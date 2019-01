Dha Yurt Bülteni-16

Çifte cinayetin zanlısı, 3'üncü cinayeti cezaevinde itiraf ettiKAYSERİ'de, 2014 yılında kahvehane sahibi Hüseyin Ekemen'i, geçtiğimiz hafta da komşusu Ufuk Akhan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Orhan Gökçek 'in (32), 16 Şubat 2007'de öldürülen Şahin Metiner'in de katili zanlısı olduğu ortaya çıktı. Cezaevinde cinayeti itiraf eden Gökçek, olay yerinde yapılan keşifte Metiner'i nasıl öldürdüğünü anlattı. Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde oturan ve davranış bozukluğu tedavisi gören Orhan Gökçek, iddiaya göre geçtiğimiz hafta oğluyla arkadaşlık yapmasını istemeyen komşusu Zeliha Ü.'nün gece yarısı evine gidip, zile bastı. Paniğe kapılan kadının yardım istemesi üzerine elinde bir tüfekle gelen Ufuk Akhan, çıkan tartışmada Orhan Gökçek tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Gözaltına alınan Orhan Gökçek, polisteki sorgusunda 2014 yılında aynı mahallede bıçaklanarak öldürülen kahvehane sahibi Hüseyin Ekemen'i de kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Gökçek, Hüseyin Ekemen'i kendisine yan baktığı için öldürdüğü söyledi.CEZAEVİNDE 3'ÜNCÜ CİNAYETİ İTİRAF ETTİSevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konulan Orhan Gökçek'in, 16 Şubat 2007 tarihinde Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu Sokak'ta boğazından ve sırtından bıçaklanarak öldürülen Şahin Metiner'in de katil zanlısı olduğu ortaya çıktı. Cezaevinde cinayeti itiraf eden Gökçek, yapılan sorgusunda Şahin Metiner'i, kız kardeşi ile ilgili dedikodu çıkardığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi. Gökçek'e bugün Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde keşif yaptırıldı. Gökçek, keşifte Metiner'i nasıl öldürdüğünü anlattı. Orhan Gökçek, yapılan keşfin ardından Bünyan Cezaevi'ne geri gönderildi.Karı-koca dolandırıcılıktan gözaltına alındı (EK)TUTUKLANDIKAYSERİ'de 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla gözaltına alınan A.D., tutuklanırken, eşi H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ticari amaçla verilen çeklerin ödenmesini durdurarak, sahte mahkeme evrakı düzenleyen A.D. ve eşi H.D. için polis operasyon yaptı. Gözaltına alınan A.D., sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.KAYSERİ,=============== Büyük Menderes Nehri 'ne düşen adam bulunamadıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken Büyük Menderes Nehri 'ne düşerek kaybolduğu belirtilen Tuncay Asar (59) için 5'nci günde yapılan arama kurtarma çalışmalarından da bir sonuç alınamadı.Nazilli'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Tuncay Asar, geçen cumartesi akşamı, arkadaşı Adem Balcı ile bir restorana gitti. İki arkadaş, burada içki içip, eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Akçay Mevkii'nden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde, Asar otomobili durdurup, indi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için nehrin kenarına giden Asar, aldığı alkolün de etkisiyle, suya düştü. Suda çırpınan Asar'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Balcı, karanlıkta suda kaybolan Asar'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Balcı, yakındaki bir restoranın çalışanları tarafından sudan çıkartıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Balcı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ile Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde arama kurtarma çalışması başlattı.ULAŞILAMADIJandarma ve polis dalgıçları, 5'nci gün olan bugün de bölgede arama kurtarma çalışması yaptı. Konya 'dan gelen sualtı dalgıç polisleri ve Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 10 kişilik sualtı timi Büyük Menderes Nehrini taradı. Yenipazar 'ın Donduran Köprüsü'nde de dalgıç polisler arama yaptı. Ancak 5'nci günde de olumlu bir sonuç çıkmadı.Hatay 'da sular altında kalan mahallede çalışmalar sürüyorHATAY'da etkili olan sağanak yağışlar ve açılan baraj kapakları nedeniyle kurulan toprak setin yıkılmasının ardından sular altında kalan Aşağıoba Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Ekipler bentin yeniden yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.Hatay'ın merkez Antakya ilçesi kırsalında Amik Ovası üzerinde bulunan Aşağıoba Mahallesi, yaşanan sağanak yağışlar ve su seviyesinin bara işletme sınırının üzerine çıkmasının ardından baraj kapaklarının açılmasıyla sular altında kaldı. Mahalle sakinlerinin ovada biriken suların geldiği noktaya kurdukları bentin yıkılmasıyla mahallede bulunan ev ve ahırlar sular altında kaldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar kendi imkanları ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını tahliye ederek telef olmaktan kurtardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi 'ne bağlı ekipler de bölgede yeniden bent kurarak sel sularının mahalleye girişini engellemek için çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Huriye Önal, "Her taraf suyun içinde, gölün içinde kaldım, bir yere kıpırdayamıyorum. Sel aniden bastı. Evde içerde yaşlı insanlar var, ne yapacağımı şaşırdım. Hükümetimizden, devletimizden bir medet umuyorumö dedi.SUYUN ŞİDDETİYLE BAŞ EDEMİYORUZMahalle sakinlerinden evi sular altında kalan Ali Açık ise kaç günden beri sular içinde yüzdüklerini belirterek, "Allah'tan gelen bir felaket inşallah bunun üstesinden geleceğiz. Sağ olsun yetkililer, bütün kepçelerimiz çalışıyor. Ne kadar önlem alınsa da tabi ki suyun şiddetiyle baş edemiyoruz" diye konuştu.Lüks motoryata Bodrum 'da yakıt ikmaliBODRUM'a gelen 'Dream' isimli lüks motoryat, 255 bin litre yakıt ikmali için iskeleye yanaştı. Malta bayraklı lüks motoryat, bu sabah saatlerinde, Bodrum'un Paşatarlası mevkisinde bulunan gemi yanaşma iskelesine demir attı. 106 metre uzunluğundaki motoryata, 8 tankerle 255 bin litre akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı. Yakıt ikmalinin akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, motoryatın daha sonra Yunan adalarına hareket edeceği öğrenildi. 1997 yılında Türkiye 'de üretildiği öğrenilen lüks motoryatın ilk olarak yolcu gemisi olarak kullanıldığı, daha sonra yapılan tamir ve modernizasyon işlemlerinin ardından lüks motoryata dönüştürüldüğü öğrenildi.