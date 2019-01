Dha Yurt Bülteni-16

1)AMASYA' DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK(1)Amasya' nın Suluova İlçesi'nde Yeniçeltek maden ocağında göçük meydana geldi.

Amasya' nın Suluova İlçesi'nde Yeniçeltek maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçiler olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevkedildi..



MİLİ SAVUNMA BAKANI AKAR, MARDİN'DE



2)IRAK KUZEYİNDEKİ ÜS BÖLGESİ AÇIKLAMASI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mardin'de yer alan sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Temasları kapsamında Bakan Akar, Mardın'deki 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, Bakan Akar, Irak'ın kuzeyindeki Suri Üs Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirilen provokasyonla ilgili teröristlerin organize ettiği bir olay olduğunu söyledi.



'ORADAKİ DURUM TAMAMEN KONTROL ALTINDA'



Teröristlerin halk arasına karışarak, karakola karşı bir takım eylemler gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Bakan Akar, "Fakat bu konuda karakoldaki personelimiz büyük sabır ve dirayetle süreci yönetti. Herhangi bir şekilde olayların teröristlerin istediği şekilde gelişmesine mani olundu. Bazı araçlarımız zarar gördüyse de herhangi bir can kaybı olmadan bu olaylar tamamlandı. Oradaki teröristler bir şekilde bölge halkıyla silahlı kuvvetler unsurlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bizim bölge halkına karşı bir faaliyetimizin olmadığını biliyorlar ancak bunu istismar etmek, çarpıtmak için böyle bir provokasyona girdiler fakat muvaffak olamadılar. Şu anda oradaki durum tamamen kontrol altında. Bir daha bu tür gelişmelerin olmaması için her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Bunun bir diğer anlamı da teröristler Mehmetçik ile mücadele edemeyeceklerini gördükleri için masum halkı tahrik ederek bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Ancak bunlar da tamamen beyhude gayretlerdir. Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar yine bir kez daha başarısızlığa uğradılar. Bizim etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Ülkemizin, milletimizin rahatını huzurunu güvenliğini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda toprak ve siyasi bütünlüğüne saygı gösterdiğimiz Irak ve Suriye'de de gerçekten güvenli bir ortamın oluşmasını sağlayacağız" dedi.



'MEHMETÇİK TERÖRİSTLERLE MASUM VATANDAŞLARI ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE AYIRDI'



Terörle mücadele yoğun bir dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını belirten Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'te terörle mücadelede başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Teröristlerin 'ulaşılamaz', 'girilemez' dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin teröristlerden temizlendiğini ifade eden Bakan Akar, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında sağlanan başarıları anımsatarak, bunlar yapılırken büyük bir insaniyet dersinin de verildiğine söyledi: Bakan Akar, "Mehmetçik teröristlerle masum vatandaşları çok iyi bir şekilde birbirinden ayırdı. Bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdi" diye konuştu.



İdlib'deki gelişmelere de değinerek ateşkesin ve istikrarın sürdürülmesinin önemini vurgulayan Bakan Akar, "Mehmetçik gece, gündüz demeden büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor ve orada istikrarın sürdürülebilmesi, ateşkesin devamı için elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor" dedi.



'MÜNBİÇ'TEN YPG'NİN, AĞIR SİLAHLARIN ÇIKARILMASINA YÖNELİK TEMASLARIMIZ VAR'



ABD'li yetkililerin 'DEAŞ bittikten sonra terör örgütünün Menbiç'ten çıkacağına dair verdikleri sözleri hatırlatan Bakan Akar, şunları söyledi:



"O sözü yerine getirmelerini kendilerine hatırlattık, sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunun zorlamasını da yapıyoruz. Her düzeyde çeşitli görüşmeler yapılıyor. Münbiç'ten YPG'nin, ağır silahların çıkarılmasına yönelik temaslarımız var. Münbiç meselesi bittikten sonra Fırat'ın doğusu ne olacak? Fırat'ın doğusunda 440 kilometrelik bir sınırda YPG'nin bir etkisi var. Oradaki bölgelerin çok büyük bir bölümü Araplar'ın ikamet ettiği köyler, kasabalar, yerleşim yerleriydi. Şimdi buradaki insanlar YPG tarafından her türlü eza, cefaya ve baskıya maruz kalıyorlar. Dolayısıyla oradaki düzenin de normale dönmesi için gerekli temasları sürdürüyor, görüşmeleri yapıyoruz. Ülkemizin, halkımızın, sınır karakollarımızın güvenliği ve teröristlerin yaptıkları tacizlerin son bulması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi, teröristlerin orada barınmasına asla müsaade etmeyeceğimizi, ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terörist koridora izin vermemizin söz konusu olmadığını, bunun önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla ne gerekiyorsa yapacağımızı dünya aleme söyledik, dünya alem bunu biliyor."



Bakan Akar, bu kapsamdaki hazırlıkların yapıldığını belirterek, "YPG bitecek çünkü YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Biz orada terörist istemiyoruz" diye konuştu.



Mücadelelerinin sadece teröristlere karşı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Mücadelemiz FETÖ başta olmak üzere KCK/YPG/PYD ve DEAŞ, tüm teröristlere karşı. Oradaki Arap, Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimizin olmadığını, onlara karşı herhangi bir faaliyetimizin söz konusu dahi olmadığını yine dünya alem biliyor. Bunu her seferinde büyük bir açıklıkla ortaya koyduk. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar hiçbir şekilde duraksamadan bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



MARDİN/DHA



3)BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NE DÜŞÜP ÖLEN EMEKLİ İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken Büyük Menderes Nehri'ne düşüp, suda kaybolan ve cesedi 12 gün sonra bulunan 59 yaşındaki Tuncay Asar, gözyaşları içinde toprağa verildi.



Nazilli'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Tuncay Asar, arkadaşı Adem Balcı ile geçen 13 Ocak akşamı bir restorana gitti. İki arkadaş, burada içki içip, eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Akçay Mevkisi'nden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde, bir selüloz fabrikasından emekli olan Asar, otomobili durdurup, indi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için nehrin kenarına giden Asar, aldığı alkolün de etkisiyle, suya düştü. Suda çırpınan Asar'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Balcı, karanlıkta suda kaybolan Asar'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Balcı, yakındaki bir restoranın çalışanları tarafından sudan çıkartıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Balcı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri ile Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde arama kurtarma çalışması başlattı. JAK Timleri, önceki gün (Cuma) saat 14.30 sıralarında Asar'ın cesedini, düştüğü yerin 3 kilometre ilerisindeki Tıranyem Mevkisi'nde, çalılıkların arasında buldu. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Asar'ın cesedi önce Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Asar'ın otopsinin ardından bugün öğlen yakınları tarafından alınan cenazesi, Nazilli Yeni Bahar Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Asar'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Asar'ın bir süre omuzlarda taşınan tabutu, cenaze aracına konularak Eğriboyun Mezarlığı'na götürüldü. Asar, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.



4)TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARAÇ TERS DÖNDÜ; SÜRÜCÜ YARALI







BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, lastiği patlayan hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Hüseyin Nar (19), yaralandı.



Kaza, saat 14.30 sıralarında, Burhaniye ilçesi Ören yolundaki Ahmet Akın Kültür Merkezi'nin yanında meydana geldi. Hüseyin Nar yönetimindeki 10 AAG 524 plakalı hafif ticari aracın sol ön lastiği patladı. Nar'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, takla atıp, ters döndü. Kazada sürücü Nar yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Nar'ı ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araç ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de olay yerinde temizlik çalışması yaptı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Hüseyin Nar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



5)VOLEYBOL MAÇINDA EVLİLİK TEKLİFİ



KAYSERİ'DE oynanan voleybol maçında salon görevlisi olan Buğra Akar, müsabakayı izlemeye gelen kız arkadaşına Huri Nur Dal'a (22) evlenme teklifi etti. Türkiye Voleybol 2'inci Lig Bayanlar müsabakasında Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Konya Ereğli Gençlik Merkezi ile karşılaştı. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 3-0 kazandığı karşılaşma sonrası mikrofonu eline alan saha görevlisi Buğra Akar (26) müsabakayı izlemeye gelen OSB Teknik Kolejinde muhasebe biriminde çalışan kız arkadaşı Huri Nur Dal'a evlenme teklifinde bulundu.



Tribünde kendisine edilen teklif üzerine şaşkınlık yaşayan Huri Nur Dal sahaya indi. Teklifi kabul eden Huri Nur Dal gözyaşlarını tutamadı. Buğra Akar, "Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'un galibiyetinin üzerine bir mutluluk daha yaşatmak istedim. Maçı kazanmamızın ardından gönlümün efendisine herkesin şahitliğinde evlenme teklifini ettim. Kabul etti, çok mutluyum, çok sevinçliyim. Herkese teşekkür ederim" dedi. Huri Nur Dal, ise, takıma destek amaçlı salona geldiğini söyleyerek, "Tekliften hiç haberim yoktu. Hiç beklemiyordum" diye konuştu. OSB Teknik Koleji'nde çalışan Buğra Akar ve Huri Nur Dal tebrikleri kabul etti.



6)CHP ÖRGÜTÜ ÇİĞLİ'DE EYLEM YAPTI



CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) sızan bilgiye göre İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterileceği ileri sürülen CHP eski İzmir İl Başkanı Ali Engin'e, parti örgütü tepki gösterdi. CHP Çiğli ilçe örgütüne üye yaklaşık 100 kişi, ilçe binasının önünde toplanarak, eylem yaptı. Eyleme katılanlar, Çiğlili birinin aday gösterilmesini, başka ilçelerden Çiğli'ye ithal aday kaydırılmamasını istedi.



CHP MYK'sından öğle saatlerinde sızan bilgide CHP eski İzmir İl Başkanı Ali Engin'in Çiğli Belediye Bakan adayı gösteriyleceğini öne sürüldü. bunun üzerine CHP Çiğli ilçe örgütüne üye yaklaşık 100 kişi, parti binası önünde toplanarak eylem yaptı. Partililer, Engin'in CHP'de hiçbir hizmeti ve emeği olmadığını iddia edererk, onun il başkanlığı döneminde partinin 8 ilçeyi kaybettirdi ileri sürüldü. Partililer, adayın Parti Meclisi'nde değiştirilmemesi halinde toplu istifa edeceklerini açıklayarak "İthal aday istemiyoruz" ve "Ankara şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları atarak, caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı.



Açıklama yapan Ercan Altınova, "Bizler, CHP'de hiçbir hizmeti ve emeği olmayan, partimize il başkanlığı yaptığı dönemde yanlışları yüzünden 8 ilçeyi kaybettiren Ali Engin'in belediye başkanı adayı olmasını istemiyoruz. 2014 seçimlerinde yaptığı yanlışları tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu talebimizi genel merkezimize iletiyoruz. İthal aday kabul etmiyoruz, Çiğli'yi Çiğli adayı yönetmeli" dedi. Eyleme katılanlardan Yener Aksu ise şöyle konuştu:



"Yapılan bu kirli ayak oyunlarının asıl amacının Türkiye genelinde CHP'yi baltalamak, sevgili genel başkanımız Kılıçdaroğlu'na zarar vermektir. CHP'nin 18 aday adayı Çiğli'de yetişmiş, Çiğli'nin sorunlarını ve taleplerini bilen, çözüm üretebilecek kapasitedir. Bunlar örgütüne, Çiğli halkına güvenerek dosyalarını ilçesine vermiş 3 aydan beri Çiğli halkının kapı kapı dolaşarak seçim hazırlıklarına girmişlerdir. Siyasi kirli ayak oyunlarıyla genel merkeze baskı yapan birileri genel merkezimizin ne kadar doğru karar verebileceğine biz eminiz. Bu kargaşalar Türkiye'nin geleceğine dinamit koymaktır. Biz Kemalistler, biz devrimciler, biz sosyalistler, Türkiye halkının kardeşçe yaşamasından yanayız. Genel merkezimizin İzmir'de ve ilçemizde yaptığı araştırmalarda yıpranmamış pırıl pırıl ve halkını omzunda taşıyan adaylarımız mevcuttur. Bu adaylarımız varken dışarıdan atanan adaylar Çiğli halkını yaralamaktadır. Çiğli'de böyle bir hata yapıldığında bu seçimin kaybolacağı anlamına gelmektedir. Çiğli CHP örgütü genel merkezimizde duyarlı nitelikli, halkına öncülük yapan bir adayı atayacağından kuşkumuz yok. Genel başkanımızın yaptığı hak adalet ve özgürlük mitingleri boşuna değildir."



