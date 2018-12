Dha Yurt Bülteni - 16

KAMYONUN ALTINDA KALAN PROFESÖRÜN FECİ ÖLÜMÜ İzmir 'in Narlıdere ilçesinde, metro kazısının yapıldığı şantiye alanının girişinde geri geri manevra yapan hafriyat kamyonun altında kalan 64 yaşındaki Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı feci şekilde can verdi.Olay, bu akşam saatlerinde Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi. Metro kazısının yapıldığı şantiyeye geri geri manevra yapan Ö.Ö. (35) idaresindeki 35 NN 676 plakalı hafriyat kamyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Büyükyazı feci şekilde can verdi. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis, çevre güvenliği alarak bölgeye emniyet şeridi çekti. Sağlık ekipleri tarafından Büyükyazı'nın cansız bedeni savcının inceleme yapması için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförü Ö.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:-----------------------Olay yerinden görüntü-Ekiplerden görüntü-Gürbuz Büyükyazı'nın fotoğrafıHaber: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,=================================YOLCU MİNİBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ, KARLI YOLDA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 16 YARALI Mardin 'in Ömerli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkan yolcu minibüsü ile hafif ticari araç, çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı. Kaza, öğleden sonra, Mardin- Batman yolunun Ömerli ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile sürücüsünün ismi bilinmeyen 47 BA 660 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Safiye Özçelik ve Şeyhmus Çakar, yaşamını yitirirken, yolcu minibüsündeki 16 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin ve Ömerli ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Özçelik ve Çakar'ın cansız bedenleri ise morga götürüldü. Yaralıların acil serviste tedaviye alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:------------------------Kazadan görüntüAraçta sıkışanların kurturulmasıGenel ve detay görüntülerHaber: Nezir GÜNEŞ - Kamera: MARDİN - DHA========================İNEGÖL'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ KADIN YOLCU YARALANDIBURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atan otomobildeki yolcu Semra Ersin (54) yaralandı. Kaza sonrası trafiğe kapanan Bursa- Ankara karayolu ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede açıldı.Kaza, Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Feridun Esin (57) yönetimindeki 16 Z 9460 plakalı otomobil, önündeki Emre Kalender (29) yönetimindeki 16 KPL 14 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenenen otomobil ters dönerek durabildi. Kaza sonrası Bursa-Ankara yolu trafiğe kapanıken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde yaralanan yolcu Semra Esin (54)'i İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Ulaşıma kapanan yol, polis ve çekici ekiplerinin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yerinden görüntüler Polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler-Yaralıdan görüntüler-Kaza yapan araçlardan görüntülerHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGOL,===================================== Malatya 'da eğitime kar tatiliMALATYA'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Kent ve ilçelerde 3 gün önce başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent ve ilçe merkezleri beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir."Haber: Taha AYHAN/ MALATYA,==============================AYNI BÖLGEDE SAATLER SONRA İKİNCİ KAZAADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, öğle saatlerindeki kazanın ardından aynı yolda saatler sonra kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda ikinci kaza meydana geldi. Kontroldan çıkan otomobil taklalar atarak bir önceki kazada şarampole yuvarlanan otomobilin yanına devrildi, sürücü ve yanındaki araçtan atlayarak kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.Öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesinden Savran köyüne giden yolda saatler sonra aynı mevkide ikinci kaza meydana geldi. Halil Suçağı yönetimindeki 71 AV 298 plakalı otomobil kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak saatler önce şarampole yuvarlanan aracın yanına devrildi. Sürücü Halil Suçağı ve yanındaki Hüseyin Suçağı ise araçtan atlayarak kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Ekipler ise buzlanma nedreniyle iki kazanın meydana geldiği yolda önlem aldı.Haber: Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI( Adıyaman ),===========================================