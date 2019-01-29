Dha Yurt Bülteni -16

Tarihin en büyük eroin operasyonunun sanıkları mahkemeye çakırılıyorERZURUM'da mermer yüklü bir TIR'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun zanlıları hakim karşısına çıkarılıyor.

Tarihin en büyük eroin operasyonunun sanıkları mahkemeye çakırılıyor



ERZURUM'da mermer yüklü bir TIR'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun zanlıları hakim karşısına çıkarılıyor. Bugün sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan 4 zanlıdan ikisi olan S.Ö. ve H.K'nin ifadeleri devam ediyor.



Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Ocak'ta merkez Aziziye ilçesinin Ilıca'daki polis uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. İstanbul'a seyir halinde olan mermer yüklü TIR'da uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine adli arama ve el koyma kararı alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları aramada TIR içerisinde 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası halinde 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.



Eroinin, İran'dan gelişte sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmek için mermerler arasına taş şekli verilerek zulalandığı belirlendi. Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki eroini taşıyan TIR şoförü, yakalanmamış gibi polis eşliğinde İstanbul'a gönderildi. Operasyonla, Türkiye'de ilk 50'de yer alan uyuşturucu baronu Almanya'ya kaçarken havalimanında yakalandı. İstanbul'da gözaltına alınan 3 kişi ile TIR şoförü, İşişleri Bakanlığı tarafından tasis edilen jetle Erzurum'a getirildi.



Bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlıdan ikisi olan S.Ö. ve H.K. genişg üvenlik önlemi altından adliyeye çıkarıldı. Zanlıların savclıktaki ifadeleri sürerken, İki zanlı sağlık kontrolünün ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında soruşturmanın yürütüldüğü adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki işlemleri sürerken, aynı operasyonda yakalanan ve uyuşturucu baronu olan M.Z.F'nin ifadesinin ise yarın alnacağı öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Uyuşturucu operasyon görüntüleri (arşiv)



-Erzurum Adliye Binası



-Özel hareket polislerinden detay



Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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'Hırsız' diyerek fotoğrafını paylaşan market sahibini yaraladı, serbest kaldı



Samsun'da bıçaklı saldırı düzenlediği market sahibi İsmail S.'yi yaralayan ardından gözaltına alınırken, "Pişman değilim, hak etti. Hakkımda böyle şeyler yazarsa herkesi bıçaklarım" diyen F.K. serbest bırakıldı.



Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre F.K. (17), market işletmecisi İsmail S.'nin dükkanından hırsızlık yaptı. Olayın ardından market sahibi İsmail S., hırsızlık yaptığını öne sürdüğü ve hakkında polise şikayette bulunduğu F.K.'nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Paylaşımları gören F.K., markete giderek İsmail S., ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce F.K., market sahibini yanında getiridiği bıçakla yaraladı. Bacak ve karnından yaralanarak kanlar içinde yere yığılan İsmail S., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından İsmail. S.'yi hastaneye kaldırarak tedaviye aldı.



SERBEST KALDI



Mahallelinin ve esnafın linç girişiminde bulunduğu şüpheli F.K. ve arkadaşı G.Ö. (16), motosikletli polis ekiplerince yakalandı. Sorgusu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen F.K., basın mensuplarına "Pişman değilim, hak etti. Hakkımda böyle şeyler yazarsa herkesi bıçaklarım, hiç fark etmez" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Şüphelilerin adliyeye getirilmesi



Adliyeden detay



(SURE: 43 sn) (BOYUT: 81 MB)



Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Doğumevi'nde 'yanlış bebek' skandalı







ADAPAZARI'nda, kadın doğum ve çocuk hastanesinde aynı gün doğum yapan 2 annenin bebekleri, konuldukları kuvözde karıştı. Annelerin bir hafta boyunca yanlış bebeğe baktıkları, 'bileklikteki' isimden ortaya çıktı.



İddialara göre, Adapazarı'nda yaşayan ve ikinci çocuğuna hamile olan T.G., doğum sancıları tutunca fabrika işçisi eşi F.G. tarafından kent merkezinde bulunan bir kadın doğum ve çocuk hastanesine götürüldü. T.G., aynı gece saat 01.30 sıralarında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hamza adı verilen bebek, doğumdan hemen sonra ailesine teslim edildi. Ancak yaklaşık 3.5 kilogram dünyaya gelen bebeğin vücudunda morarmalar olduğu fark edildi. Doktor, bebeğin kuvöze konulmasına karar verdi. Hamza bebek, ailenin de onayı alınarak kuvöze konuldu. Aynı gün doğum yapan Özbekistanlı bir annenin bebeği de kuvöze konuldu. Yine ailelerin iddiasına göre; tedavi altındaki bebekler yapılan testler sırasında kuvöz odasında karıştı. Kollarına yanlış isim bilekliği takıldı. Bebekler, bu nedenle yanlış ailelere teslim edildi. Bilezikleri kontrol etmeden bebekleri teslim alan aileler, hastaneden ayrıldı.



Karışıklık, hastaneden taburcu olduktan 1 hafta sonra Özbek annenin bebeğini alan Adapazarlı annenin bileklikteki ismi fark etmesi üzerine ortaya çıktı. Anne T.G., evde bulduğu bileklikte 'Hamza' yerine yabancı bir isim yazdığını görünce şaşkına döndü. Hemen eşiyle hastaneye giden anne, durumu doktorlara anlattı. Karakola yönlendirilen aile, hastaneden şikayetçi oldu. Polis, İstanbul'da yaşayan Özbekistanlı aileye ulaşarak, durumu anlattı. Adapazarlı aile, polis eşliğinde İstanbul'a gitti ve Özbek anneye bebeğini verip, kendi bebeğini aldı.



Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bebeklere DNA testi yapılmasına karar verdi. Aileler hastaneye giderek, bebeklerden kan verirken, örnekler DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nce Adapazarı'ndaki kadın doğum ve çocuk hastanesinde aynı gün doğum yapan 2 annenin bebeklerinin konuldukları kuvözde karışmasıyla ilgili açıklama yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında, "Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi Kampüs doğum kliniğinde T.G. isimli anneden doğma erkek bebek ile Özbek asıllı anneden aynı tarihte dünyaya gelen erkek bebek yenidoğan biriminde kuvöz takibine alınmıştır. İki bebeğin de ailelerine teslimi esnasında bebekler yanlış ailelere verilmiştir. Olayın anlaşılması üzerine bebekler kendi ailelerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili Valilik talimatıyla soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir" denildi.



GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ:



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-Kadın doğum ve çocuk hastanesiden görüntüler



Haber-Kamera: Aziz Güvener/ ADAPAZARI(Sakarya),(Dha)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Buse'yi arama çalışmaları 6'ncı gününde (ek)



ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ



Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi. Kazada dereye uçan otomobilden yaralı kurtulan anne Ayla Akkın, dün akşam tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra bugün olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını izledi. Akkın, akşam saatlerinde Kemer'e döndü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Drone görüntüleri



Dalgıçların detay görüntüsü



Köpeklerle sahilde arama yapan jandarmanın görüntüleri



Deniz ve derenin drone görüntüleri



Babanın görüntüsü



Detaylar



380 MB/ 3.26



Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Hırsızlık şüphelisi kadından gazeteciye, 'Sen hala ölmedin mi?' (EK)



İKİSİ DE TUTUKLANDI



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp adliyeye sevk edilen H.Ö. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklarak cezaevine gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-İki şüphelinin adliyeden çıkarılması ve götürülmesi



Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Çaldıkları aracın ön plakasını değiştirdiler, arka plakayı takmayınca yakalandılar



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahibinin kontak anahtarını üzerinde unuttuğu hafif ticari aracı çalan iki kişi, başka bir çalıntı araçtan söktükleri plakayı bezlerle bağladı. Şüpheliler, aracın arka plakasını takmayınca farkedilip, polisle girdikleri kovalamaca sonrası yakalandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. 16 NJ 516 plakalı hafif ticari aracını caddeye park eden Asım Tetik, kontak anahtarını araç üstünde unutarak evine gitti. Durumu fırsat bilen şüpheliler, aracı çalıp, kayıplara karıştı. Bir süre sonra aracının park ettiği yerde olmadığını fark eden Tetik, durumu polise bildirdi. Araç için arama çalışmaları başlatan polis, bugün arka plakası olmayan bir hafif ticari aracı takibe aldı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, hızla kaçmaya başlınca kovalamaca yaşandı. Araç, Kemalpaşa Mahallesi Mutlu Sokak'ta durduruldu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya başlayan iki kişi bir süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan Akın I. ve Erhan S.'nin, çaldıkları hafif ticari araca başka bir araçtan çaldıkları 71 EE 988 plakayı taktıkları, aracın arkasındaki plakayı söktükten sonra ise yerini boş bıraktıkları belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yerinden görüntüler



-Pois ekiplerinden ve çalınan araçtan görüntüler



SÜRE: 2.04 - BOYUT: 232 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Gölbaşı'nda 'örnek imar uygulamaları' projesi tapuları dağıtıldı



ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, 'GAP İlleri Örnek İmar Uygulamaları Projesi' kapsamında tapu dağıtım ve kapanış töreni yapıldı.



Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonunda yapılan tapu dağıtım ve kapanış törenine Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı ve Gölbaşı Belediyesi işbirliği ile yürütülen ve Türkiye genelinde 3 yerleşim yerinden birisi ve pilot bölge olarak seçilen 'Örnek İmar Uygulamaları Projesi' kapsamında ilçenin değerlendirildiğini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "2017 yılı Ekim ayında başlayan bu çalışma 112 hektarlık bir alanda başlamış ve işlem sonrasında hak sahiplerine verilmek üzere yeni tapuları gerçekleşmiştirö dedi.



GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ise şunları dedi:



"Gölbaşı GAP İdaresi'nin vizyonunu gösteren bir şehir. Yaptığımız çalışmaların hepsi bu değil. Biz top yekun kalkınmaya inanan bir kurumuz. Elimizden geldiğince, ulaştığımız yerde her alana girmeye çalışıyoruz. Birçok alanda çalışıyoruz. Birçok alt yapı çalışmalarımız ve sosyal çalışmalarımız da var. Çok Amaçlı toplum Merkezi, Çocuk Gelişim merkezimiz var. Bunun yanında Gölbaşı'nın kırsal kalkınması açısından çok çalışma yaptık. Gölbaşı bizim Entegre Kırsal Kalkınma Programımız içinde. Bu çerçevede tarım ve tarımsal alt yapıya dönük çalışmalar yaptık. Peygamber Üzümünün organik sertifikalandırılması çalışmasını yaptık. Gölbaşı'nı pilot ilçe olarak seçtik. Ciddi çalışmalar yaptık ve bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde yereldeki idarecilerin ciddi katkıları oldu. Gölbaşı insanının düzgünlüğü ve bakış açısı bizi şaşırttı. O açıdan Gölbaşılılara da çok teşekkür ediyorum. Bu vizyonun Gölbaşı'nda devam etmesini istiyoruz. Allah bu tapuları hepinize hayırlı etsin, sorunu olanların da sorunlarını giderecek tedbirler alacağız.ö



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar da "Gölbaşı ilçemizdeki imar uygulamasının kapanış toplantısını yapmak temsili de olsa tapularınızı vermek üzere burada huzurlarınızda bulunuyoruz. Gölbaşı Mimar Sinan Mahallesinde, Yenikent Mahallesinde, Akçakaya ve Yarbaşı köyleri sınırları içerisinde bulunan 1 milyon 120 bin metrekare alanda imar uygulaması gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Burada 331 kadastro parseli üzerinde uygulama yapılmıştır. Toplamda 447 adet parsel oluşmuş. Bunun 439 adedi konut parseli,2 adedi okul parseli,2 adedi cami parseli,1 adet sosyal ve kültürel tesis alanı parseli,1 adet kreş ve 2 adette resmi kurum alanına ilişkin parseller oluşmuşturö şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından tapu dağıtım töreni yapıldı. Belediye Başkanı Yusuf Özdemir tarafından katılımcılara birer plaket takdim edildi.Program sonunda ise Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesi gezildi, GAP İdaresine bağlı ÇATOM ziyaret edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'in konuşması



GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil'in konuşması



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar' ın konuşması



Tapuların verilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ/ADIYAMAN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Ayvacık'ta TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 110 konut için kura çekimi yapıldı.



TOKİ'nin Ayvacık ilçesine bağlı Hamdibey Mahallesi'nde inşaatı süren 'Ayvacık 157 Konut Projesi'ndeki 110 konut için Ayvacık Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki konferans salonunda, kura çekimi töreni düzenlendi. Kura törenine, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin ve başvuru sahipleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin yapımı devam eden TOKİ konutları hakkında bilgi verdi. Şahin, "Yüzde 90 oranında tamamlanan '2+1' şeklindeki dairelerimizin kura çekimini yapacağız. Toplam 157 daire için 110 başvuru oldu. Geri kalan daireler için ileriki süreçte tekrar satış yapılacak. Bugün burada hak sahipleri evlerinin hangi apartmanlarda, kaçıncı dairede ve nerede oturacağını belirleyecek. Nisan ayına kadar peşinatlar yatırılarak, inşaat tamamlandıktan sonra taksitler yatacak. Aynı zamanda TOKİ'miz bir camimizi ve büfemizi ilçemize kazandıracak" dedi.



Konuşmaların ardından, noter huzurunda kura çekimine geçildi. İlk kurayı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan çekti. Turan'ın çektiği kurada, hak sahibi Ali Akıncı'nın ismi çıktı. Ardından noter görevlileri tarafından devam eden kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı.



Kura çekiminde ismi çıkan Emine Aydın ilk kez ev sahibi olduğunu belirterek, "İlçemizde 3'üncü Etap yapılan TOKİ konutlarının ev sahibini belirleme adına kura çekimi oldu. 40 yıldır Ayvacık'ta oturuyorum ve hiç ev sahibi olamamıştım. Bugün Allah devletimizden bin kere razı olsun, bizi ev sahibi yaptı" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kura çekiminden görüntüler



Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin'in konuşması



AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın kura çekimi sırasında görüntüleri



Kura çekim alanından görüntüler



Hak sahibi Emine Aydın isimli vatandaş ile röp.



Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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