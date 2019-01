Dha Yurt Bülteni-16

Tamir ettiği tablet patladı, iki eli ve kulağı yandıBursa'nın İznik ilçesindeki bir elektronik teknik servisinde tablet tamir edilirken patladı.

Tamir ettiği tablet patladı, iki eli ve kulağı yandı



Bursa'nın İznik ilçesindeki bir elektronik teknik servisinde tablet tamir edilirken patladı. Tabletin alev almasıyla elleri yanan, sol kulağına da ateş gelen servis sorumlusu Enes Şahin (30), "Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Ucuz atlattım" dedi.



Olay, Beyler Mahallesi Mustafa Doğan Sokak'taki elektronik teknik servisinde meydana geldi. Enes Şahin (30), tamir için getirilen tabletin tamirini yaparken, tablet patlayarak alev aldı. Şahin iki eli ile sol kulağının yanmasına rağmen, üzerine başka eşyalar atarak tableti söndürmeye çalıştı. Serviste görevli 2 çalışanının yardımıyla alev alan tableti söndüren Şahin, "Her zaman yaptığımız gibi, ürünleri tamir ediyorduk. Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Patlama üzerine kendimi geri çektim, ama ellerim yandı. Kulağıma da ateş geldi. Ucuz atlattım" dedi.



Görüntü dökümü;



-Güvenlik kamerası görüntüleri



-Patlama anı



-Röportaj



-Ellerden detaylar



Süre: 1 dakika 6 saniye, Boyut: 123 MB



Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),



=======================



Şalıyla sokak köpeğinin üzerini örttü (2)



SOKAK KÖPEĞİNİN ÜZERİNİ ÖRTEN KADIN KONUŞTU



Kafe önünde soğukta üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğinin üzerini boynundan çıkardığı şalla örten yerel gazetede sayfa editörü Duygu Elma(23), o anları anlattı. Kafeden çıktığında köpeğin soğuktan titrediğini gördüğünü söyleyen Duygu Elma, "Kafede arkadaşlarımla oturuyordum. Kafenin önünde bir köpek gördüm. Üşüyor mu üşümüyor mu diye tereddüt ettim ilk başta. Sonra titrediğini fark ettim. Öyle olunca dayanamayıp üzerimdeki şalı çıkarttım ve üzerini örttüm. Bu olayın bu kadar gündem olacağını tahmin etmedim. Kendi gazetemde bile haber yapılmasını istememiştim. Çok yayıldı şimdi ama sonra birçok kalbe dokunabildiysem ne mutlu bana." dedi.



Yaptığı davranışı bir vatadandaşlık görevi olarak gördüğünü belirten Duygu Elma, "Herkes bu şekilde davranmalı. Olması gereken bu olduğu için haber yapılmasından rahatsız oldum. Bu benim için normal bir davranış. Şimdi örnek olması açısından ise gurur duydum. İnsana şiddeti kınıyoruz ama hayvana şiddet çok ayrı bir boyut. Çünkü onlar hepimizden daha çaresiz. Bunları yapan insanların kalbi olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-Duygu Elma ile röp.



-Duygu Elma'nın çalışması



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



=============================



Bıçakla gözünden yaralanan küçük Sudenaz'a kornea nakli yapıldı



İZMİR'in Torbalı ilçesinde, annesiyle birlikte alışverişten döndükten sonra, yumurta kolisini açmaya çalıştığı elindeki bıçakla kendisini gözünden yaralanan 11 yaşındaki Sudenaz Aldağ, 1.5 yıl sonra kornea nakli olup, tekrar görmeye başladı.



Olay, 2017 yılının Haziran ayında Aldağ ailesinin Ayrancılar Mahallesi'ndeki evinde meydana geldi. Annesi Zehra Aldağ ile birlikte alışverişten dönen küçük Sudenaz Aldağ, eve geldiğinde aldıkları ürünleri annesiyle birlikte yerleştirmeye başladı. Aldağ, yumurta kolisinin üzerindeki ipi bıçakla kesmeye çalıştı, ancak fazla güç uygulayınca, ipi kesen bıçak daha sonra sağ gözüne battı. Anne Zehra Aldağ, o sırada işte olan kocası Yılmaz Aldağ'ı aradı ve küçük kız, Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aldağ'ın ilk müdahalesi burada yapıldı. Daha sonra İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aldağ'ın göz merceğinin zedelendiği, göz tansiyonu problemiyle karşı karşıya kaldığı ve görme kaybı yaşadığı belirlendi.



Olayın üzerinden yaklaşık 1.5 yıl geçtikten sonra, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bora Yüksel tarafından Sudenaz'a kornea nakli yapıldı. Küçük kızın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Do. Dr. Yüksel, "Sudenaz'ın gözüne, yaklaşık 1.5 yıl önce ailesine yardım etmek isterken talihsiz bir kaza geçirmesiyle bıçak batmış. Buna bağlı olarak bir takım göz problemleriyle karşı karşıya kaldı. Gözün kornea tabakası niteliğini yitirmiş ve göz tansiyonu gelişmişti. Biz, işe tüp ameliyatı ile başladık ve böylece göz tansiyonunu düşürdük. Bunu düşürdükten sonra kornea naklini gerçekleştirdik. Ayrıca zedelenen göz merceğine müdahale ettik ve gözüne iç lens taktık. Bununla beraber, yırtılan göz bebeğine de estetik müdahale uyguladık. Sudenaz'ın durumu şu anda iyiye gidiyor, inşallah çok daha iyi olacak" dedi.



"GÖZÜMÜN RENGİ MAVİYDİ, YEŞİL OLDU"



Artık daha iyi görebildiğini söyleyen minik Sudenaz ise, "Alışverişten gelmiştik. Ben de anneme yardım etmek istedim ve bazı poşetleri dolaba yerleştirdim. Yumurta kolisini aldığımda üzerinde ip olduğunu gördüm ve meyve bıçağıyla kesmek istedim. Ama bıçak gözüme battı. Daha sonra bir daha elime bıçak almadım. Sağ gözümün rengi eskiden maviydi, şimdi yeşil oldu ama şikayet etmiyorum. Doktoruna çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Baba Yılmaz Aldağ ise, çocukların eline kesinlikle bıçak verilmemesi gerektiğini belirterek, "Olayı duyup işten eve geldiğimde çok korktum ve panikledim. Ancak eşim Zehra çok ağladığı için metanetli olmak zorundaydım. Kızımın gözünde şiddetli ağrılar vardı, gittikçe artan görme kaybı yaşıyordu. Çok şükür şu anda bu problemlerimiz giderek azalıyor. Şu anda sadece ameliyata bağlı ağrılar var, ancak daha iyi olacak" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Doktor Bora Yüksel'in, Sudenaz'ı tedavi etmesinden görüntü



Sudenaz ve babası Yılmaz Aldağ'dan görüntü



Sudenaz ve babası Yılmaz Aldağ ile röp.



Doktor Bora Yüksel ile röp.



Genel ve detay görüntü



Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



===============



Ağaca çarpan otomobilde ölen sürücü toprağa verildi



DENİZLİ'de, yağmurdan kayganlaşan zeminde ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilde yaşamını yitiren sürücü 30 yaşındaki Emre Demirel, toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan 3 kişiden taburcu edilen Mehmet Kaplan, başındaki sargıyla cenaze törenine katılarak arkadaşına veda etti.



Kaza, dün (salı) saat 22.30 sıralarında, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Üçgen Kavşağı'ndan Bağbaşı Mahallesi yönüne giden Emre Demirel, yağmurdan kayganlaşan zeminde, yönetimindeki 20 GG 378 plakalı lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Otomobil ikiye bölünürken; halı ve koltuk yıkama dükkanı ile apart daire işletmeciliği yapan sürücü Emre Demirel öldü. Otomobilde bulunan Emre Gökçe, Aydın Işık ve Mehmet Kaplan ise yaralandı. Yaralılardan Kaplan, taburcu oldu.



Demirel için Bağbaşı Mahalle Camii'nde bugün öğlende cenaze töreni düzenlendi. Demirel'in babası Ramazan ve eşi Sultan Demirel, cenaze töreninde baş sağlığı dileklerini kabul etti. Kazadan yaralı kurtulan Mehmet Kaplan cenaze törenine katılarak, arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Demirel, kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Cenaze namazından görüntü



Baba Ramazan Demirel'den görüntü



Ere Demirel'in eşi Sultan Demirel'den görüntü



Kazadan yaralı kurtulan Mehmet Kaplan'dan görüntü



Tabutun taşınması görüntü



Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



=============================



Turan: Zarifoğlu'nun kitaplarını yasaklamak bir yana, okumak için gayret ederiz



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yazar Cahit Zarifoğlu'nun, 'Bir Değirmendir Bu Dünya' isimli kitabının Çanakkale'de bir etkinlikte yasaklandığı iddiasına ilişkin konuştu. Turan, "Biz, Zarifoğlu'nun kitaplarını yasaklamak bir tarafa, okumak için, okutmak için özel gayret ederiz. Nerede hatırası var, dinleriz. Nerede makalesi, kitabı var, okumak isteriz" dedi.



Lapseki Doğalgaz Hizmet Alım töreni Lapseki Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Yücel Acer, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçede uzun yıllardır konuşulan bir hayali hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, doğalgaz abone sayısının bini geçtiğini belirtti.



'BU YIL DA OPERASYONLAR DEVAM EDECEK'



Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'ye ve Lapseki'ye yapılan yatırımları anlattı. Terörle mücadeleye de değinen Turan, "Bu ülkeye yan bakan, PKK'sı, FETÖ'sü, DHKP-C'si kim varsa, bu milletin huzurunu bozan, mutlaka bedelini ödeyecek. Askerimiz, polisimiz kaldığı yerden bu yılda da operasyonlara devam edecek" dedi.



'ZARİFOĞLU'NUN KİTAPLARINI OKUMAK İÇİN GAYRET EDERİZ'



Yazar ve şair Cahit Zarifoğlu'nun, 'Bir Değirmendir Bu Dünya' isimli kitabının Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce bir etkinlikten çıkarıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapan Turan, şöyle konuştu:



"Cahit Zarifoğlu ki; bu medeniyetin en kıymetli yazarlarından biridir. Başımızın tacıdır. Kitaplarını okumaktan özel onur duyduğumuz az insandan bir tanesidir. Zarifoğlu'nun Çanakkale'de kitapları yasaklandı diye bir iddia ortaya kondu. Baştan aşağı yalan. Baştan aşağı yanlış. Biz Zarifoğlu'nun kitaplarını yasaklamak bir tarafa, okumak için, okutmak için özel gayret ederiz. Nerede hatırası var, dinleriz. Nerede makalesi, kitabı var, okumak isteriz. Ancak bundan epey bir süre önce 2018 Mayıs'ında teknik liselerde okunması üzerine Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz 5 kitap tavsiye etmiş. Olayın bir defa bakanlıkla, hükümetle, başbakanla, bakanla alakası zaten yok. Çanakkale'de, teknik liselerde okunsun diye 5 kitap tavsiye edilmiş. Tavsiye başka bir şey değil. Satılan yok, dağıtılan yok, alınan yok. Öğrenciye diyor ki, 'şu 5 kitabı oku', okuma kampanyası. Ardından bir şikayet olmuş. Bu kitaplardan bir tanesinde bir siyasi parti eleştiriliyor diye, bunu değil de başka bir kitap tavsiye edelim denmiş. Komisyon bakmış, eyvallah madem öyle bunu değiştirelim diyip, bunu değiştirme kararı almış. İsteyen Zarifoğlu'nu kendi alır, isteyen sendika, isteyen vakıf, isteyen dernek satar, dağıtır baş tacı. Ama Milli Eğitim, teknik liseye tavsiye ederken onu değil de, bunu okuyun demiş. Mesele bundan ibaret"



'ESAS MEŞRU OLANI DA BUNLARDIR'



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, 'meşru değildir' sözlerine de yanıt veren Turan, şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımız çocukluğundan beri hayatı kamera önünde olan, hep seçimle olan, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, her dönemde seçimle gelen, herkesin tanıdığı, bildiği bir insan. Gayri meşru demek, kafasının arkasında 28 Şubat'tan kalıntı olan, 27 Nisan'dan kalıntı olan, '15 Temmuz Tiyatrodur' denen kalıntı olan, darbeci zihniyetin seçimlere yönelik yaptığı ithamdır, eleştiridir. Esas meşru olanı da bunlardır. Bu milletin oy verdiği, sahip çıktığı herkes başımızın tacıdır. Meşruiyet kürsüde değil, milletin sandığındadır. O yüzden bir daha söylüyorum. Bu tarz polemiklere prim vermeyeceğiz."



Konuşmaların ardından Vali Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve diğer protokol üyeleri, dua ederek, ilçede doğalgaz kullanımının başlaması için ilk ateşi yaktı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Lapseki Doğalgaz Hizmet Alımı töreninden genel ve detay görüntü.



-Bülent Turan konuşma görüntüsü.



-Eyüp Yılmaz konuşma görüntüsü.



-Lapseki'de doğal hizmet alımında ilk ateşin yakılmasından görüntü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),



===================



Adıyaman'da resmi kurumlardan bilgisayar hırsızlığı şüphelisi yakalandı



Adıyaman'da İl Sağlık Müdürlüğü ve bir okulun bilgisayarını çalan B.K., polis operasyonu ile yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, aynı gün bir okul ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden bilgisayar çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı B.K.'nin yaptığını belirledi. Evine yapılan operasyon ile gözaltına alınan B.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü, evde yapılan aramalarda ise kurumlardan çalınan bilgisayarlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen B.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen bilgisayarlar ise kurumlara teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



-Olay yerinden görüntü



-Şahsın okulun içerisinde gezmesi



-Şahsın odaya girmesi



-Şahsın odaya girip bilgisayarı alması



-Şahsın bilgisayarı alıp uzaklşaması



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



========================



Çorum'da buz sarkıtı temizliği



ÇORUM'da soğuklar nedeniyle çatıların kenarında oluşan buz sarkıntıları itfaiye ekiplerince kırılarak temizleniyor.



Kentte etkili kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, Gazi Caddesi ve Yavruturna Mahallesi, Kulaksız sokakta tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırarak temizlemeye başladı. İtfaiye aracı merdiveni aracılığı ile itfaiye eri tarafından kırılan buzlar tehlike oluşturmaktan çıkarıldı.



Görüntü Dökümü:



Merdiven yardımıyla itfaiye ekiplerinin buzları kırması



-Detaylar



(SÜRE: 1,49. dk ) (BOYUT: 600 MB)



Haber-Kamera: Serkan Barış,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı

Son Dakika! Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu