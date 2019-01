Dha Yurt Bülteni -16

1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonu denizle buluştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, deniz içerisine batırılacak kule kesonlarının kuru havuzdaki inşaatı tamamlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonu denizle buluştu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, deniz içerisine batırılacak kule kesonlarının kuru havuzdaki inşaatı tamamlandı. Asya yakasındaki kulenin ayağını oluşturacak 74 metre genişliğinde, 83 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 50 bin ton ağırlığındaki kule kesonu, römorkörler tarafından çekilerek, denizle buluşturuldu. O anlar drone ile görüntülendi. Keson temelinin, kuru havuzdan ıslak havuza alınması çalışması yaklaşık 18 saatte tamamlanacak.



1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında önemli bir aşamaya geçildi. Avrupa ve Asya yakalarında köprünün kule ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2,5 metre olan toplam 368 demir kazık çakıldı. Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü sınırları içerisindeki şantiyede bulunan kuru havuzda yapılan kule keson temellerinin inşaatı da tamamlandı. Asya yakasındaki kule ayağana ait keson temeli, bugün saat 06.00 sıralarında başlatılan çalışmayla, içi su doldurulan kuru havuzdan römorkörler tarafından çekilerek, denizle buluşturuldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-9 ve Kurtarma-10 römorkörlerinin çektiği keson temeline Fairplay-31 ve Bugsier-30 adlı römorkörleri de yönlendirmede destek oluyor. 74 metre genişliği, 83 metre uzunluğu, 20 metre yüksekliği ve 50 bin ton ağırlığıyla neredeyse bir futbol sahası büyüklüğündeki keson temelinin, aynı şantiye içinde bulunan yaklaşık 400 metre mesafedeki ıslak havuza alınması çalışması, yaklaşık 18 saatte tamamlanacak.



AVRUPA YAKASINA AIT KESON TEMELİ CUMA GÜNÜ TAŞINACAK



1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağının temelini oluşturacak diğer kesonun yüzdürülmesi işlemi ise Cuma günü yapılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü kule keson temelinin kuru havuzdan ıslak havuza geçiş törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor. İki keson, ıslak havuzdaki çalışması tamamlandıktan sonra deniz içerisine çakılan kazıkların üzerine konulmasıyla, köprünün temeli tamamlanmış olacak. Bu tarihten itibaren de asma köprüsünün kuleleri yükselmeye başlayacak.



PROJENİN TOPLAM UZUNLUĞU 101 KİLOMETRE



Karayolları Genel Müdürlüğü'nce, 26 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyol projesi kapsamındaki, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Malkara-Çanakkale otoyolu kesimi yap- işlet- devret projesi ihalesini, yapım ve işletme süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün teklif veren Limak-Yapı Merkezi-SK-Daelim Ortak Girişim Grubu kazanmıştı. 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere, toplam 101 kilometrelik bölümü kapsayan proje, Malkara'nın güneyinden, Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek, Evreşe'nin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na ulaşacak. Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya yakasına geçecek.



31 Mart 2017 tarihinde yapımına başlanan Malkara-Çanakkale otoyolu, İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak. Proje ile Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanacak. Bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.



MARMARA'YI EGE'YE BAĞLAYACAK



Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.



DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK



1915 Çanakkale Köprüsü; 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülen köprü, 2x 3 trafik şeritli olacak. Köprü tabliyesinin yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülmekte olup, tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli, yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında; 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.



1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



Keson temellerinden görüntüler.



Keson temelinin romörkör tarafından kuru havuzdan denize çekilmesinden görüntü.



Şantiyedeki işçilerden görüntü.



Burak Gezin'in anonsları.



Drone görüntüleri.



Haber-Kamlera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



===============



Erdemli'de heyelan ve taşkın



Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerdeki karın yoğun yağışla birlikte erimesi sonucu Lemas Çayı taştı. Narenciye bahçesi ve seralar su altında kaldı. Sarıyer Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle ise 70 dönüm narenciye bahçesi zarar gördü.



Erdemli ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Sarıyer Mahallesi Bağlık mevkiinde yağın karın ardından etkili olan yağmurla birlikte heyelan meydana geldi. Akan çamur ve toprak, Sarıyer-Hacıhalil Arpaç mahallelerinin bağlantı yolunun kapanmasına neden oldu. Heyelan bölgesinde bulunan 70 dönüm portakal ve limon bahçesi de zarar gördü.



Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Şahin, sabah saatlerinde bu yana toprak kaymasının devam ettiğini belirterek, "Heyelan nedeniyle 70- 80 dönümlük bir alan şu anda kayıp geliyor. Eğer yağmur devam ederse, toprak kaymaya devam edecek. Bununla birlikte zarar daha da artacak" dedi.



LEMAN ÇAYI TAŞTI



Bu arada, Lemas Çayı'nda taşkın yaşandı. Taşkın nedeni ile çay çevresinde narenciye bahçelerini, seraları, yazlık site ve tesisleri su bastı. Yağmurla birlikte yaşanan fırtınada ise binaların üzerinde bulunan güneş enerjilerine zarar verdi, bazı işyeri ve evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.



Görüntü Dökümü



------------



Sahilde dalga görüntüsü



İş makinesi çalışırken



Heyelan olan bölge



Heyelan nedeniyle kapanan yol



Aşırı yağış nedeniyle su basan apartman



Su basan apartmandan Meski aracı su çekmesi



Heyelanın olduğu bölgede zarar gören narenciye bahçesi



Erdemli ziraat odası Başkanı Rasim şahin açıklama



SÜRE: 1'45" BOYUT: 130 MB



Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),



=============



Tarihi camiye giren hırsız imamın cübbesini çaldı



Bursa'da, tarihi Kayhan Camisi'ne giren hırsız, imamın cübbesini ve tespihlerini çaldı. Olay anı camide bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin kimliğini belirleyerek gözaltına aldığı İsa K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.



Olay merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Kayhan Camisi'nde meydana geldi. Camide görevli imam Erdoğan Metin, öğle namazını kıldırmak için cübbesini koyduğu dolaptan almak istedi. Cübbeyi bulamayan imam Metin, durumdan şüphelenip, güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda 35-40 yaşlarında bir kişinin camiden elinde bir poşetle çıktığını gören imam, olayı polis ekiplerine iletti. Konuyla ilgili ihbarı değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camiye ait güvenlik kamerasından kimliğini belirledikleri şüphelinin İsa K. olduğunu tespit etti. Ekipler, İsa K.'yi gözaltına alırken, çalınan cübbeyi cami görevlilerine teslim etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen İsa K. akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesi ile serbest bırakıldı.



'CAMİDE BÖYLE BİR OLAYIN YAŞANMASI HOŞ DEĞİL'



Yaşanan olayla ilgili konuşan cami imamı Metin, "Yaklaşık 10 gün önce hırsız kapıdan giriyor. Dolabımızda bulunan cübbeyi ve tespihleri alıyor ve poşete dolduruyor. Açık olan kapıdan çıkıyor. Namaz vaktinin dışında olan bir hadise. Bu gibi hadiselerin Allah'ın evinde, ibadethanelerimizden olması hoş bir durum değil. Duyarlı olmamız gerekiyor. Tasvip etmiyoruz. Yaşanan olaylar bizde infial yaratıyor. Camilerdeki yardım kasaları ve diğer malzemelerin çalınmasını son zamanlarda duyuyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Bu tip olaylara karşı önlem almamız gerekiyor" dedi.



Görüntü Dökümü:



---------



-Hırsızlıktan güvenlik kamerası görüntüleri



-Camiden görüntüler



-Cami imamından görüntüler



-Cami imamı ile röportaj



Süre: 3.57 Boyut: 442 MB



Haber-Kamera: Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA



==================



Mudurnu'daki şato tipi konutların inşaat ve satışına devam izni



Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yalnızca Arap müşterilere satış yapılması ve şato tipi mimarisiyle tepki çeken Burj Al Babas projesi için İstanbul Ticaret Mahkemesi İflas Müdürlüğü'nden alınan izinle inşaat ve satış faaliyetlerinin yeniden başladığı belirtildi. Projenin sahibi Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, "İlgili İflas Müdürlüğünden projelerin inşaat maliyetlerinin tamamlanıp hak sahiplerine teslimi için talebimiz üzerine denetimli olarak şirket ticari faaliyetleri için icra iflas kanunları nezdinde izin verilmiş olup, şirketlerimiz denetimli olarak normal faaliyetlerine devam etmektedir. Bu süre zarfında ticari faaliyetler gereği satış ve inşaat çalışmaları eskiden olduğu gibi devam etmektedir" dedi.



Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında, şato tipindeki villalardan 350'si, inşaat çalışmaları devam ederken, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, geçen Haziran ayında konkordato için başvurdu. Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere neden olan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge sakinlerinin de tepki gösterdiği proje durmuş oldu.



'İSTİNAFTA BOZULACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ'



Tepkilerin odağındaki projeyi gerçekleştiren Sarot Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, mahkemenin verdiği iflas kararıyla ilgili şunları söyledi: "Burj Al Babas projelerimizin içinde yer aldığı firmamız için başta son günlerde artan inşaat maliyetleri, döviz hareketlerindeki dalgalanmalar olmak üzere şirket malvarlıklarını korumak ve hak sahiplerine taahhütlerin teslimi için İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'ne vade planlaması ve borç ödeme yapılandırılması maksadı ile konkordato başvuru yapılmıştır. İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi başvurumuzu kabul etmiş ve 13 Haziran 2018 tarihinde 3 aylık, daha sonra da 2 aylık geçici konkordato ilan etmiştir. Bu süre zarfında mahkemeye sunulan konkordato projesinin ve şirket mali tablolarının denetimini yapmak üzere 3 kişilik hükümet komiseri görevlendirilmiştir. Hükümet komiserleri konkordato sürecinin başarıya ulaşmasının devamı ya da iptaline ilişkin raporu olumsuz bildirince ve bu olumsuz rapora ilişkin itirazlarımızı da mahkeme heyeti dikkate almadan, son duruşmada şirketlerin konkordato kesin süre isteminin iptaline ve şirket mal varlıklarını da korumaya yönelik iflasa hükmetmiştir. Hükümet komiserlerinin şirket merkezine bir kere gelmesi ve proje mahaline hiç gitmeyip inceleme yapmadan şirketin satışa konu villalarının satış gelir projeksiyonunu yapmadan, gayrimenkul değerlemesini yapmadan, şirket mali verilerinde KDV iadesi alacaklarını da rapora yazmadan olumsuz raporu beyan etmiştir. Yine nihai görüş raporunda şirketin borca batıklık durumun olmadığı ve mal varlıkların kat kat üstün olduğu raporda geçmektedir. Kararın istinaf sürecinde bozulacağını öngörüyoruz."



TEMYİZ İÇİN BAŞVURDUK



Mehmet Emin Yerdelen, karara itiraz edilip edilmediği ile ilgili ise "İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nin iflas kararı kesin olmayıp, bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu ile temyiz başvurusunda bulunduk" dedi.



'ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI'



Yerdelen, Burj Al Babas projesinin devam ettiğini belirterek, "İlgili İflas Müdürlüğünden projelerin inşaat maliyetlerinin tamamlanıp, hak sahiplerine teslimi için, talebimiz üzerine, denetimli olarak şirket ticari faaliyetleri için icra iflas kanunları nezdinde izin verilmiş olup, şirketlerimiz denetimli olarak normal faaliyetlerine devam etmektedir. Bu süre zarfında ticari faaliyetler gereği satış ve inşaat çalışmaları eskiden olduğu gibi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



Burj Al Babas projesinde hak sahiplerinden bazılarının tapularını aldığını söyleyen Mehmet Emin Yerdelen, şunları kaydetti:



"Burj Al Babas projesi 732 adet villadan oluşmaktadır. Satış kitlesi olarak Orta Doğu'da Kuveyt merkezli Körfez ülkeleri üzerinde satış pazarlama faaliyetleri yaptık ve hala yapmaya devam etmekteyiz. Burj Al Babas projesinin yaklaşık yarısından fazlasının satışları yapılmış durumdadır. Satışı yapılan villaların hak sahiplerinden bazıları tapularını almış durumdadır. Özellikle mevcut proje mahalinde satışı yapılmış villaların inşaat tamamlanma oranları yaklaşık yüzde 80 civarındadır. Yine proje mahalindeki diğer kaba inşaat seviyesinde olan villalar, satışı yapılmamış ve satışa hazır vaziyettedir. Burj Al Babas projesi villaların başta altyapı, kanalizasyon hattı, sıcak su hattı, soğuk su ve jeotermal su hatlarının tamamına yakını bitti. Enerji nakil hatları tamamlandı. PTT, internet hatlarının tamamına yakını bitti. Yol ve peyzaj projeleri bitip, örnek uygulama yapıldığı aşamalardadır."



Yerdelen, ayrıca, "Halihazırda şirket mali kayıtlarında görünen banka kredi borcu düzenli olarak şirket sahipleri tarafından ödenmekte olup, vadesi gelen ve vadesi gelmeyen çek borçlarının dışında şirketimizin başka borcu yoktur. Burj Al Babas projesine ait çek borçları tahminen 27 milyon TL civarında olup, borcun bir kısmının şirket sahipleri tarafından ödemeleri yapılmıştır" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



(ARŞİV)



-Şato villalarından arşiv görüntü



Haber -Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,-



==================



Hatay'da havaalanı yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor



Hatay'da şiddetli yağış havaalanı yolunu kapanma noktasına getirdi.



Kentte son günlerde etkisini sürdüren yoğun yağışlar Amik Ovası ve havaalanı çevresini göle çevirdi. Yağışlarla birlikte Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi kritik seviyeye ulaşınca baraj kapaklarının da açılmasının ardından havaalanı çevresinde su seviyesi yükselerek, havaalanı yolunda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı. Son 2 gündür devam eden yağışlarla birlikte yolun diğer kısmı da su altında kaldı. Devlet Su İşleri ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun trafiğe kapanmaması için çalışma başlattı. Yolda biriken su tahliye edilirken, çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.



Havaalanı önünden geçen Asi Nehri'nin önemli kaynaklarından olan Karasu Deresi de taşarak Amik Ovası ile aynı seviyeye ulaştı. Derenin havaalanı yolu üzerinde bulunan köprü ile aynı seviyeye yaklaştığı gözlendi.



Görüntü Dökümü



-------



Sular altında kalan Aşağıoba mahallesinden genel



Sular altında kalan tarım işçilerinin çadırlarından genel ve detay



Hatay Havaalanı girişinden genel



Havaalanı önünde bulunan köprüden genel görüntü



Taşarak Amik Ovası ile aynı seviyeye gelen Karasu Deresi'nden genel görüntü



Havaalanı yolunda trafik



Havaalanı yolunda ekiplerin yaptığı çalışmalardan genel ve detaylar



Havaalanı yolunun kapanan şeridi



Havaalanı yolu ile aynı seviyeye gelen sular



SÜRE: 01'21" BOYUT: 152 MB



Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY



=================



Kilis'in 50 yıllık su sorunu çözüldü



KİLİS'e içme suyu sağlayacak olan Afrın Barajı'nda su tutulmaya başlandı. Barajın devreye girmesiyle kentin 50 yıllık su sorununun çözüldüğü belirtildi.



Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Devlet Şu İşleri 20'nci Bölge Müdürü Sadullah Seven ile birlikte Afrin Barajı'nda incelemelerde bulundu. Kara, burada gelinen süreçle ilgili bilgi aldı. Hasan Kara, Kilis açısından tarihi bir ana tanıklık ettiklerini ifade ederek, "Afrin Barajı bitti ve su tutulmaya başlandı. Bir hafta gibi kısa sürede 10 milyon metreküp su birikti. Kilis'in içme suyu problemi artık tarihe kavuşmuştur" dedi.



Afrin Barajı projesinin 400 milyon liraya mal olduğunu vurgulayan Başkan Kara, "Yıllardır bitmesi beklenen proje, Kilis'in özel durumundan dolayı Cumhurbaşkanımızın özel desteğiyle 2 yıl gibi kısa sürede bitirilmiş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bu proje alkışlanacak ve tarihe not düşülecek bir çalışmadırö diye konuştu.



Kara, barajın tamamlanmasıyla Kilis'in 500 yıllık su sorunun çözüldüğünü sözlerine ekledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Afrİn barajından görüntüler



Belediye Başkanı Hasan Kara'nın konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 316 MB



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



=================



Faslı genç, polisi alarma geçirdi



MERSİN'in Anamur ilçesinde bir işyerinin önünde naylon üzerinde sabahlayan Fas uyruklu Murat Defni (33) polisi alarma geçirdi.



Fas'tan Türkiye'ye iş bulma umuduyla gelen Murat Defni, kışın dondurucu soğuğunda bir işyerinin önüne serdiği naylon üzerinde sabahladı. Defni'nin durumundan şüphelenen bazı vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polisler Defni'nin pasaportunu inceledi. Yapılan GBT sorgusunda temiz çıkan Defni'nin pasaportu iade edildi. Defni, daha sonra Adana'ya gitmek üzere Anamur Otogarı'na geldi. Defni'nin ayağında ayakkabı olmadığını gören vatandaşlar, sıcak su, çorba ve çay ikramında bulundu.



Görüntü Dökümü



------------------------



Fas'lı turist toparlanmaya çalışırken



Polisler pasaportu incelemesi



-Vatandaşlar ve polisler olay yerinde



Faslı turist caddede yürümesi



Vatandaşlar Röp.



Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 03'00" BOYUT: 120 MB



Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),



==============



Parktaki kameriyeyi ısınmak için kırıp, yaktılar



Diyarbakır'da kimlikleri belirsiz kişiler, parkta bulunan tahta kameriyeyi ısınmak için kırıp, kullanılamaz hale getirdi. Polis, kameriyeyi ateşe veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, dün gece Yenişehir Belediyesi'ne ait fidanlık alanı olarak bilenen parkta meydana geldi. Kimlikleri belirsiz kişiler, tahta kameriyeyi ısınmak için kırıp, parçalarını ateşe verdi. Sabah parka gelenler parçalanmış kameriyeyi görünce durumu polis ve belediyeye bildirdi. Parka gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



--------------



Oyun parkından görüntü



Tahrip edilen kameriye



Tahrip edilen kameriye yanan yerleri



Ateş yakılan yer



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 93 MB



Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

