Dha Yurt Bülteni - 16

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 21 terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 21 terörist etkisiz hale getirildi







MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada; Irak kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak tarihlerinde hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, "Hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.



Haber: ANKARA,



==================



PARKTA HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE CİNAYET







İZMİT kent merkezindeki parkta, S.E., para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı Birol Kırşan'ı (50) çevredekilerin gözü önünde tabancayla vurdu. Kırşan hastaneye götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti.



İzmit Ömerağa Mahallesi Yenicuma Camii önündeki parkta, aralarında para anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan S.E. ve Birol Kırşan, karşılaşınca, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.E., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, çevredekilerin gözü önünde Birol Kırşan'a 2 el ateşledi. Göğsünden vurulan Kırşan, kanlar içersinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen polis, çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ağır yaralı Kırşan'a ilk müdaheleyi yaptı. Çevredekiler ile namaz kılmak için yakındaki camiye gelenlerin meraklı gözlerle izlediği müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenilen Birol Kırşan, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan S.E. ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------



-Olay yerinden görüntüler



-Ağır yaralanan Birol Kırşan'ın görüntüsü



-Yaralının ambulansa taşınması



-Polisin bölgedeki çalışmaları



-Detay



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================================



Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu müdürü ve infaz koruma memurlarına suç duyurusu







ANKARA Barosu'nca 21 Aralık'ta Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan ve çocuk hükümlü ile bazı infaz koruma memurlarının yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili cezaevi müdürü ve infaz koruma memurları hakkında, 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Erinç Sağkan, olayda yaralanan çocuklarla görüştürülmediklerini ve sağlık durumlarının nasıl olduğunu öğrenemediklerini söyledi.



Ankara Barosu Başkanı avukat Erinç Sağkan, 21 Aralık'ta Sincan Çocuk Kapalı İnfaz Kurumu'nda yaşanan olaylarla ilgili tespitlerin yapılması, çocukların haklarının korunabilmesi için cezaevine giden avukatların olaya karışan çocuklar ile görüştürülmediklerini söyledi. Erinç Sağkan, cezaevinin çocuk koğuşunda birtakım olaylar olduğunu 21 Aralık'ta basından öğrendiklerini, Ankara Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak cezaevine gittiklerini; ancak Ceza İnfaz Kurumu içine alınmadıklarını kaydetti.



'HÜKÜMLÜ GÖRÜŞÜNDE YASAL HAKKIMIZ VAR'



Ertesi gün tekrar gittiklerinde yine çocuklarla görüşemediklerini aktaran Erinç Sağkan, "Yasal olarak bizim tutuklu ve hükümlü görüşünde hakkımız var; ancak arkadaşlarımız kimseyle görüştürülmedi. Bu arada başka çocuk hükümlülerden olayın C-6 koğuşunda yaşandığını öğrendik. Bu koğuşta kalan 2 kardeşten 1'ine hücre cezası verildiği, bu çocuğun koğuştun çıkarılmak istenilmesine çocuk hükümlülerin tepki göstermesi üzerine arbede yaşandığı bilgisini aldık. Ancak bu çocuğun alınmasının ardından infaz koruma memurlarının tekrar içeri girerek, çocukları darbettikleri yönünde çocukların şikayeti olduğunu da öğrendik" dedi.



'SAĞLIK DURUMLARINI BİLEMİYORUZ'



Bu bilgiler üzerine ısrarla çocuklarla görüşmek istediklerini, kurum müdürüyle de görüşerek, bu taleplerini ilettiklerini anlatan Sağkan, "Ancak meslektaşlarımız hiçbir şekilde çocuklarla görüştürülmedi. Aradan birkaç gün geçti, arkadaşlarımız tekrar çocuklarla görüşmek için cezaevine gitti. Çocukların tedavilerinin yapılıp, yapılmadığını ve olayın aslının ne olduğunu öğrenmek istediler. Arkadaşlarımız aynı tutumla karşılaşarak, çocuklarla görüşmeleri engellendi. Biz, aradan geçen onca zamana rağmen bu çocukların sağlık durumlarının nasıl olduğunu bilemiyoruz. Tam olarak neler olduğunu öğrenemediğimiz için maalesef kamuoyuna da bu anlamda bilgi veremiyoruz" diye konuştu.



'CİDDİ ŞÜPHE UYANDIRMAKTA'



Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin, çocuğun üstün menfaatini her şeyin üzerinde tuttuğunu ve Ankara Barosu olarak bunu çok önemsediklerini belirten Sağkan, "Çocuklarla görüşülmesi konusunda zorluk çıkarmayı bırakın, 'Gelin sizler görüşün' demesi gerektiği halde ısrarla bu çocukların avukatlarla görüştürülmemesi ciddi anlamda şüphe uyandırmaktadır" dedi.



Avukat Erinç Sağkan, uğraşlara rağmen çocuklarla görüşemeyince Sincan Çocuk Kapalı İnfaz Kurumu müdürü ve infaz koruma memurları hakkında, 'görevi kötüye kullanmak'tan savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Sağkan, olay nedeniyle infaz koruma memurlarının çocuklardan, çocukların da infaz koruma memurları hakkında şikayetçi olduklarını ve bu nedenle soruşturma yürütüldüğü bilgisini edindiklerini de sözlerine ekledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------



-Avukat Erinç Sağkan'ın açıklaması



Haber-Kamera: Özkan ARSLAN/ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



Plastik bidon içinde bebek cesedi bulundu



DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde plastik bidon içinde araziye atılmış bebek cesedi bulundu. Göbeğindeki klipsten hastanede doğduğu belirlenen ve en az 3 ay önce öldüğü sanılan bebeğin cinsiyeti, cesedin çürümüş olması nedeniyle belirlenemedi. Bebeğin ölüm nedeni ise otopsi ile ortaya çıkacak. Jandarma, bebeğin annesi ile cesedini araziye atanları belirlemek için çalışma başlattı.



Bugün saat 11.00 sıralarında Yakayurt Mahallesi yakınındaki arıtma tesisi yanında bulunan tarla kenarında sürü otlatan çobanlar, bir plastik bidon içinde bebek cesedi olduğunu farketti. Durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Sarayköy İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi de bebeğin cesedinin bulunduğu yerde delil araması yaptı. Yapılan incelemelerin ardından bebek cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Prematüre olarak dünyaya geldiği sanılan bebeğin en az 3 ay önce yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Göbek bağındaki klipsten hastanede doğduğu belirlenen bebeğin annesi ile araziye atanların tespiti için çalışma başlatıldı. Bebeğin cinsiyeti, çürüdüğü için belirlenemedi.







Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR



=======================



Altun: Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi istikrarı Türkiye'nin öncelikleri (2)



ALTUN, EL CEZİRE'YE MAKALE YAZDI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, El Cezire haber sitesi için makale kaleme aldı. Altun, Suriye iç savaşı, Obama yönetiminin 2015 yılında DEAŞ terör örgütüyle mücadelede YPG'yi taşeron olarak kullanma kararından itibaren Türkiye-ABD ilişkilerinde temel anlaşmazlık alanı olduğunu söyledi. Obama'nın Suriye'deki DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmak için seçtiği yolun Türkiye'yi üç sebeple endişelendirdiğini vurgulayan Altun, şöyle dedi:



"Öncelikle YPG, 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de en az 40 bin insanı katleden PKK terör örgütünün Suriye koludur. Washington, Türkiye'ye doğrudan tehdit oluşturan bu örgütü eğitip donatarak NATO müttefikinin güvenlik endişelerini ciddiye almadığı mesajını verdi. İlaveten ABD, YPG gibi bir terör örgütüne destek vererek farkında olmadan bölgede faaliyet gösteren ılımlı Özgür Suriye Ordusu gibi meşru aktörler ile yasadışı unsurlar arasındaki çizgiyi flulaştırdı. Son olarak, ABD'nin uyguladığı plan stratejik anlamda hatalıydı. Zira Washington, sürecin hiçbir aşamasında aşırı sol, sosyalist bir ideolojiye bağlı olan YPG'nin sadakatinden emin olamadı. Bu sebeplerle, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Amerikan askerlerini Suriye'den çekme ve ülkesinin YPG terör örgütüyle işbirliğini sonlandırma kararı, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılanmıştır."



'3 TEMEL YANILGI'



Öte yandan Trump yönetiminin kimi kesimler tarafından büyük bir hata yapmakla ve ABD'nin Suriye sahasındaki kazanımlarını geri çevirmekle itham edildiğini gördüklerini ifade eden Altun, şöyle devam etti:



"Trump yönetiminin Suriye'den çekilme kararına yönelik eleştiriler, üç temel yanılgının üzerine inşa ediliyor. Bunlardan ilki, YPG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda her zaman hakim güç olduğu yanılgısıdır. Esasen örgüt, Suriye iç savaşının ilk aşamalarında bu bölgelerin kontrolünü zorla ele geçirmiş ve Washington'un askeri yardımları sayesinde büyük bir toprak parçası üzerinde kontrol sağlamıştır. İkincisi, Türkiye'nin, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından bölgede 'Kürtleri katledeceği' yanılgısıdır. Bu iddia kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Tam aksine, bugün birçok Suriyeli Kürt, Türkiye'yi bir güvenli liman olarak görmekte; kendi ülkelerinde faaliyet gösteren örgütlerden buraya sığınmaktadır. Nitekim Türkiye, DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği saldırılardan kaçan on binlerce Kürt, Hristiyan ve Yezidi mülteciye kapılarını açmıştır. Bugün bu mültecilerin çoğunun, YPG unsurlarından korktukları için köylerine (eğer hala yerle bir edilmediyse) dönmekten çekindiklerine şahit oluyoruz."



'HEDEFİMİZ TERÖR SALDIRILARINI ENGELLEMEK'



Son olarak Trump'ın Suriye'den çekilme ve DEAŞ ile mücadele sorumluluğunu Türkiye'ye devretme planını eleştirenlerin çoğunun, Ankara'yı haksız bir şekilde saldırgan bir tutum içindeymiş gibi tasvir ettiğine işaret eden Altun, "Tam aksine, Türkiye'nin planlarında teröristler, savaş koşullarında PKK terör örgütünün Suriye koluna katılmak zorunda kalan ılımlı unsurlar ve yerel halk arasında kesin bir ayrım yapılmaktadır. Bizim Suriye'deki tek hedefimiz, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak DEAŞ terör örgütünün yeniden ayağa kalkmasını engellemek, savaşın yaralarını saracak fiziki ve toplumsal altyapıyı kurmak ve bu sayede vatandaşlarımıza yönelik terör saldırılarını engellemektir" dedi.



'AMERİKAN ASKERLERİNE YÖNELİK SALDIRILARDA ARTIŞ'



Altun, bu 3 temel yanılgıya ek olarak, aralarında DEAŞ ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk'ün de olduğu ABD'li bazı eski yetkililerin, Trump yönetiminin Suriye politikasını Amerikan çıkarlarını değil kendi karar ve uygulamalarını savunmak için eleştirdiğini gördüklerini ifade ederek şunları söyledi:



"Trump'ın Suriye'den çekilme kararını protesto etmek amacıyla görevinden ayrılan McGurk, son günlerde ancak YPG güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde önceden DEAŞ kontrolünde olan topraklarda istikrarı sağlayabileceğini iddia etti. Ancak bölgede yaşanan güncel gelişmeler, ABD vatandaşlarının vergilerinden milyarlarca dolar destek alan YPG'nin DEAŞ tehdidini ortadan kaldıramadığını gösteriyor. Geçtiğimiz hafta 4 Amerikan vatandaşı, DEAŞ'ın üstlendiği bir intihar saldırısı sonucunda Münbiç'te hayatını kaybetti. YPG unsurları, McGurk'ün de aralarında bulunduğu ABD'li yetkililer tarafından verilen taahhütlere rağmen bu bölgeden çekilmeyi reddediyor. Pazartesi günü ise YPG'nin kalelerinden biri olan Haseke bölgesinde bulunan ABD askerleri bir bombalı araç saldırısından kılpayı kurtuldu. Amerikan askerlerine yönelik saldırılarda yaşanan ani artış, YPG'nin, DEAŞ tarafından Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen faaliyetleri durdurmadığı veya durduramadığı anlamına geliyor."



'ABD ADIM ATMALI'



ABD'nin Suriye'deki durumu kontrol altına almak için birkaç adım atması gerektiğini kaydeden Altun, "Türkiye ile birlikte çalışarak Münbiç yol haritasının daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini sağlamalı, Amerikan güçlerinin çekilmesini Türk Silahlı Kuvvetleri ile eşgüdüm içerisinde yapmalı ve Türkiye'nin terörden etkilenen yerlerde istikrarı sağlama ve yeniden inşa faaliyetlerini desteklemelidir" dedi.



Haber: Selen YALAZ/ ANKARA,



==============================



TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hukuk fakültelerimizi derleyelim toparlayalım, zincirlerimizi kıralım







TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, hukuk fakültelerinde düzenlemeler yapılmasını isteyerek, "Önce şu sistemi hep birlikte bir değiştirelim. Aynı anda da bu sistemi değiştirecek hakim, savcı, avukatlarımızı ve onları yetiştiren hukuk fakültelerimizi derleyelim toparlayalım, zincirlerimizi kıralım, yapabileceğimize ben eminim" dedi.



Kocaeli Barosu'nu ziyaret eden TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'na Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Antalya Baro Başkanı Zafer Köken ve baro üyeleri eşlik etti. Burada bir basın toplantısı gerçekleştiren Feyzioğlu, son dönemlerde tartışılan hukuk sistemine değindi. Hukuk fakültelerinde düzenlemeler yapılmasını isteyen Feyzioğlu şunları söyledi:



"16 Nisan 2017'deki referandumda yargı erkini, siyasi iktidarın telkin, tavsiye ve denetimine açan düzenlemeyi artık kaldırma zamanımız gelmiştir. Bu düzenlemenin varlığından siyasi iktidarın da en azından konuya hakim olanların hoşnut olduğunu düşünüyorum. Çünkü papazın biri için bir devlet başkanı çıkar anayasanızı size gösterir 'tahliye etmezsen sana yaptırım uygulayacağım' der. O anayasaya göre yargının en önemli kurulu HSYK'ya söz hakkı yok diyemezseniz, 'serbest bırak' diye size her türlü yaptırımı uygulamakla tehdit eder. Bunları gördük. Demek ki bizim haydi bakalım tüm bu vatanı sevenler bir araya gelsin, 'Benim gibi düşünmüyorsanız vatanı sevmiyorsun' ukalalığından vazgeçsin, 'Benden değilsen cahilsin benden değilsen hainsin' saçmalığını da bıraksın, bu vatan hepimizin. Önce şu sistemi hep birlikte bir değiştirelim. Aynı anda da bu sistemi değiştirecek hakim, savcı, avukatlarımızı ve onları yetiştiren hukuk fakültelerimizi derleyelim toparlayalım, zincirlerimizi kıralım yapabileceğimize ben eminim" dedi.



'SOMUT DELİL YOKKEN SANDIĞI GÜVENSİZ İLAN ETMEK OYUNUN BİR PARÇASIDIR'



Son dönemlerde sosyal medyada şaibeli seçmenlerle ilgili artan tartışmalara da değinen Feyzioğlu, şunları söyledi: "Öte yandan seçim güvenliği deyince şu anda bir sahte seçmen iddiası, furyası dönüyor. Sosyal medyayı her açtığımızda işte şu dairede bin 100 seçmen, şurada bilmem kaç bin ölü seçmen diye bir şey var. Bu iddialar amcamın oğlunun yakın arkadaşı, dayısının kuzenine söylemiş ben de oradan duydum gevşekliğinde ileri sürülemez. Elinde somut delil olmaksızın, bilenden duydum, bilen biri bilene söylemiş, vallahi de çok güvenilirmiş şeklindeki iddialar yanlıştır. Türkiye'de adrese dayalı nüfus siteminin tutulmasından Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve dolayısıyla İçişleri Bakanlığı sorumludur. YSK ve Seçim Hakimlikleri seçmen olmayanların yazıldığını gördüklerinde bunları tespit edip listelerden çıkarmakla yükümlüdür. Müsaade ederseniz Kocaeli'nden tüm vatandaşlarımıza ve siyasi partilerimize çok ciddi bir uyarı yapmak istiyorum. Bu gayri ciddi bir konu değildir. Sandığı elde somut delil yokken güvensiz ilan etmek, Türkiye üzerinden oynandığından zerre kadar şüphe duymadığımız tüm Ortadoğu'yu şekillendirmeyi amaçlayanların Türkiye'yi de dahil ettikleri planın bir parçasıdır."



'HAYVANA EZİYET EDEN ÇOCUĞU İSTİSMAR EDER'



Kocaeli Barosu'nda yaptığı basın açıklamasının ardından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'ne ait İzmit Medya Evi'nde gazetecileri ziyaret eden Feyzioğlu, son dönemlerde artan hayvana şiddet olaylarına da değindi. Hayvanı istismar edenlerin bilimsel olarak istismara eğilimli olduklarını söyleyen Feyzioğlu şunları söyledi: "Mutlu olan, üzülen, sevinen canlılara mal muamelesi yapıp, istismar edildiklerinde, işkenceye uğradıklarında, öldürüldüklerinde hadi şu kadar para cezası ver yoluna devam et bulduğun ilk hayvana da yine bunu yap, dediğimizde sırada bilin ki kuytuda sıkıştırdığı komşunun çocuğu var. Yani şunu çok açık söylüyorum 'insan hakları bitti de hayvan haklarına mı sıra geldi' diyenler, komşunun çocuğunun kendi çocuğunun ve bu ülkenin tüm çocuklarının, çocuk istismarına, tüm kadınların şiddete maruz kalmasını bilinçsizce destekleyenlerdir. Çünkü bilimsel araştırmalar diyor ki hayvana eziyet eden çocuğu istismar eder, hayvana istismar eden kadını döver, bu kadar net. Eğer hayvana can olarak yaklaşmıyorlarsa hiç olmazsa insana can olarak yaklaşsınlar da insanı korumak için hayvanı korusunlar. Bütün bunlar şiddetle mücadelede topyekun bir mücadele gerektiğini gösteriyor."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Metin Feyzioğlu'nun açıklaması



-Hediye takdimi



-Detaylar



-Medya evinde gazetecileri ziyaret etmesi



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================



Özhaseki: İnsanların kökenlerine bakmak doğru değil (2)



SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNİN AÇIŞILINI YAPTI



AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Akyurt ilçesinde Belediyeyi ziyaret etti, ardından partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Burada konuşan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma programının çok yoğun olduğunu belirterek, "Dün gece yarısına kadar beraberdik, şimdi Rusya'ya hareket etti, gece geri gelecek. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.



Özhaseki şöyle devam etti:



"İstanbul'da mesela buradan söylemiyorum, arabasının önünde arkasında eskort gezdiren ilçe belediye başkanlarını bir daha koymadık aday olarak. İlçesinde korumalarla polislerle gezenleri aday koymadık. Ne işi var ya? Emniyette değilse zaten belediye başkanlığı yapmasın. Önünde arabanın ne işi var, arkada korumanın ne işi var? Sizin aranızda gezmedikten sonra hayatın da bir anlamı yok zaten."



SEÇİM ŞARKISI YAYINLANDI



Öte yandan, Özhaseki'nin yeni seçim şarkısı yayınlandı. 'Başkent Şimdi Seninle' adlı şarkı için hazırlanan klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden 'Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet' ifadeleri de yer aldı. Klipte Özhaseki'nin seçim çalışmalarından ve Ankara'nın simge bölgelerinden görüntülere yer verildi.



ŞARKININ SÖZLERİ



Vatanımda dostça yaşarken,



Yüreğimiz aşkla atarken,



Yorulmak yok asla gece gündüz



Sevdam benim Başkent için koşarken.



Tek vatanız tek devlet,



Tek bayrağız tek millet,



Cumhur İttifakı'yla,



Ankara'mda devam et.



Mehmet Özhaseki'yle,



Birlik, dirlik, sevgiyle,



Kenetlenir gönüller,



Başkent şimdi seninle.



Biz bu topraklarda büyürken,



Can gibi kardeşçe yürürken,



Yorulmak yok asla gece gündüz,



Sevdam benim Başkent için koşarken.



Tek vatanız tek devlet,



Tek bayrağız tek millet,



Cumhur İttifakı'yla,



Ankara'mda devam et.



Mehmet Özhaseki'yle,



Birlik, dirlik, sevgiyle,



Kenetlenir gönüller,



Başkent şimdi seninle.



Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



SİLAHLI SALDIRIDA BACAĞINDAN VURULARAK YARALANDI







DİYARBAKIR'da, Abdulkadir Ermiş (27), kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından tabancayla vuruldu. Yaralanan Ermiş, hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, akşam saatlerinde, merkez Sur ilçesine bağlı Ferit Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Ermiş, Dicle Üniversitesi Köprüsü yakınlarında karşılaştığı kimliği belirsiz kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle tabancayla bacağından vuruldu. Ermiş, yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Ermiş'i ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ermiş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Abdulkadir Ermiş'i silahla yaralayıp, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Zırhlı araçlar



Güvenlik şeridi çeken polis



Olay yeri



Binadan genel ve detay



114 MB



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



GAZİANTEP'TE PENTEX FUARI AÇILDI



GAZİANTEP'te bu yıl 8'incisi düzenlenen Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX) törenle açıldı.



Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, bürokratlar, STK temsilcileri ile işadamları katıldı. Açılış öncesi konuşan Vali Gül, Gaziantep'in dışarıdaki imajının çok kaliteli olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Gaziantep dışarıdan bakıldığında çok kaliteli bir imaja sahip, kardeşliğin, beraberliğin, iş yapma kültürünün olduğu bir şehir. Gaziantep bunun karşılığında nereden ne takip ettiyse alır. Yaklaşık 80 gündür buradayız. 80 günde 8 bakanımızı misafir ettik. ve buraya gelen bakanlarımızın düşüncesi Gaziantep'in her şeyin en iyisini hak ettiği yönünde oldu. Son 3 ayda yaklaşık 2 milyar lira yatırım hamlesi başlattık. İnanıyorum ki bu daha fazla olacak. Denizi olmadan 7 milyar dolar ihracat yapan bir şehir her şeyin en iyisine layık. 12 milyar dolar dış ticaret hacmi olan komşusuyla, Suriyelilerle bile şu savaş ortamında 500 milyon dolar ihracat yapan bir şehir. Hiçbir savaş sonsuza kadar sürmüyor. Bir gün Suriye'de barış hakim olacak. O zaman Gaziantep ihracatını 5'e katlayacak."



Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise fuar şehri olmanın ne kadar önemli olduğunu ifade ederek, "Fuarlar şehri olmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle bu coğrafyada güçlü olmaktan başka çaremiz yok. Çok üretmemiz, satmamız lazım. Üretip, satarken yüksek teknolojiye geçip, rekabet etme gücümüzü arttırmamız lazım. Artık kimse komşusuyla rekabet etmiyor. Amerika'yla, Çin'le rekabet ediyor. Küreselleşmenin en ağır boyutunu yaşıyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları ve 26 Ocak'a kadar açık kalacak olan fuardaki stantları gezdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Törene katılanlar



İstiklal Marşı'nın okunması



Davut Gül'ün konuşması



Fatma Şahin'in konuşması



Açılışın yapılması



Stantların gezilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



DİNAMİK KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ TANITILDI



MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin en yoğun 67 kavşağında kurulan Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi tanıtıldı. Sistem ile birlikte; karbon salınımı günlük 7 ton azalacak, günlük ortalama 6 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak, trafikteki zaman kaybı yüzde 30 oranında azalacak.



Sistemin tanıtım töreni kent merkezindeki bir otelde yapıldı. Daire başkanları ve vatandaşların yer aldığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Burhanettin Kocamaz, "Ulaşım ana planı projelerimizi; bir birey, bir ebeveyn, bir çevreci ruhuyla hayata geçirdik. Bu kentte yaşayan bireyler işine, gücüne, evine bir an önce ulaşmak ister. Bütçesini düşünerek daha az yakıtla ulaşımını sağlamak ister. Kentte yaşayan bir çevreci zorunlu olan ulaşım ağının doğaya daha az zarar vermesini ister. İşte tüm bunları düşünerek hazırladığımız projelerimizden olan dinamik kavşak yönetim sistemi ile halkımızın daha güvenli, daha hızlı, daha kolay ve daha ekonomik bir şekilde ulaşım ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.



Sistem ile birlikte yolların kapasitelerine göre en uygun şekilde kullanılacağına dikkat çeken Kocamaz, "Sürdürülebilir ulaşımı teknolojiyle buluşturan, kentin en yoğun 67 kavşağında hizmete sunduğumuz bu sistem sayesinde; insan-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişini sağlayacağız. Halkımıza güvenli bir trafik sistemi sunmuş olacağız. Enerji verimliliği sağlayarak, çevreye verilen zararın azaltmasını sağlayacağız. Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi ile kentimiz; zamandan yüzde 28 iyileşme yaşarken, bu sayede günlük ortalama 6 bin litre yakıt tasarrufu ve 7 ton daha az karbon salınımı ile her anlamda karlı çıkacaktır" diye konuştu.



Konuşmasının ardından Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi'nin yönetim merkezine bağlanarak çalışma prensibini anlatan Kocamaz, akıllı telefonlara indirilecek 'Mobil Vatandaş Uygulaması' ile kentteki trafik yoğunluğunun izlenebileceğini de ifade etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------------



Salondan görüntüler



Protokolün görüntüsü



Tanıtım filminin görüntüsü



Kocamaz'ın konuşması



Kocamaz'ın merkeze bağlanması ve mobil uygulamayı tanıtması



SÜRE: 02'47" - BOYUT: 305 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Beyşehir Gölü'nde Balıkçıların Umudu Çin Sazanı Oldu

Adana Demirspor: Vagner Love Yurt Dışına Gitmek İstiyor, Transferden Vazgeçtik

2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı

Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri