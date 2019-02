Dha Yurt Bülteni -16

POLİS, 'TUZAK' İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR



Osmangazi'de Aynur Canıtez'in, kendisine gelen paketi almak için gittiği kargo şubesinde, boşanma aşamasında olduğu döner ustası eşi Ali Canıtez tarafından tabancayla öldürülmesiyle ilgili polisin soruşturması sürerken, kargo çalışanları olay anını anlattı.



Kargo şubesi çalışanları, "Aynur Canıtez kargo şirketine girerek, 'Adıma kargo geldi, almak isitiyorum' dedi ve kimliğini firma çalışanına verdi. Çalışan, sistemden baktığında Aynur Canıtez adına bir kargo gelmediğini gördü. Bu sırada zanlı Ali Canıtez iş yerinden içeri girerek belinden çıkardığı tabancası ile eşini öldürdü" ifadelerini kullandı. Bu ifadeleri değerlendiren polis, Aynur Canıtez'in eşi Ali Canıtez tarafından tuzağa düşürülerek olay yerine getirildiği ihtimali üzerinde duruyor. Polisin, katil zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü, kentin giriş çıkışlarına, otogar ve havalimanına da ekipler sevk edildiği belirtildi.



GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLMİŞTİ



BURSA,



======================



İzmit Körfezi'nde denizanası istilası



Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde binlerce denizanası sahili kapladı. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı denizanası istilasının kirlilik göstergesi olduğunu, denize azot ve fosfor girdisi olduğu için denizanalarının çoğaldığını savundu.



Gölcük Değirmendere sahilinde vatandaşlar, deniz kıyısını kaplayan denizanalarını görünce şaşkınlık yaşadı. Sahil kenarını kaplayan denizanası istilasının sebebi merak konusu oldu. Körfezdeki denizanası istilasının sebebini, bazı vatandaşlar artan hava sıcaklığından dolayı deniz suyunun ısınmasına bağlarken, uzmanlar ise kirlilikten kaynaklandığını söyledi.



'KİRLİLİKTEN KAYNAKLANIYOR'



Denizanası artışının kirlilikten kaynaklandığını söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, "Kirliliğin göstergesi azot ve fosfor girdisi olduğu için deniz anaları çoğalıyor. Aslında Mayıs ve Haziran gibi deniz analarının sayısı artar. Fakat bu artış kirlilik nedeniyle meydana geliyor. İlerleyen dönemlerde de su yüzeyinde alg patlamasına neden olacak ve denizin yüzeyi renk değiştirecektir." dedi.



'İLK DEFA BÖYLE BİR GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTIM'



Değirmendere'de yaşayan Mustafa Altuntay, "Uzun zamandır böyle bir görüntü görmedim. Kıyı boyunca denizanaları ortaya çıktı. Her tarafta denizanasıyla karşılaştık. Bizlerde neden böyle olduğunu bilmiyoruz. Uzun zamandır burada yaşıyorum. İlk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum. Niye böyle olduğunu açıkçası bilmiyorum. Baştan aşağıya sahil boyunca denizanaları var." diye konuştu.



Görüntü Dökümü



--------



-Kıyı boyunca denizanalarının görüntüsü



-Anons



-Vatandaşlarla röp



-Kıyıya vurmuş denizanaları ve yakın plan denizanalarından görüntüler



Haber: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),



===================



Otomobil su kanalına düştü: 1'i çocuk 3 yaralı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Şehitler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'e seyir halinde olan Zeynep Arı (36) yönetimindeki 34 VS 0864 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak su kanalına düştü. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Hayri Arı (42) ile Ecrin Ecem Arı (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



-------------



-Kaza yapan otomobilden görüntü



-Yaralıların hastaneye getirilmesinden görüntü



Süre: 0.52 Boyut: 97 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA



====================



Bıçak zoruyla marketi soydu, 5 dakika sonra yakalandı



Bursa'da bir markete müşteri gibi gelerek, bıçak zoruyla kasadaki paraları soyan Ömer Ö.(39), olaydan 5 dakika sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.



Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir markete müşteri gibi gelen Ömer Ö., aldığı ürünleri kasaya getirdi. Kasiyer Hülya K., aldığı ürünleri poşete koyduğu sırada, Ömer Ö., cebinden çıkardığı bıçak ile kasadaki tüm paraları vermesini söyledi. Kasiyer Hülya K., korkarak kasada bulunan 150 lira parayı verdi. Daha sonra marketten kaçan Ömer Ö., kayıplara karıştı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli Ömer Ö., olay yerine yakın bir bölgede yaklaşık 5 dakika içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanan Ömer Ö., adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay anı an be an kameralara da yansıdı.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Olay anı güvenlik kamerası



-Zanlılının ekip aracına konması



-Kasiyer kadından görüntüler



-Marketten ve polis ekiplerinden detaylar



Süre: 2.06 Boyut: 236 Mb



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA



====================



Balkondan düşen çocuk yaralandı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2'inci katın balkonundan düşen Suriye uyruklu Muhammed El Derviş(7) yaralandı.



Edinilen bilgilere göre; Osmaniye mahallesi Çağlar sokakta ikamet eden Suriye uyruklu Derviş ailesinin çocuğu Muhammed El Derviş(7), ikinci katın balkonunda oynamaya başladı. Kapalı olan balkonun korumalıklarının üzerine çıkmaya çalışan çocuk boşluğa düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı.



Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki ekibin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Yaralı çocuğun hastaneye getirilişi



-Düştüğü balkondan ve evden detaylar



Süre: 59 SN Boyut: 112 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),



=====================



Hayatını kurtaran doktoru ziyaret ederek teşekkür etti



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaptığı müdahale ile hastasının hayatını kurtaran Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Aydın Balcı'ya hasta Salih Altunkalem tarafından teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.



Rahatsızlığı nedeni ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne gelen Salih Altunkalem doktorun yanındayken bir anda yere yığıldı. Altunkalem'in nabzının durduğunu farkeden Doktor Aydın Balcı yaptığı kalp mesajı ve tedaviyle hastayı hayata geri döndürdü. Aylar sonra sağlığına kavuşan Salih Altunkalem Doktor Balcı'yı ziyaret ederek teşekkür etti. Altunkalem, hastaneye muayene için geldiğini belirterek, "Kendisinin iyi bir doktor olduğunu duydum, randevu alıp geldim yanına. Yanına geldiğimde göğsümde bir sıkışma olmuş ve ben o arada demek ki doktorun omzuna çökmüşüm. Yanımda çocuğum vardı, onunla beraber beni sedyeye kaldırmışlar. Burada kalbimi tekrar çalıştırdıktan sonra beni fakülteye sevk etmiş. Ben orada 8 günden sonra kendime geldim. Allah Doktor Aydın Balcı'dan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesi çalışanlarından razı olsun. Şu an buradaysam ve nefes alıp konuşuyorsam, onların sayesindedir" dedi.



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Aydın Balcı ise Ceylanpınar halkını sahiplendiğini ve kendisinin de halk tarafından sahiplendiğini belirterek, "Burası benim zorunlu görev yerim ancak kendi isteğimle geldim. Geldiğim için de mutlu olduğum yer, halkını sevdiğim, sahiplendiğim ve sahiplenildiğim bir yerdir. Şu anki olaya da gelecek olursak, 4-5 ay önce Salih Amca kapının önünde beklerken, kendisine serum tedavisi yapıp rahatlatmıştım. Sonrasında tekrardan kapının önüne gelmiş, kapı açıkken kendisini çok sıkışık vaziyette gördüm. Geldi, yanıma oturdu. Salih amcanın yanıma girmesine diğer hastalarda izin verdi. Salih Amca yanıma oturur oturmaz birden omzuma bayıldı. Arkasından bir baktım ki nabız yok, tüm vücudu simsiyah kesildi. Nabız olmadığı için Salih amcayı hemen kucaklayıp sedyeye yatırdım. Sonrasında kalp masajı yapmaya başladım. Arkadaşlara mavi kod verilmesini ve diğer malzemelerin getirilmesini istedim. Kalp masajına devam ederek aralıklı yaşam fonksiyonlarını değerlendirdim. Normal bir hekim arkadaşın yapabileceği şeyleri yaptım. Stabil olduktan sonra 112 ekipleriyle amcamızın sevkini gerçekleştirdikö diye konuştu.



Doktor Aydın, hastasının kendisine teşekkür ziyaretinde bulunmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, Ben Salih amcayı sevk ederken yakınlarının ne tepki vereceğini düşündüm. Son dönemlerde hekime şiddet olayları ayyuka çıkmış durumdayken, yakınları da iyi bir tavır takınarak bizim de içimizi rahatlattı. Aradan 3-4 ay geçtikten sonra Salih amca kapıdan öyle bir içeri girdi ki çok şaşırdım. Benim burada çok zor vaziyette gönderdiğim insan yürüyerek çok iyi şekilde geri geldi ve teşekkür etti. Bu çok güzel ve az yapılan bir davranıştır. Kendisine teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Az önce söylediğim gibi hekime şiddetin, sağlık çalışanlarına şiddetin ayyuka çıktığı bir dönemde hekimine ve diğer sağlık çalışanlarına teşekkür eden ender kişilerdendir. Biz normal olarak hekim olarak görevimizi yapıyoruz. Türkiye'nin hani köşesi olursa olsun, herhangi bir yer ayrımı yapmadan insanlara yardım amacı güden insanlarız. Ben veya diğer hekim arkadaşlarım, kim olursa aynı şeyi yaparlardı, bundan eminimö şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü



--------------



Reçete yazan Uzm. Dr. Aydın Balcı



Muayene odasına giren hasta Salih Altunkalem



Muayene odasından genel detay görüntüler



Hasta Salih Altunkalem ile röportaj



Uzm. Dr. Aydın Balcı ile röportaj



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.40 GB



Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)



===================



Ak Parti'li Hilmi Güler: Ordululuk bilincini yaygın hale getireceğiz



AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'yu siyasi kimliklerin de üstünde bir üst kimlik olarak 'Ordululuk' bilincini yaygın hale getirip, Ordu'yu daha evvelden hak ettiği, daha güzel yerlere gelme hakkını vermek istiyoruz" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ve beraberindeki heyet, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhur İttifakı'ndaki birlikteliğin önemine değinerek, "Ordu'da dostluklarımızın devam etmesini, daha evvelki gönül kırgınlıklarının kalkmasını istiyoruz. Bunun için Ordu'yu siyasi kimliklerin de üstünde bir üst kimlik olarak 'Ordululuk' bilincini yaygın hale getirip, Ordu'yu daha evvelden hak ettiği, daha güzel yerlere gelme hakkını vermek istiyoruz. Onun için de yoğun biçimde bütün herkesle birlikte bu birlikteliği sürdürüp güzel Ordu'muzu dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapmayı arzu ediyoruz. Ordu bir marka kent olmalı. Bunu hep birlikte yapmak istiyoruz. Güzellikte, sevgide yarışalım istiyoruz. Ordu'dan ülkemize, dünyaya çok başarılı mesajlar vermek istiyoruz. Bu mutlulukta da Ordu'nun potansiyelinin yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmaları Cumhur İttifakı ile el birliğiyle oluşturmak istiyoruz. Aynı şekilde diğer partilerle de bu dostluk ve barış ortamını sürdürmek istiyoruz" dedi



'BİZİ AYNI DÜŞÜNCELER BİR ARAYA GETİRDİ'



Ülkenin bekası için Milliyetçi Hareket Partisi ile aynı düşüncelere sahip olduklarını ifade eden AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, "Milliyetçi Hareket Partisi ile ülkemizin bekasında aynı düşüncelere sahibiz. Bizi bu aynı düşünceler bir araya getirdi. Hangi ilçede kim ne olacak, ne kazanacak, kim hangi oranda oy alacak gibi şeylerin hesabında değiliz. Cumhur ittifakına geçtikten sonraki ilk yerel seçimimiz ve aynı zamanda en büyük referandumumuz olacak. Bu referandum bir kez daha gösterecektir ki, Türkiye halkı daha önceki seçimde olduğu gibi birlik ve beraberliği devam ettirecektir" diye konuştu.



'MHP İLE AK PARTİ'Yİ YAKIŞTIRMAMAYA ÇALIŞIYORLAR'



Millet İttifakı içerisinde yer almadıkları için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ise "Birileri Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'yi yakıştırmamaya çalışıyorlar. Ama ben şunu söylemek isterim; 24 haziran seçimlerinde 24 milyon oy alan, bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yanında ayağa kalkmayan bir yapının içerisinde olmadığı için sayın genel başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler her daim önce ülkem, sonra milletim, sonra partim diyerek Türk Milleti'nin huzurunda olmak için yemin etmiş insanlarız" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



-MHP Ordu il teşkilatının ziyarete gelişi



-Karşılama



-Hilmi Güler ve İl Başkanları konuşmaları



-Hediye takdimi



-Detaylar



BOYUT: 535 MB



Haber: Emre KOLTUK - Kamera: Faruk KAHRAMAN ORDU-DHA



=====================



Demirci Mehmet Efe anıldı



Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Kuva-yi Milliye kahramanlarından Demirci Mehmet Efe, 58'inci ölüm yıl dönümünde mezarı ve heykeli başında anıldı.



Milli mücadele kahramanı Demirci Mehmet Efe'nin ölümünün 58'inci yılı nedeniyle Nazilli Belediyesi tarafından anma töreni düzenledi. İlk tören, Demirci Mehmet Efe'nin Eğriboyun Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlendi. Buradaki anmaya, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Demirci Mehmet Efe'nin torunları, 'Demirci Mehmet Efe' kitabının yazarı İbrahim Kiraz ve 'Zeybeklerin Efesi Efelerin Komutanı Albay Demirci Mehmet Efe' kitabının yazarı Şahin Efe Yılmaz katıldı. Demirci Mehmet Efe'nin mezarı başında önce Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve Demirci Mehmet Efe'nin torunları tarafından kabrine çiçek bırakıldı. Ardından Demirci Mehmet Efe'nin heykelinin bulunduğu Cumhuriyet Parkı'na geçildi. Burada konuşan MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, milli mücadele kahramanlarının gelecek nesillere anlatılması ve bıraktıkları emanetlerin en iyi şekilde korunması gerektiğini söyledi. Başkan Alıcık, "Kuva-yi Milliye kahramanlarımızın heykellerini yapmak, isimlerini caddelere sokaklara vermek önemlidir. Fakat, asıl olan onların bıraktıkları emanetlere sahip çıkabilmek. Nazilli Belediyesi olarak bunu çok önemsiyoruz. Demirci Mehmet Efe ile ilgili arşivlerin toplatılması için çalışmalarımızı başlattık. Nazilli'nin önemli bir tarihi hatırası ve mirası olan Demirci Mehmet Efe'ye minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------



-Demirci Mehmet Efe'nin Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'ndaki mezarı başındaki anmadan görüntüx



-Demirci Mehmet Efe'nin mezarına torunları ve MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından çiçek bırakılması



-Demirci Mehmet Efe'nin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi



-Cumhuriyet Parkı'ndaki Demirci Mehmet Efe heykeli önündeki anmadan görüntü



-Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın anıt önündeki açıklaması



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

