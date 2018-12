Dha Yurt Bülteni -16

16IRAKLI ELEKTRONİK MÜHENDİSİ DEAŞ'DAN KAÇTIĞI ADIYAMAN'DA HURDACILIK YAPIYOR Irak'tan terör örgütü DEAŞ'ın baskılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan elektronik mühendisi Mustafa Elhamdi (30), annesi ile beraber yerleştiği Adıyaman'da geçimini hurda ve çöpten topladığı atık kağıtları...

Irak'tan terör örgütü DEAŞ'ın baskılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan elektronik mühendisi Mustafa Elhamdi (30), annesi ile beraber yerleştiği Adıyaman'da geçimini hurda ve çöpten topladığı atık kağıtları satarak sağlıyor.



Irak'ta Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından başlayan iç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye sığından elektronik mühendisi Mustafa Elhamdi, Adıyaman'da hurda toplayarak geçimini sağlıyor. Annesiyle beraber yaşadığı kentte çöplerden topladığı hurda, kağıt, plastik eşyaları satarak geçinen Mustafa Elhamdi, 2015 yılında Adıyaman'a yerleştiğini belirterek şunları söyledi:



"Irak'ta Saddam'dan sonra 2003 yılından bu yana savaş ortamı var. Orda insan duygusu kalmadı. İnsanlar öldürülüyor. İçerde mafyalar var. İnsan insanı öldürüyor. Irak'ta düzen kalmadı. En son buraya gelmeden önce DEAŞ geldi. Altı ay onların hükmünün altında kaldık. Hükümet saldırıyor onlar saldırıyor. Kimsenin umurunda değil. Millet ölüyor. Onlara bir şey olmuyor. Kaçarak buraya geldik. Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan'dan o bize kapılarını açtı. DEAŞ bizi çok ezdi. Aç kaldık, susuz kaldık. Bizden çok insan öldürdüler. Çoğu da kayıp oldu. DEAŞ zorla bizimle savaşacaksınız dedi. Akrabalarımızdan çok kişi öldürüldü. Ben elektronik mühendisim. Şimdi çok şükür burada geçimimi çöplerden topladığım plastik, kağıt ve metal parçalarını satarak sağlıyorum."



'SABAH ASKER, AKŞAM DEAŞ'



Sabah askerler ile akşam olduğunda ise DEAŞ ile karşılaştıklarını belirten Elhamdi, "Irak'ta sabah kalktığımızda sağımız solumuz hep asker doluyor akşam olunca da DEAŞ geliyor. Akşam DEAŞ öldürüyor sabah ise Irak hükümeti topluyor. Sonra köyümüzü bombaladılar. Sonra eşyalarımızı alamadan kaçtık. Biz sadece kendimizi kurtarmanın peşine düştük" dedi.



'SAVAŞIN ORTASINDA KALDIK'



DEAŞ nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını ve sonrasında füze saldırılarıyla evlerinden kaçmaya başladıklarını aktaran Elhamdi, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Savaşın ortasında kaldığımız çok zamanlar oldu. Füzeler düşmeye başladı. DEAŞ hemen oradan kaçmaya başladı. Biz de ölmemek için evden çıkıp kaçmaya başladık. Köy halkı da bizimle beraber kaçmaya başladı. Musul'a ulaştık daha sonra Suriye'ye oradan da Türkiye'ye geçtik. Irak ve Türkiye arasında çok fark var. Türkiye'de insan duygusu var. Her şey burada var. Türkiye'de kural var, kanun var. Ama bizim orda ne kanun var, ne insanın düzeni var, yani orada insanın kıymeti yok."



SPİL DAĞI'NDA KAR KEYFİ



MANİSA Spil Dağı'na bu sabah kar yağdı. Dağın 1517 metre yükseklikteki At Alanı Mevkisi, beyaza bürünürken, Manisalılar doyasıya kar topu oynayıp, keyifli bir gün geçirdi.



Spil Dağı Milli Parkı'na bugün sabah erken saatlerinde kar yağdı. Zirvede kar kalınlığı, bazı noktalarda 10 santimetreyi buldu, dağın etekleri de beyaza büründü. Beyazla buluşan Spil Dağı Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışını gören vatandaşlar, Spil Dağı'nın yüksek kesimlerine çıkarak kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar termosların içerisinde getirdikleri çay ve kahveleri yudumladı. Yunusemre ilçesinden ailesiyle Spil Dağı Milli Parkı'na gelen Nusret Yeni, "Allah'ın rahmeti beyazlık. Doğal haliyle insanlar bu güzelliği görmek için Spil'e geliyor. Kar yağdığı zaman buralar bir başka güzel oluyor" dedi. Arkadaşlarıyla birlikte kar keyfini yaşamaya gelen Mehmet Arslan da "Manisalılar, olarak kar görünce mutlu oluyoruz. Şehir merkezine pek fazla kar yağmadığı için biz de fırsat buldukça Spil'e çıkıyoruz" diye konuştu.



BOŞANDIĞI EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI



Tekirdağ'da yaşayan 1 çocuk annesi Özge Atılgan (21), boşandığı eşinden kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, eski koca M.K.'yı gözaltına aldı. Yediği dayaktan sonra 7 günlük iş göremez raporu alan genç kadın, "Ben annesiz büyüdüm, benim çocuğum annesiz büyümesin" dedi.



Özge Atılgan 3 yıl önce M.K. ile evlendi. Bir çocuğu olan genç kadın, 1 yıl önce de eşinden şiddet gördüğü için boşandı. Boşanmasına rağmen eski eşinden şiddet görmeye devam eden Atılgan, farklı tarihlerde eski kocasına yönelik uzaklaştırma kararları da aldırdı. Ancak şiddet görmeye devam etti. En son geçtiğimiz Cumartesi günü eski eşi tarafından dövülen Özge atılgan, polise giderek şikayetçi oldu. Polis bugün eski koca M.K.'yı gözaltına aldı.



"BENİ ÇAKMAKLA YAKMAYA ÇALIŞTI'



Yetkililerden yardım isteyen Atılgan, M.K.'nın kendisini çakmakla yakmak istediğini ileri sürerek, "Şu an velayeti bende olan oğlum, babasındaydı. Cumartesi günü almaya gittim, beni içeri sokup, 3, 4 dakika boyunca dövdü. Suratımı tanınmayacak hale getirdi. Kafama silah dayadı. Bıçağı çıkarıp, 'Oğlunu mu önce kesip buzdolabına koyayım, seni mi önce kesip buzdolabına koyayım?' diyerek, beni tehdit etti. Tekrardan uzaklaştırma kararı aldırdım ama bunlar fayda etmiyor. Bana 'yanında polisle de gelsen, benim bütün işim gücüm sensin' dedi" diye konuştu.



7 GÜNLÜK İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI



Kısa süren evliliği boyunca sürekli şiddet gördüğünü dile getiren Atılgan, "Dayaktan kadın sığınma evine kaçarak kurtulabildim. Çok zorlu bir süreçti. Eşim, kaldığım kadın sığınma evinden haber alamadığı için boşanma davasını kabul etmek zorunda kaldı. Boşanma sürecinde çocuğuma zarar gelmesin diye her şeye razı geldim. Ayda 400 lira nafaka ödemesi gerekiyor. Ancak daha bir kere bile nafaka ödemedi. Yediğim dayak nedeniyle yemek yiyemiyorum. Çorba tarzı şeylerle besleniyorum. Oturmakta, yürümekte çok büyük güçlük çekiyorum. Kafamdaki şişlikler yeni indi. 7 günlük, iş göremez raporu aldım. Benim bir oğlum var. Ben annesiz büyüdüm. Çocuğum annesiz kalsın istemiyorum" dedi.



TİPİYE YAKALANAN 5 AVCI, BAKIM EVİNE SIĞINDI



BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 21 köy yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ilıcalar beldesinden balık avlamak için dün akşam yola çıkan 5 kişi ise tipiye yakalanınca Erzurum'un Çat ilçesinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bakım evine sığındı.



Karlıova'da dün akşam başlayan kar yağışı, etkisini tipiyle sürdürüyor. İlçeye bağlı 21 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol açma çalışması sürüyor. Ilıcalar beldesinden dün akşam balık avlamak için yola çıkan Çerkez Varolgüneş, Mutalip Salcan, Sait Günerigök, Mahmut Gül ve Yüksel Gündüzalp ise tipiye yakalandı. Avcılardan haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Avcıların bulunması için çalışma yapan jandarma, 5 kişinin cep telefon sinyallerinin Erzurum'un Çat ilçesi sınırlarından geldiği tespit edildi. Yerleri tespit edilen 5 kişinin tipiye yakalanmaları sonucu Çat ilçesinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bakım evine sığındıkları belirlendi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



RUS SAVAŞ GEMİLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN PEŞ PEŞE GEÇTİ



Rusya'nın Suriye'deki deniz üstlerinde görevlendirdiği Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 3 savaş gemisi bugün peş peşe Çanakkale Boğazı'nı geçerek, Marmara Denizi'ne açıldı. 3 savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan da geçerek bağlı bulundukları Karadeniz filosuna dönmek üzere yol alacak.



Suriye'nin Tartus ve Lazkiye kentlerindeki deniz üstlerinde görevli Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 3 savaş gemisi, bugün peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti. İlk olarak Rus Donanması'na bağlı savaş gemisi 'Ivan Khursk' boğazdan geçiş yaptı. Hemen peşinden de 840 borda numaralı devriye botu 'Kadet' ile 770 borda numaralı savaş gemisi 'Valentin Pikul', art arda Ege Denizi'nden giriş yaparak, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Rus Savaş gemilerinin geçişine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.



Güvertelerinde askerlerin nöbet tuttuğu savaş gemileri, Marmara Denizi'ne açılırken, bağlı bulundukları Karadeniz filosuna dahil olmak üzere yol alacak.



Türk Sahil Güvenlik Botu'nun yakın takibe aldığı 770 borda numaralı savaş gemisi 'Valentin Pikul', boğaz geçişi sırasında yaptığı sürat ve bacasından çıkan yoğun duman ile dikkat çekti. Arkasında bıraktığı beyaz duman iziyle seyreden savaş gemisi bir süre sonra gözlerden kayboldu.



BASKIN SÜSÜ VEREREK ŞANTAJ YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI



Sivas'ta, baskın süsü vererek korkuttukları yaşlılardan şantajla para alan 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı.



Alibaba Mahallesi'nde ikamet eden ve iki yaşlı, iddiaya göre polise müracaat ederek bazı kişilerin kendilerinden şantaj yoluyla para aldığını bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaşlılarla yakınlık kuran ve "Evimde tamir edilmesi gereken yerler var, bana yardımcı olur musun?" diyerek ikametlerine çağıran Ç.A. ve Y.A. adlı akraba iki kadını tespit etti. Şüphelilerin, yaşlı vatandaşlar evdeyken akrabalarını ikamete çağırdığı ve baskın süsü vererek mağdurları dövdürüp, tehdit ve şantaj yoluyla para aldığı belirlendi. Polis, şüpheli kadınları ve onlarla birlikte hareket ettiği anlaşılan akrabaları C.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



YPG ÜYESİ SURİYELİ TUTUKLANDI



Mersin'de, jandarma ekiplerince gözaltına alınan terör örgütü YPG üyesi Suriyeli, tutuklanarak cezaevine konuldu.



İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için kent merkezi ile ilçelerdeki çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, silahlı terör örgütü YPG bünyesinde eğitim aldığı belirlenen ve Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen ismi açıklanmayan Suriye uyruklu bir kişiyi yakaladı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Suriylei, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



MERSİN, -

