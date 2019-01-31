Dha Yurt Bülteni -16

Kastamonu'da 5 kişilik aileyi öldürüp, yakan sanıklara ceza yağdıKASTAMONU'da 2017 yılı Kasım ayında hırsızlık amacıyla girdikleri evde 5 kişilik Çataloğlu ailesini öldürdükten sonra evde odaya doldurarak cesetlerini yaktıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanık, 5'er kez ağırlaştırılmış...

Kastamonu'da 5 kişilik aileyi öldürüp, yakan sanıklara ceza yağdı



KASTAMONU'da 2017 yılı Kasım ayında hırsızlık amacıyla girdikleri evde 5 kişilik Çataloğlu ailesini öldürdükten sonra evde odaya doldurarak cesetlerini yaktıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanık, 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuksuz sanık ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.



29 Kasım 2017 tarihinde Bürme köyünde meydana gelen olayda, Çataloğlu ailesine ait 2 ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl (63), eşi Sebahat (62), oğulları Emin (35), gelinleri Şengül (32) ve torunları Serdar Çataloğlu (12), kayboldu. Yangından 42 gün sonra 5 kişinin, evlerine hırsızlık amacıyla giren kişiler tarafından öldürülüp, cesetlerinin yakıldığı olay yerindeki bazı protez ve kemik parçalarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Erkan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile onun kayınpederi Ali Şahin, suçlarını itiraf etmelerinin ardından tutuklandı.



SON SAVUNMALARINI YAPTILAR



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Erkan Kaş, Ersan Kaş ve Ali Şahin, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Olayda kullanıldığı iddia edilen silahın sahibi Hüseyin D. de duruşmada hazır bulundu. Sanıklar, soruşturma aşamasında baskı altında ifade verdiklerini ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi. Erkan Kaş savunmasında "Benim bu işle alakam yok" dedi. Kardeşi Ersan Kaş ile Ali Şahin de suçsuz olduklarını ileri sürdü.



5'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Mahkeme heyeti, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'kasten yangın çıkarma', 'kasten öldürme' suçlarından yargılanan sanıklar Erkan Kaş, kardeşi Ersan Kaş ve Ali Şahin'e 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan Ersan Kaş'a ayrıca 'hırsızlığa teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından 21 yıl 7 ay 15 gün hapis, Erkan Kaş ve Ali Şahin'e 22 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Hüseyin D.'ye ise 10 ay hapis ve 25 gün adli para cezası verildi.



ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE



Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,



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Ayvalık'ta denizde çıkan hortum korkuya neden oldu



BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde denizde oluşan hortuma korku ve paniğe neden oldu. Şiddetli yağış ve doluyu beraberindeki getiren hortum, Altınova Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.



Ayvalık ilçesinde denizde oluşan hortum saat 17.30 sıralarında çıktı. 15 dakika boyunca deniz üstünde görünen hortum, ilçe merkezine beraberinde dolu ve sağanak yağmuru da beraberinde getirdi. Denizde oluşan hortum nedeniyle sahilde bulunan vatandaş korku ve paniğe kapıldı. Karaya ulaşmayarak deniz üstünde etkisini yitiren hortum, Altınova Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Ayvalık'ta denizde oluşan hortumun cep telefonu görüntüleri.



Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir),



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Kırıkkale'de akaryakıt kontrol deposunda patlama: 1 ölü



KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki bir akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.



Olay, saat 16.30 sıralarında Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki özel akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana geldi. Depoda yakıt buharının sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, patlamanın yaşandığı deponun çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olayda, kimyacı olarak çalışan İsmail Sönmez (32) hayatını kaybetti. Sönmez'in, evli ve 3 yaşında oğlu olduğu öğrenildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, jandarmanın incelemelerinin sürdüğü depoya gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Olay yerinden görüntü



Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,



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Yağmur suları karayolunu ulaşıma kapattı



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinden geçen karayolu, etkili sağanak yağmur sonucu yarım saat ulaşıma kapandı. Belediye ve karayolu ekiplerinin çalışması sonucu yol, ulaşıma açıldı.



Turgutlu'da bu sabah başlayan yağmur, aralıklarla etkisini attırarak sağanak olarak yağdı. Kent ulaşımı, yağmur suları yüzünden olumsuz etkilendi. Manisa- Turgutlu karayolu Karaoğlanlı Kavşağı tek yönde ulaşıma kapandı. Turgutlu ilçe merkezi yönüne kapalı kalan yolu açmak için Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri ile karayolu ekipleri yolda çalışma yaptı. Yarım saat süren çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı.



Yolun açılmasıyla rahat nefes alan sürücülerden Ahmet Ballıca, "Aşırı yağışlar nedeniyle yol kenarındaki giderler aniden tıkadı. Taşan yağmur suları Turgutlu yönünün kısa süreli trafiğe kapanmasına yol açtı. Polis ekipleri hemen gelerek önlem aldı. Biz de bir süre yolda beklemek zorunda kaldık" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Suların karayoluna taşması



Araçların karayolunda ilerlemesi



MASKİ ekiplerinin çalışması



Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),



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Otobüste montuna bantlanmış uyuşturucu ile yakalandı



MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, montuna bantlanmış 400 gram eroin ile yakalanan şüpheli tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçenin giriş noktasında oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli gördüğü araçlar ve yolcular üzerinde arama yaptı. Kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculuk yapan A.S.'nin tedirgin davranışlarından ve vücudunun şişkinliğinden şüphelendi. A.S.'nin üzerinde arama yapan ekipler monta bantlanmış 400 gram eroin ele geçirdi.



Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Jandarmanın montu araması



Monttan çıkan uyuşturucu poşeti



Uyuşturucu paketleri



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



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