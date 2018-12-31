Dha Yurt Bülteni-16

Hatay'da çuvaldan el ve ayakları bağlanmış kadın cesedi çıktıHATAY'da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden, el ve ayakları bağlanmış kadın cesedi çıktı.

Hatay'da çuvaldan el ve ayakları bağlanmış kadın cesedi çıktı



HATAY'da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden, el ve ayakları bağlanmış kadın cesedi çıktı. Üzerinden kimlik çıkmayan, 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.



Olay, dün gece merkez Antakya ilçesindeki Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Caddede temizlik işi yapan belediye çalışanları, çöp konteynerinin yanına bırakılan çuvalı almak istedi. Çuvalın ağır olduğunu fark eden temizlik işçileri, içini açıp baktıklarında kadın cesediyle karşılaştı. Temizlik işçilerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



KİMLİK ÇIKMADI



Polislerin olay yerinde yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan ve 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının, el ve ayaklarının bağlı olduğu tespit edildi. Polis ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelenin ardından kadın cesedi, morga kaldırıldı. Kadının kimliği araştırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.



CESEDİ ÇUVALLA BIRAKANLAR ARANIYOR



Polis, kadın cesedini çuval içeresinde çöp konteynerinin yanına bırakan kişi ya da kişleri tespit etmek için çok yönlü araştırma başlattı.



Görüntü Dökümü



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***GÜVENLİK KAMERASI***



Şahsın elinde çuval ile yolun karşısına geçmesi



Çuvalı çöp konteynırının yanına bırakması



Şahsın gidişi



SÜRE: 01'35" BOYUT: 176 MB



Haber: Hüseyin BOZOK-Kamera: HATAY,



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Hatay'da çuvaldan el ve ayakları bağlanmış kadın cesedi çıktı (2)- Yeniden



HATAY'da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden, el ve ayakları bağlanmış 37 yaşındaki Gülüstan A.'nın cesedi çıktı. Olayla ilgili 51 yaşındaki İ.U. katil zanlısı olarak gözaltına alındı.



Olay, dün gece merkez Antakya ilçesindeki Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Caddede temizlik işi yapan belediye çalışanları, çöp konteynerinin yanına bırakılan çuvalı almak istedi. Çuvalın ağır olduğunu fark eden temizlik işçileri, içini açıp baktıklarında kadın cesediyle karşılaştı. Şoka giren temizlik işçilerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin olay yerinde yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kadının, el ve ayaklarının bağlı olduğu tespit edildi. Polis ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelenin ardından kadın cesedi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada cesedin evlere temizliğe giderek geçimini sağlayan Gülüstan A.'ya ait olduğu belirlendi.



GÜVENLİK KAMERASINDAN SAPTANDI



Kadının kimliğinin saptanmasının ardından yapılan çalışma sırasında katil zanlısının çuvalla cesedi taşıdığı görüntü ortaya çıktı. Elde edilen güvenlik kamerası görüntüsünde katil zanlısı, beyaz çuvala koyduğu Gülüstan A.'nın cesedini sürükleyerek Tabakhane Caddesi'nden araçların arasından geçirip, çöp konteynırına götürdü. yaklaşık 30 metre sürükledikten sonra konteynırın kenarına bıraktığı çuvalın üzerine ve çevredeki kartonları parçalarını atan katil zanlısının da İ.U. olduğu belirlendi. Evine yapılan baskınla yakalanan katil zanlısı, götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.



Cinayetin nedeni araştırılıyor.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber: Hüseyin BOZOK-Kamera: HATAY,



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Batman'da 30 köy yolu kardan kapandı



BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.



Gercüş'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Batman İl Özel İdare ekipleri, Yatıklı köy yolunu 1 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açtı. Yatıklı Köyü Muhtarı Hüseyin Güneş, kar yağışı nedeniyli Gercüş ve Batman'a ulaşımının kesildiğini belirterek, "Bugün İl Özel İdare ekipleri kepçe ile yollarımızı yeniden açtı. Ancak kar esareti nedeniyle köyün küçük ve büyükbaş hayvanları evde kaldı. Kimse evinden çıkamadı" dedi.



Köy sakinlerinden İmran Özçelik ise "Kar yağışı nedeniyle köyümüz beyaza büründü. Evde mahsur kaldık. Hiçbir yere gidemiyorduk. Yolumuzu açanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. İl Özel İdare ekiplerinin kapalı köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.



Görüntü Dökümü



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Ekiplerin yol açma çalışmaları



Yakıtlı köyünden görüntü



Köyde kar temizleme çalışma



Röportajlar



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ-BATMAN-DHA



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Adıyaman'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu



Adıyaman'da polis tarafından yılbaşı öncesi alkol satımı yapılan yerlere sahte alkol operasyonu düzenlendi. Yapılan kontrollerde sahte içkiye rastlanmadı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi alkol satan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte veya kaçak içki denetimi yapıldı. İşyerlerinde arama yapan ekipler sahte alkol ile karşılaşmadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Polislerin inceleme yapması



Polislerin gizli olan yerleri incelemesi



İş yeri sahibi ile röportaj



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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