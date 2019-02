Dha Yurt Bülteni -16

AKARYAKIT İSTASYONUNU SOYAN GASPÇI YAKALANDI AFYONKARAHİSAR'da, bir akaryakıt istasyonundaki pompa görevlisini sopayla dövüp gasp eden kar maskeli Mevlüt S., polis ekiplerince yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'da, bir akaryakıt istasyonundaki pompa görevlisini sopayla dövüp gasp eden kar maskeli Mevlüt S., polis ekiplerince yakalandı.



Olay, geçen çarşamba günü saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar merkez Turgut Özal Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona gelen Mevlüt S. (45) elindeki sopayla markette tek başına oturan pompa görevlisi C.K.'yı sopayla döverek kasadaki 600 liraya alarak kaçtı. C.K.'nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İstasyondaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



72 SAAT SONRA YAKALANDI



İşyerinin yanı sıra sokaklardaki 37 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin 03 BT 022 plakalı aracı kullandığını tespit etti. Polis, plakadan adresini belirlediği Mevlüt S.'yi Karşıkaya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada gasp anında kullandığı kar maskesi de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirilen Mevlüt S., adliyeye sevk edildi.



GASP ANI GÜVENİK KAMARASINDA



Diğer yandan Mevlüt S.'nin C.K'yı gasp ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, istasyonun marketine gelen kar maskeli Mevlüt S.'nin elindeki sopayla koltukta oturan C.K.'yi dövdüğü görülüyor. Ayağa kalkarak kendisini korumaya çalışan C.K., bir süre saldırganla boğuşuyor. Görüntülerde, ikilinin daha sonra marketin diğer tarafına geçerek kamera açısından çıktığı, Mevlüt S.'nin



kısa süre süre sonra tek başına geri geldiği ve kasadaki parayı alıp uzaklaştığı yer alıyor.



Mersin'de portakalın hal çıkış fiyatı 1.30, mandalinanın ise 1.80 TL



Mersin Toptanci ve Sebze-Meyve Hal Kompleksi'nde portakalın kilogramı 1 lira 30 kuruş,mandalinanın ise 1 lira 80 kuruştan satılıyor.



Türkiye'nin narenciye deposu olarak bilinen Mersin'de üretilen ve başta Rusya, Ukrayna ve Irak olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen narenciyede, hal ve marketlerdeki fiyat farkı tartışmaları gündeme geldi. Üreticilerin zarar ettikleri yönünde açıklamalarına rağmen üreticiden tüketiceye bu fiyat artışının nedeni merak edilirken, portakal 1 lira 30 kuruş, mandalina ise 1 lira 80 kuruş karşılığında Mersin halinden çıkış yapıyor.



"BU SORUNLAR BİZDEN KAYNAKLANMIYOR"



Ürünlerdeki fiyat artışının nedeninin "marketlerin yüksek kar marjı" olduğunu savunan yaş meyve-sebze komisyoncusu Yusuf Güzel, "Washington marketlerde 4 TL'ye satılıyorsa arada çok büyük fiyat farkı vardır. Washingtonun bizim halimizden çıkışı 1.30 ile 1.50 TL arası. Mandalin de 1.80 ile 2.00 TL arasında. Marketler kar marjlarını yüksek tutuyorlar. Arada 2 ila 2.50 TL gbi fiyat farkı var. Tüketici de artışın üretici veya komisyoncudan kaynaklandığını sanıyor. Bu sorunlar bizden kaynaklanmıyor" dedi.



Narenciyenin dalda 70 ila 80 kuruşa alıcı bulduğunu dile getiren üretici Ahmet Oğuz ise "Narenciye Mersin Hali'nde 1 TL civarında. Ürünlerin buralarda düşük değerlerde, İstanbul'da ise 5 ve 6 TL'den narenciye satıldığını görüyoruz. Çok büyük zorluklar çekiyoruz. Narenciye şu an istenilen rekabet ve fiyatı yakalayamadı. Ürünümüzü daha yüksek fiyatlara satmanın peşindeyiz. 1 çuval gübre 200 TL iken, 1 kilogram portakal 1 TL. Biz bundan şikayetçiyiz, zarar ediyoruz" diye konuştu.



PORTAKAL FİYATINDA ARTIŞ BEKLENİYOR



ANTALYA'da geçen hafta yaşanan hortum felaketi sonrasında zarar gören portakal bahçelerinde ürünler kullanılamaz hale geldi. Ürün sıkıntısı çekileceğini belirten Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, portakal fiyatının artabileceğini söyledi.



Geçen hafta Antalya'da yaşanan hortum felaketi sonrasında birçok ev, iş yeri, tarım alanları, seralar ve portakal bahçeleri zarar gördü. Hortumun etkisiyle ağaçlardan yere savrulan portakallar üreticiyi zarara uğrattı.



Halde satışta olan narenciye ürünleri hakkında bilgi veren Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, şu an hal çıkış fiyatı 80 kuruşla 1 lira 20 kuruş arasında değişen portakalın, önümüzdeki günlerde ürün sıkıntısı yüzünden fiyatında artış beklendiğini belirtti.



Portakal üreticisinin fırtınadan etkilendiğini, dalında tüketilecek ürünlerin yere düştüğünü anlatan Nevzat Akçan, "Bu ürünler sıkma fabrikalarına gidecek. 15-20 gün sonra portakal bulmamız çok zorlaşacak. Portakal şu an 80 kuruşla 1 lira 20 kuruş arasında. Önümüzdeki günlerde 2-3 liraya kadar yükselecek. Sonra 'Aracılar fiyatları fırlattı' diye feryat figan bağıracaklar. Bunun aracıyla hiçbir alakası yok. Tamamen doğal dengeyle, doğal afetle alakalı. Limon da portakal gibi dalda kalmadı. Doğal olarak fiyatlar da yükselecektir" diye konuştu.



Düden Çayı'nda rafting yaparken mahsur kalan 2 arkadaş kurtarıldı



ANTALYA'da, And Dulgar ile arkadaşı Yunus Emre Kazmaz, aşırı yağmur nedeniyle debisi yükselen Düden Çayı'nda rafting yapmak istedi. Suda bir süre ilerleyen ikili, boğulma tehlikesi geçirip, sürüklendi. Yaklaşık 1 saat boyunca dere kenarındaki çalılara tutunan 2 arkadaş, itfaiye ekibince kurtarıldı.



Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki Düden Çayı'nda meydana geldi. And Dulgar ve arkadaşı Yunus Emre Kazmaz, aşırı yağmur nedeniyle debisi yükselen Düden Çayı'na rafting için girdi. Bindikleri botla bir süre ilerleyen ikili, raftingi sonlandırmak istedi. Suyun debisinin yüksek olması ve hızlı akması yüzünden başarılı olamayan ikili, dere kenarında bulunan çalılara tutunarak, beklemeye başladı.



İTFAİYE EKİBİ KURTARDI



And Dulgar ve Yunus Emre Kazmaz'ın zor durumda olduğunu görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, ikiliyi kurtarmak için operasyon başlattı. Bottaki Dulgar ve Kazmaz'a halat atan itfaiye görevlileri, bota bağlamalarını istedi. Halatın bir tarafını da ağaca bağlayan görevliler, botta bulunan 2 arkadaşı halatla yukarı çekmeyi başardı. Sağlık ekibince ayakta tedavi edilen ikilinin vücutlarında küçük sıyrıklar olduğu belirlendi.



Olayın şokunu üzerinden atamayan Yunus Emre Kazmaz, rafting için çaya girdiklerini belirterek, "Su öylesine hızlı akıyor ve bizi aşağı çekiyordu ki öleceğimizi zannettik. Uzun süre kurtulmayı denedik; ancak olmadı. İtfaiye gelip, kurtardı" diye konuştu.



BOZUK PARA ÇALARKEN GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



ADIYAMAN'da, girdikleri işyerindeki çekmeceden bozuk paraları çalıp kaçan 3 kişi, güvenlik kameralarından kimliklerini belirleyen polis tarafından yakalandı.



Olay, dün gece Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Tütün satan H.C., sabah geldiği işyerinin kapısının açık olduğunu gördü ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasını incelediklerinde işyerine 3 kişinin girdiğini ve çekmecedeki bozuk paraları alarak kaçtığını belirledi. Kamera kayıtlarında hırsızlığı yapanların A.Ö., A.D. ve M.A.D. olduğunu belirleyen polis, 3 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına alarak sorgulamaya başladı.



REKOR EROİN OPERASYONUNDA, GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ŞİRKETİ SAHİPLERİNE TUTUKLAMA







ERZURUM'da geçen hafta ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki eroinin zulalandığı TIR'ın, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş işlemlerini yapan gümrük müşavirliği şirketinin sahipleri A.Ö. ve E.E., 'uyuşturucu maddet ticareti' suçundan tutuklandı. Böylece operasyonda tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen 25 Ocak'ta uygulama noktasında durdurulan TIR'da, 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. Polisin dikkatiyle, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki eroinle ilgili uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Mehmet Zeki F., çete üyeleri oldukları ileri sürülen Hacı K. ve Saruhan Ö. ile TIR şoförü Şahin D. tutuklandı.



2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, olayla ilgili soruşturmayı genişletti. Uyuşturucunun ele geçirildiği TIR'ın Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş işlemlerini yapan firma sahipleri hakkında geçen 30 Ocak'ta savcılık tarafından gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda, TIR'ın işlemlerini yapan gümrük müşavirliği şirketi sahipleri A.Ö. ve E.E. ile çalışanları M.Ö. gözaltına alınarak Erzurum'a getirildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen A.Ö. ve E.E., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Çalışan M.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Böylece tarihi uyuşturucu operasyonunda tutuklananların sayısı 6'ya yükselmiş oldu.



OPERASYON GEÇEN HAFTA YAPILMIŞTI



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Ocak'ta merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca polis uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. Ekipler, İstanbul'a seyir halinde olan mermere benzeyen florit madeni yüklü TIR'da narkotik köpeği ile arama yaptı. TIR'ın dorse kısmında 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. Yapılan araştırmada, Şahin D. idaresindeki İran'dan gelen TIR'ın 24 Ocak 2019 günü saat 14.50'de Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edildi. Uyuşturucunun, sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmesi için demir, çelik üretiminde güçlendirici olarak kullanılan florit madenleri arasına saklandığı ortaya çıktı. Polisin dikkatiyle, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucunun İstanbul üzerinden Avrupa'ya nakledileceği öğrenildi.



Büyük titizlikle yaklaşık 6 saat eroinleri florit madenleri içerisinden ayıklayan polisler, film gibi operasyonun ikinci ayağına geçiş yaptı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı ve narkotik timleri, TIR şoförünü hiç yakalanmamış gibi yaparak İstanbul'a gönderme kararı aldı. Eroinlerin boşaltıldığı TIR, polisler eşliğinde alıcı konumundaki kişilere ulaşılabilmesi için, 25 Ocak sabahı yola çıktı. Şahin D.'nin yanında giden polisler, İstanbul'a geldiğinde şoför ile irtibata geçen alıcı konumundaki ilk kişiye ulaştı. Tarihi uyuşturucu operasyonunda ilk alıcı konumundaki zehir tacirini gözaltına alan polisler bu kez, aynı yöntemle ikinci alıcı ile irtibat kurdu. Eroinlerin sorunsuz olarak nakli sağlanmış gibi yapılarak çete lideri olan baron Mehmet Zeki F.'nin kimliği tespit edildi. Mehmet Zeki F.'nin yurt dışına kaçacağını öğrenen ekipler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önlem alarak baronu da kısa sürede yakaladı. Uyuşturucu çetesini çökerten ekip, şoför Şahin D., alıcı konumundaki Hacı K., Saruhan Ö. ve baron Mehmet Zeki F.'yi gözaltına aldı. Hacı K.'ya ait lojistik firmasında yapılan aramada, Erzurum'da ele geçen eroin ile aynı özellikte 4 parça uyuşturucu ve 27 bin 800 dolar ile 100 euro ele geçirildi.



4 ZANLI DA CEZAEVİNE GİRDİ



3 gün süren başarılı operasyonla yakalanan TIR şoförü Şahin D. ile birlikte baron Mehmet Zeki F. ve örgüt üyeleri Hacı K., Saruhan Ö. İçişleri Bakanlığı'na ait jet ile Erzurum'a getirildi. Özel harekat polisleri eşliğinde zırhlı araçlarla taşınan uyuşturucu çetesi sorguları için emniyete götürüldü. Şahin D., 28 Ocak, Hacı K. ile Saruhan Ö. 29 Ocak, uyuşturucu baronu Mehmet Zeki F. de 30 Ocak günü çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Baron ve diğer 3 zanlı Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.



