Dha Yurt Bülteni-16

KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI (EK)1)ARKADAŞLARI O YOLDA EYLEM YAPIP, ÜST GEÇİT İSTEDİAdıyaman'da, karşıya geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Dağdelen'in arkadaşları, kazanın meydana geldiği yolda oturma eylemi yaptı.

KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI (EK)



1)ARKADAŞLARI O YOLDA EYLEM YAPIP, ÜST GEÇİT İSTEDİ



Adıyaman'da, karşıya geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Dağdelen'in arkadaşları, kazanın meydana geldiği yolda oturma eylemi yaptı. Gençler, üniversitenin önünden geçen yolda her zaman kaza olduğunu belirterek, yayalar için üst geçit yapılmasını istedi. Elif Dağdelen'in sınıf arkadaşı Ebru Çelik, 2002 yılında kendisine de otomobil çarptığını ve yürümekte zorlandığını söyledi. Çelik, "Ben de kaza mağduruyum, halen kazalar devam ediyor. Kazaya karışanların serbest kalması zoruma gidiyor. Her kaza olduğunda ağlıyorum. Emine Şevval Aytemir ve Elif Dağdelen'in haberini aldığımda kendi yaşadığım kaza aklıma geldi. Ölen kişi benim arkadaşımdı. Onun da hayalleri vardı. Sürücülerin biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. Böyle tehlikeli yollarda, öğrencilerin geçtikleri yerlere mutlaka üst geçit yapılmasını istiyoruz" dedi. Elif Dağdelen'in arkadaşları, daha sonra kazanın meydana geldiği yere karanfil bıraktı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Olay yerinden görüntü



-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması



-Öğrencilerin yürüyüşü



-Öğrencilerin kaza yapılan yerde oturmaları



-Kazaya ait aracın parçalarından görüntü



-Öğrencilerin yola karanfil bırakmaları



-Öğrencilerin oturma eylemi



-Başka kazada otomobilin çarptığı sakat kaldığı öğrencinin konuşması



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA



=========================================================



2)OKSİJEN YERİNE AZOT VERİLEN EGE, HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI



İZMİR'in Torbalı ilçesinde, göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi'nde, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği ileri sürülen, bu yüzden kalbi duran, beyninde ödem oluşan ve sonrasında hayata döndürülen Ege Avcı'nın (5) hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde umutla iyi haber bekleyen anne İpek Yeşilçam, çocuğunun cuma günü taburcu olacağını ve evde bakım için eğitim aldıklarını söylerken, baba Ünal Avcı ise "Çocuğum hayati tehlikeyi atlattı ama durumu iyi değil" dedi.



Torbalı'da yaşayan, tekstil fabrikasında çalışan İpek Yeşilçam (24) ve bir süre önce boşandığı eski eşi Ünal Avcı, geçen 10 Aralık'ta, gözlerinde şaşılık olan tek çocukları Ege Avcı'yı ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anestezi sırasında oksijen yerine azot verildiği öne sürülen küçük Ege, fenalaştı. Doktorlar, kalbi durduğu belirlenen çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Duran kalbi çalıştırılan çocuk, İzmir'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Ege, beynindeki zararın büyümemesi için uyutuldu.



Ege'nin hastanedeki ameliyathanede o gün operasyona alınan ilk çocuk olduğunu kaydeden baba Ünal Avcı, Torbalı Cumhuriyet Savcılığı'na sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Torbalı Devlet Hastanesi yetkilileri ise bir süre önce tamire gönderilen cihazın bağlantılarının hatalı yapılması nedeniyle hastaya oksijen yerine azot verildiğini ileri sürüp, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından iki suç duyurusuyla ilgili de soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, hastanede ve bağlantıları hatalı yapıldığı ileri sürülen cihazda incelemelerde bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce de konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



'HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI AMA'



Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde umutla iyi haber bekleyen anne İpek Yeşilçam ve baba Ünal Avcı'ya doktorlar hayati tehlikenin geçtiğini söyledi. Yaşanan olay sonrasında Ege'nin yatalak hale geldiğini söyleyen baba Ünal Avcı, "Çocuğumuz hayati tehlikeyi atlattı. Fakat aşırı kasılmaları var. Oksijen yerine azot verdikleri için beyninde büyük bir hasar oluşmuş. Şu an bu hasarların tedavisi sürüyor. Bundan sonra da ne olacağı belli değil. Cuma günü taburcu olacağını söylediler. Tıbbın yapabileceği bu kadar bizim anladığımız kadarıyla ama çocuğum iyi durumda değil. Evde bakımı için bize eğitim veriyorlar. Bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir durum değil. Sonuçta hemşire değiliz. Günde 10 dakika görüyoruz. Hayati tehlikeyi atlattı ama iyi durumda değil" dedi.



Ege'nin bundan sonraki yaşantısı ve bakımı için eğitim aldıklarını belirten anne İpek Yeşilçam da "Elimizden bir şey gelmiyor. Evde bakım için hazırlık yapılıyor, eğitim veriliyor. Nefes alması için boğazından delik açıldı. Yutkunma refleksi olmadığı için hortumla beslenecek. Mamayla besleniyor, bunlar için eğitim veriliyor. Her gün onu öyle görmek bizi çok üzüyor ama ayakta kalmak zorundayız. Bizim bir çocuğumuz daha var. 24 gündür buradayız" dedi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Anne ve babayla röportaj



Genel ve detay görüntü



Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



===================================



3)REKTÖR, SÜRPRİZ YAPTI, KAMPUSE 2 KAMYON DOLUSU KAR GETİRDİ



ARTVİN Çoruh Üniversitesi'nde düzenlenen hamsi şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Barajlar nedeniyle karasal iklim yerine Akdeniz ikliminin hakim olduğu kentte kar yağmayınca Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kampüs alanına 2 kamyon dolusu kar getirdi. Öğrenciler, büyük sürpriz yaşadı. Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından hamsi şenliği düzenlendi. Üniversitenin şehir yerleşkesindeki şenlikte, 500 kilogram hamsi pişirilerek öğrencilere ikram edildi. Şenliğe Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki ile öğrenciler katıldı. Şölende ızgarada pişirilen hamsileri tüketen öğrenciler, daha sonra türküler eşliğinde horon ve halay oynadı.



Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, barajlar nedeniyle karasal iklim yerine Akdeniz ikliminin hakim olduğu kentte uzun süredir kar yağmayınca öğrencilere kar sürprizi yaptı. Prof. Dr. Tilki'nin talimatı ile Kafkasör Yaylası'ndan 2 kamyon dolusu kar, şenlik alanına getirildi. Kampuse dökülen kar kütleleri öğrencilere büyük sürpriz yaşattı. Öğrenciler ve öğretim görevlileri kar topu oynayarak eğlendi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Şenlik detayları



-Hamsi tüketilmesi



-Horon oynanması



-Kamyonların kar getirmesi



-Kar topu oynayanlar



-Detaylar



Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA



=======================================



4)RİZE'DE, 45 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



RİZE'nin Fındıklı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasadışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklu 45 göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde şüpheli şahıslar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Irak sınırından yurda kaçak yollarla giriş yaptığı ve Rize'ye geldikleri belirlenen 32'si Pakistan, 13'ü Afganistan uyruklu 45 şüpheli yakalandı. Kontrollerde göçmenlerin pasaportlarının olmadığı tespit edildi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Bir toplantı salonunda bekletilen kaçaklara Kızılay ekipleri gıda ve battaniye dağıttı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Kaçak göçmenlerin görüntüsü



-Kızılay ekibinin yiyecek kolisi taşıması



Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA



===================================



5)BALIK AĞINA TAKILAN SAKARMEKE KUŞU KURTARILDI



ADANA'da, baraj gölünde balık ağına takılan sakarmeke kuşu kurtarıldı.



Seyhan Baraj Gölü'nde balık ağına bir sakarmeke kuşunun takıldığı ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi görevliler olay yerine gitti. Suyun içindeki ağı çeken görevliler, kuşu kurtardı. Ağdan kurtarılan kuş, ayaklarına dolanan misineler temizlendikten sonra özgürlüğüne bırakıldı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Kuşun ağdan kurtarılması



Tekneye alınması



Kontrolünün yapılması



Takılan ağın temizlenmesi



Kurtaran ekibin konuşması



Kuşun bırakılması



Suda görüntüsü



Haber-Kamera: ADANA,



=================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Metrobüs Durağında Kaza! Yolcu Hayatını Kaybetti

Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu

Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor

İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma