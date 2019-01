Dha Yurt Bülteni -16

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi, ırmak üzerinde bulunan barajlardan su bırakılması sonucu taşarken, çevredeki iş yerleri su altında kaldı.



Geçen cumartesi gecesi, baraj yetkilileri tarafından ırmağa su bırakılacağı belirtilerek, ırmak üzerinde bulunan Manavgat Şelalesi'ndeki ve diğer yerlerdeki tesisler uyarıldı. İşletmeciler, su altında kalabilecek eşyaları toplayarak tesislerin dışına taşıdı. Pazar günü sabah saatlerinde itibaren su bırakılmaya başlanmasıyla şelaledeki su seviyesi yükseldi. Seyir terası ve diğer işletmeler su altında kaldı. Havanın serin olmasına rağmen Manavgat Şelalesi'ni görmeye gelenler kartpostallarda gördükleri şelale yerine taşkın suyun fotoğrafını çekip özçekim yaptı.



Diğer yandan işletmecilerin taşıdığı ve üzerini naylonla kapattıkları eşyaların arasına giren bir kedi uyuklayarak güneşin tadını çıkardı.



Şelaleden coşkun akan su



Naylon altında güneşlenen kedi



Su altında kalan seyir terası ve işletmeler



Şelaleden detay görüntü



HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),



Numan Kurtulmuş: Türkiye bölgede hiçbir terör örgütünün at koşturmasına müsaade etmeyecek



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD askerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "En sonunda ağızlarındaki baklayı çıkardılar. 'Biz Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin, Türkler tarafından öldürülmesine mani olmak istiyoruz' dediler. Bir kere haddini bil. Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler bizim kardeşimizdir, komşumuzdur, bir parçamızdır. Kürtlerin korunmasından kasıt, Kürtlere karşı silahlandırdığınız, bölgedeki halka hayatı dar eden PKK/PYD/YPG denen terör örgütüyse, Türkiye bölgede hiçbir terör örgütünün at koşturmasına ve fitne çıkarmasına müsaade etmeyecek" dedi.



Ak Parti Genel Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Burdur İl, İlçe ve Belde Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında konuşan Numan Kurtulmuş, "Gün safları sıklaştırma günüdür. Gün aramızda varsa bir takım farklılıklar onları bütünleştirme günüdür. Türkiye dediğimiz bu coğrafya atalardan aldığımız mirasla birlikte çok şükür bugün yeniden ayağa kalkmış, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye dünyanın göz bebeği ülkelerinden birisi haline gelmiştir" dedi.



'BU COĞRAFYANIN KİLİT TAŞI TÜRKİYE'



Numan Kurtulmuş, "İçinde bulunduğumuz coğrafya, Ortadoğu coğrafyası, Balkanlar ve Kafkaslar dünya devletlerinin at koşturduğu, kendi hesaplarını bir şekilde gerçekleştirmek için bölge halklarına, bu bölgeyi zindan haline getirdiği bir hal almıştır. İşte Ortadoğu'yu görüyorsunuz. Suriye paramparça bir hale geldi. Irak, Yemen, Libya parçalandı. Ortadoğu coğrafyasında Türkler, Kürtler, Türkmenler, Ezidiler, Sünniler, Şiiler, hepsi büyük bir sıkıntının içerisinde. Bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye. Türkiye ayakta olursa, Türkiye güçlü olursa bu coğrafyanın halkları da mutlu, mesut, müreffeh şekilde yaşar. Türkiye yeniden büyük bir ülke haline gelirse, bu coğrafyada hakkaniyet ve adalet yeniden tesis edilir. Bu coğrafyada insanlar hangi etnik kökenden olursa olsun başları dik, geleceğe ümitle bakar hale gelir. İşte sadece Türkiye'nin değil, sadece bu coğrafyanın değil mazlum milletlerin gözünün içine baktığı ülke Türkiye'dir" diye konuştu.



'DAHA DA GÜÇLÜ OLACAĞIZ'



Ak Parti'nin güçlü olmak zorunda olduğuna işaret eden Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Ortadoğu'da oynanan oyunları görüyorsunuz. İsterler ki Türkiye 25 milyon dolar için el avuç açan bir ülke olsun IMF'nin karşısında. İsterler ki Türkiye, Ortadoğu'da oynanan oyunlara seyirci kalsın. İsterler ki Türkiye dünya egemenlerinin 'şurada dur' dediği yerde duran bir emir kulu olsun. Hayır öyle olmayacak. Biz Osmanlı'nın, Selçuklu'nun torunları olan bir millet olarak, dünya mazlumlarının ümit bağladığı bir ülke olarak güçlü olacağız, büyük olacağız. Daha da güçlü olacağız."



'BİR KERE HADDİNİ BİL'



Ortadoğu'nun teröristler için cennet haline getirildiğini vurgulayan Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Kim bu DAEŞ? 80 bin militanı oldu bir anda. 80 bin militanı bir şekilde organize ettiler ve ellerine dünyanın en pahalı silahlarını verdiler. Bir hafta içerisinde Suriye'nin en batısından Musul'a kadar gittiler. Takır takır şehirleri aldılar. Arkasındaki akılların kim olduğunu biliyoruz. Arkasında kimin lojistik destekleri, kimlerin silah, kimlerin istihbarat destekleri olduğunu biliyoruz. PYD/YPG bilir miydiniz böyle bir isim? Bilmezdiniz. PYD/YPG'yi ortaya çıkaranlar, bunlara silah verenler şimdi yüksek perdeden Türkiye'ye bir şeyler söylemeye çalışıyor. Son birkaç gündür fark ediyorsunuz. Diyor ki Amerika başkanı 'Biz Suriye'den çıkacağız.' Arkasından Pentagon diyor ki 'Hop nasıl çıkıyorsun.' Bunun üzerine Amerikan Başkanı sözünü geri alıyor. Sonra ulusal güvenlik danışmanı, dışişleri bakanı konuşmaya başladı. En sonunda ağızlarındaki baklayı çıkardılar. 'Biz Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin, Türkler tarafından öldürülmesine mani olmak istiyoruz' dediler. Bir kere haddini bil. Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler bizim kardeşimizdir, komşumuzdur, bir parçamızdır. Bu coğrafyadaki Kürtleri korumak istiyorsan Irak'taki Kürt kardeşlerimizin de Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin de İran'daki Kürt kardeşlerimizin de hepsinin koruyucusu, kollayıcısı, yol arkadaşı bu aziz millettir, Türk milletidir. Bundan hiç endişe etmesinler. Ancak dilinizin altındaki bakla başka bir şeyi ifade ediyorsa orada biraz durun. Kürtlerin korunmasından kasıt, Kürtlere karşı silahlandırdığınız, bölgedeki halka hayatı dar eden PKK/PYD/YPG denen terör örgütüyse, Türkiye bölgede hiçbir terör örgütünün at koşturmasına ve fitne çıkarmasına müsaade etmeyecek."



Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bu oyunların bozulması için Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye olmasaydı bu oyunun şimdiye kadar başka noktalara geleceğini de söyledi.



ADAYLAR TANITILDI



Konuşmasının ardından Numan Kurtulmuş, başta Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt olmak üzere ilçe belediye başkan adayları Ağlasun'da Ali Ulusoy, Altınyayla'da Ahmet Serttaş, Bucak'ta Emrullah Ünal, Çavdır'da Mustafa Uysal, Çeltikçi'de Rıza Yanar, Gölhisar'da İbrahim Sertbaş, Kemer'de İsmail Özay, Karamanlı'da Fatih Selimoğlu, Tefenni'de Süleyman Başer, Yeşilova'da İsmail Kavla, Bucak Kocaaliler beldesinde İsmail Durmaz (mevcut), Bucak Kızılkaya beldesinde Canan Atasoy (mevcut), Çavdır Söğüt beldesinde Salih Yavuz (mevcut) ve Gölhisar Yusufça'da Bayram Gülmez'i sahneye davet ederek, tanıttı.



Numan Kurtulmuş'un salona girişi



Salondan detay



Numan Kurtulmuş'un konuşması



Adayların sahneye çağrılması



Adaylar ve eşleriyle toplu görüntü



05.21"



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



Eskişehir'de boş arazide kadın cesedi bulundu



ESKİŞEHİR'de yol kenarındaki boş arazide kadın cesedi bulundu.



Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi Orçun Sokak'ta aracını yol kenarına park etmek isteyen bir kişi, boş arazide, karlar üzerinde hareketsiz şekilde yatan bir kadını fark ederek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan ve kimliği henüz belirlenemeyen 25 yaşlarındaki kadının öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



-Olay yerinden



-Polis ekipleri inceleme yaparken



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/ DHA



Beyaza bürünen Safranbolu, havadan görüntülendi



KARABÜK'ün Osmanlı'dan kalan mimarisiyle ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan kentin tarihi yapıları, drone ile havadan görüntülendi.



Karabük'te 2 gündür kar yağışı etkili olurken, UNESCO Dünya Miras Kenti olan Safranbolu, beyaz örtüyle kaplandı. Safranbolu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce drone ile havadan çekilen görüntülerde, Safranbolu manzarasının güzelliği dikkat çekti. Binlerce turistin ziyaret ettiği kentteki tarihi konak, cami, saat kulesi ve evlerin beyaza büründüğü görüldü. Koreli turistler, ilçeye hakim olan Hıdırlık Tepesi'nden beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapıların güzelliğini izledi. Hatıra fotoğrafı çektiren ve kartopu da oynayan turistler, büyük mutluluk yaşadı.



-Beyaza bürünen Safranbolu'nun havadan görüntülenmesi(Drone)



-Kartopu oynayan Koreli turistlerin havadan görüntülenmesi



Süre: (03.45) Boyutu: (461 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU/Karabük,



Troya, 531 bin 530 ziyaretçiyle rekor kırdı



ÇANAKKALE merkez'e bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nde, 2018 yılında 531 bin 530 ziyaretçi sayısıyla son 10 yılın rekoru kırıldı.



UNESCO'nun 1998 yılında 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan, 10 yıl süren savaşlar, yangınlar ve depremlerle defalarca kez yıkılıp yeniden kurulan Troya Ören Yeri, Çanakkale'nin turizmdeki lokomotifi olmaya devam ediyor. Ören yeri, 500 bini geçen yıllık ziyaretçi sayısı ortalamasıyla hem Çanakkale, hem de Türkiye için çok önemli bir destinasyon merkezi olurken, dünyanın farklı ülkelerinden pek çok turistin ilgisini çekiyor.



TROYA ÖREN YERİNDE ZİYARETÇİ REKORU KIRILDI



Troya Ören Yeri'ne 2008'de 297 bin 640, 2009'da 315 bin 546, 2010'da 386 bin 79, 2011'de 515 bin 905, 2012'de 506 bin 708, 2013'te 462 bin 900, 2014'te 471 bin 366, 2015'te 491 bin 157, 2016'da 242 bin 27, 2017'de 329 bin 258 kişi ziyaret etti. 2018 Troya Yılı olması sebebiyle ziyaretçi akınına uğrayan Troya Ören Yeri'nde, geçen yıl ise 531 bin 530 ziyaretçi sayısıyla son 10 yılın rekoru kırıldı.



Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 2018 Troya Yılı ile birlikte Ören Yeri'nin son 10 yılın ziyaretçi rekorunu kırdığını belirterek, "Troya Ören Yeri'nin ardından 2'nci sırada 151 bin 20 ziyaretçi sayısıyla Assos Ören Yeri, 3'üncü sırada ise 9 bin 752 ziyaretçi sayısıyla Apollon Smintheus Ören Yeri yer aldı. Yeni yapılan Troya Müzemiz, 2018 Troya Yılı'nın en önemli projesiydi. Müzemiz 10 Ekim'de açıldı. İlk 10 gün ücretsizdi. 20 Ekim'den 2018 yılının son gününe kadar ziyaret eden kişi sayısı ise, 11 bin 47 oldu. Troya Müzemiz hem Milli Parkı, hem de Troas bölgesini tanıtmış olacak" dedi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Troya Müzesi ve Troya Ören Yeri'ne giriş ücretinin 35 TL, Assos Ören Yeri'ne giriş ücretinin 15 TL ve Apollon Smintheus Ören Yeri'ne giriş ücretinin ise 6 TL olduğunu söyledi. Yakın zamanda ziyarete açılan Troya Müzesi'nin ise ilerleyen yıllarda Çanakkale turizmine önemli katkısı olacağını sözlerine ekledi.



-Troya Ören Yeri'nin drone ile çekilmiş arşiv görüntüsü.



-Troya Ören Yerine ziyaretçi arşiv görüntüsü.



-İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz arşiv görüntüsü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



Öğrencilerden mahkumlara kitap



BURSA'nın İnegöl ilçesinde eğitim veren Vehbi Koç ilkokulunun öğrencileri 30 ilin okullarının yanı sıra cezaevinde yatan mahkumlar için düzenledikleri kampanya başarıyla devam ediyor. 81 ildeki ihtiyaç sahibi okulların öğrencilerine kitap kampanyasını başlatan öğrenciler, şu ana kadar 30 ilin öğrencilerine 3 bin kitap gönderdiler. Bu gün ise Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkümlara 250 kitap gönderdiler.



Vehbi Koç İlkokulu'nda görevli öğretmen Selma Küçük, kendisi gibi her yaştan insana okuma alışkanlığı aşılamak için 'Kalpten kalbe giden yoldur' isimli projeyi hayata geçirdi.



Büyük ilgi gören projeyle evlerde kitaplıklarda bulunan kitaplar, ihtiyaç sahibi köy okullarına ulaştırılıyor. Bu zamana kadar 81 ildeki köy okulları taranırken; ihtiyaç sahibi 30 ildeki köy okullarına 3 bine yakın kitap gönderildi. 3-K sınıf öğretmeni olan Küçük'ün yürüttüğü projede son olarak kitaplar Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkümlar için oluşturulan kütüphane için toplandı.



'Kalpten kalbe giden yoldur' isimli projedeki hedeflerinden söz eden Selma Küçük, "Yürüttüğüm projemde özendirici ve farkındalık oluşturan çalışmalarla başta öğrenciler olmak üzere her yaştan insana okuma alışkanlığı kazandırmayı, kitap aracılığıyla insanlar arasında paylaşma, yardımlaşma ve hediyeleşme değerlerini pekiştirmeyi hedefliyorum. Okuldaki velilerimizden ve ilçe halkımızdan temin ettiğimiz evlerindeki okunmuş durumda olan hikaye, masal ve ansiklopedileri 81 ilimizin köy okullarına ulaştırıyoruz."



"Bugüne kadar 30 ilimizin birer köy okuluna ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu okullarımıza 3 bine yakın kitap gönderdik. Bu proje dahilinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkümların topluma kazandırılması açısından cezaevinde bulunan kütüphanedeki kitap sayısını zenginleştirmek için başlattıkları kampanyaya 254 kitap ve 13 ansiklopediyle destek veriyoruz. İlçe esnaflarımızdan Mustafa Şiren'in destekleriyle kitaplarımız temin edilmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.



Okul Müdürü Mevlüt bilgin ise "Vehbi Koç İlkokulunda okumaya dair etkinliklerimiz çeşitli farkındalıklarla devam etmektedir. Bu anlamda öğretmenlerimizin, velililerimizin, personelimiz ile öğrencilerimizin yoğun ve destekleri bizleri daha çok çalışma azmimizi arttırmakta, 'Bir adım önce, bir adım önde' vizyonumuza yakışanı yapmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bu anlamda projeyi yürüten öğretmenime, değerli esnafımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



-genel görüntü



-öğretmen açıklama



-detaylar



HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



