlarıyla grup halinde Kemer'den Antalya yönüne giden Hasan Uzdemir'in kullandığı 34 TP 7303 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 30 metre sürüklenerek bariyerlere çarpan motosikletten fırlayan Hasan Uzdemir,kaza yerinde can verdi.



Hasan Uzdemir'in cenazesi bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Sivas'ta oturan baba Selahattin Uzdemir de acı haberi alıp Antalya'ya geldi. Oğlunun cenazesini almaya gelen Selahattin Uzdemir büyük üzüntü yaşadı. Hasan Uzdemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.



Motosiklet tutkunu olan Hasan Uzdemir'in yaklaşık 9 ay önce sosyal medyadaki hesabından motosikletle hız yaparken çekilmiş bir videoyu paylaştığı görüldü. Saatte 200 kilometrenin üzerine çıktığı görülen motosikletle virajlı yolda giderken çekilmiş görüntünün altına baba Selahattin Uzdemir'in yazdığı mesaj ise dikkati çekti. Baba Uzdemir'in kendi hesabından, "Oğlum Allah korusun. Canım sat şunu" diye yazdığı görüldü.



Diğer yandan Hasan Uzdemir'in yaklaşık bir ay önce de motosikletiyle kaza yaptığı ve yaralandığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------



Hasan Uzdemir'in motosiklet görünütüsü



Kaza yerinden detaylar



fotoğraflar



Haber: Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, -



=====================



HAKKARİ'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI



Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle 9 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamazken, yolda kalan bazı araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



-Kar yağışı



-Kardan dolayı yolda kalan araçlar



-Araçları iteleyen vatandaşlar



-Genel ve detaylar



HAKKARİ



=========================



Muş'ta karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı



Mehmet AYDIN/ MUŞ, - MUŞ'ta sabah saatlerinde köy okulluna gitmek için yola çıkan ve yoğun kar yağışı, tipi nedeniyle mahsur kalan öğretmenler, İl Özel İdare ekipleri tarafından 4 saat sonra okula ulaştırıldı.



Muş merkezden saat 07.00'de yola çıkan Alagün ve Üçsırt köyünde görevli 5 öğretmen, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elçiler rampasının 30'uncu kilometresinde servis aracıyla mahsur kaldı. Aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken servis aracı, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yardım istedi. Yol açma çalışması için bölgeye gelen ekipler, karla kaplı yolu temizledi. Rampada ilerlemekte güçlük çeken servis aracı, zincir takılması ve öğretmenlerin aracı itmesine rağmen tepeyi aşamadı. İl Özel İdaresi aracına bindirilen öğretmenler, 4 saatlik çalışmanın ardından arazi tipi araç ile okullarına ulaştırıldı. Servis şoförü Turan Yumlu, "Yolda mahsur kaldık. Arabalar çıkmıyor, rampada kaldık. Zincirler koptu. İl Özel İdaresi sayesinde öğretmenleri köylere ulaştırdık" dedi.



Öğretmenlerden Merve Keklikkıran ise "Bulanık sapağına geldiğimizde artık o rampa çıkılmıyordu. Kar fazlalığı değil de rampa çok dikti. Sonradan kar yağışı çok arttı. Göz gözü görmüyordu" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Servis aracına zincir takılması



Aracın kar üzerinde patinaj etmesi



Öğretmenlerin rampada kalan servis aracını itmesi



Öğretmenlerin il özel idaresi aracına binmesi



İş makinelerinin yolu açması



Genel detaylar



Servis Şoförü Turan Yumlu Röp.



Mahsur kalan öğretmenlerden Gizem Kobak Röp.



Öğretmen Merve Keklikkıran Röp.



İl Özel İdaresinde görevli Operatör Şefi Tolga Akaydın



Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,



============================================



Oto hırsızları, çaldıkları araçla yakalandı



Gaziantep'te, polisin yaptığı operasyonda E.Ö. ve İ.H.K. çaldıkları otomobille yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri çevre illerden ve kent merkezinden yapılan araç hırsızlıkları ihbarı ile harekete geçti. Ekipler yaptıkları istihbarat çalışmalarıyla hırsızlık olaylarını E.Ö. ve İ.H.K.'nin yaptığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan polis E.Ö. ve İ.H.K.'yi çaldıkları otomobille kaçmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerinden E.Ö.'nün yapılan kimlik sorgusunda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, 13 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit etti. Ele geçirilen araç sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. ve İ.H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Gaziantep Adliyesi



Şüphelilerin polis aracından indirilmesi



Şüphelilerin adliyeye götürülmesi



Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: GAZİANTEP-DHA)



=====================



Karadeniz'de istavrit bolluğu, fiyatları indirtti



KARADENİZ'deki istavrit bolluğu, tezgahlardaki fiyatlara olumlu yansıdı. İstavritin kilogramı 5 liraya kadar geriledi.



Sinopta balıkçı tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor. Kilogramı 10 liradan satılan istavritin fiyatı, bu sezon yaşanan bolluk nedeniyle 5 liraya kadar düştü. İstavrit fiyatında düşüş hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi. Sinop balıkçılarından Eşref Balyemez, "İstavrit 5 liraya kadar düştü. Balığı ucuz satıyoruz çok bol çünkü. Kayıkların hepsi istavrit sarıyor. İstavrit bolluğu var bu sene" dedi. Balık alan Şengül Karasu ise "Ben istavrit almaya geldim. Çok seviyoruz. Her zaman yediğimiz bir balık. İstavrit 5 lira. Daha önce 10 liraydı. Memnunuz. Düşsün daha da düşsün. Sinopluyuz biz. Sinop'ta balığı daha ucuz fiyatlara yiyelim" dedi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Balıkçı tezgahlarından görüntüler



-İstavrit detay



-Röportajlar



-Detaylar



(SÜRE: 2: 30 Dk) (BOYUT: 277 MB)



Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,



============================



Bingöl'de 'En İyi Bal' yarışması



BİNGÖL'de Arı Yetiştiriciliği Birliği ile Bingöl Üniversitesi koordinesinde 76 üreticinin katılımıyla 'En İyi Bal' yarışması düzenlendi.



Bingöl'de üretien balın tanıtımı amacıyla Arı Yetiştirciliği Birliği ile Bingöl Üniversitesi tarafından 'En iyi bal' yarışması düzenlendi. 76 üreticinin katılımıyla yapılan yarışmada Fikri Üzer'in ürettiği bal birinci seçildi. Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, üretimin yanında, pazarlamasının da önemli olduğunu söyledi. Bingöl balının kaliteli bir bal olduğunu dikkat çeken Rektör Çapak, "Bingöl balının kaliteli olduğunu biliyoruz. Ancak kalite parametrelerini ortaya koyabilecek bilimsel yönümüz lu ana kadar yoktu. Pilot üniversite olmamızla beraber artık analiz ediyoruz ballarımızı. Bu yıl 108 farklı noktaya arıcılarımızla beraber bal kovanları koyduk. Numuneleri alıp analiz ettik. 3 yıl sürecek, 3 yıl sonra analizler karşılaştırılacak. Hangi bölgede hangi kalitede olduğu belli olacak. Balların ne durumda olduğunu, kalitesini ortaya çıkarabileceğiz. Pazarlama da lazım, bunu Türkiye ve dünyaya pazarlamak gerekiyor. Aynı zamanda arı ürünlerini de pazarlamak gerekiyor. Belki araştırma ve geliştirme neticesinde bu ürünlerden farklı bir ürün de bulunabilir" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Konuşmalar



Ödüllü arıcıya plaket verilmesi



Bal şerbeti ikramı



Dereceye giren ballardan detaylar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ-BİNGÖL-DHA



==========================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü

Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu

Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu

Katil Olduğu İddia Edilen Damat, Canlı Yayında Gözaltına Alındı